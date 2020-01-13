Коротко: рождественские скидки на недвижимость в центре Москвы

Квартиры в ЖК «Символ» находятся в 5 км от Кремля и в январе продаются со скидкой до 6%.

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Кого заинтересует

Тех, кто ищет недвижимость в центре Москвы и ничего не имеет против скидок.

Чем интересен ЖК «Символ»

До ЦАО всего 1 км, а в 5-12 минутах ходьбы находятся три станции метро.

Рядом есть парк «Зелёная река» длиной 2 км.

Дизайн комплекса разрабатывали британские бюро LDA Design и UHA London.

Неподалёку от «Символа» есть вообще всё, что нужно для учёбы, спорта и досуга.

Что ещё нужно знать