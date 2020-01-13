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Коротко: рождественские скидки на недвижимость в центре Москвы

Квартиры в ЖК «Символ» находятся в 5 км от Кремля и в январе продаются со скидкой до 6%.

Материал подготовлен при поддержке «Донстроя»

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Кого заинтересует

Тех, кто ищет недвижимость в центре Москвы и ничего не имеет против скидок.

Чем интересен ЖК «Символ»

  • До ЦАО всего 1 км, а в 5-12 минутах ходьбы находятся три станции метро.
  • Рядом есть парк «Зелёная река» длиной 2 км.
  • Дизайн комплекса разрабатывали британские бюро LDA Design и UHA London.
  • Неподалёку от «Символа» есть вообще всё, что нужно для учёбы, спорта и досуга.

Что ещё нужно знать

Скидки продлятся до 31 января и будут действовать при 100% оплате квартиры, включая ипотеку. Узнать точный размер скидки для конкретной квартиры можно, оставив заявку на сайте. На квартиры, не участвующие в акции, только для читателей vc.ru и только до 15 января предоставляется скидка 1%. Средняя цена недвижимости в ЖК «Символ» варьируется от 11 до 17 млн рублей.

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4 комментария
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Dmitri Atname

0

СЕРВИ

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Anton Vukolov

Dmitri
1

Форма тоже норм

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Dmitri Atname

Anton
0

😂👍

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Bulat Ziganshin

0

какие-то "секретные материала". какие станции метро - не иначе военная тайна

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