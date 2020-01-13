Коротко: рождественские скидки на недвижимость в центре Москвы

Тех, кто ищет недвижимость в центре Москвы и ничего не имеет против скидок.
Чем интересен ЖК «Символ»
До ЦАО всего 1 км, а в 5-12 минутах ходьбы находятся три станции метро.
Рядом есть парк «Зелёная река» длиной 2 км.
Дизайн комплекса разрабатывали британские бюро LDA Design и UHA London.
Неподалёку от «Символа» есть вообще всё, что нужно для учёбы, спорта и досуга.
Что ещё нужно знать
Скидки продлятся до 31 января и будут действовать при 100% оплате квартиры, включая ипотеку. Узнать точный размер скидки для конкретной квартиры можно, оставив заявку на сайте. На квартиры, не участвующие в акции, только для читателей vc.ru и только до 15 января предоставляется скидка 1%. Средняя цена недвижимости в ЖК «Символ» варьируется от 11 до 17 млн рублей.
Dmitri Atname
СЕРВИ
Anton VukolovDmitri
Форма тоже норм
Dmitri AtnameAnton
😂👍
Bulat Ziganshin
какие-то "секретные материала". какие станции метро - не иначе военная тайна