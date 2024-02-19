Поплавать с морскими черепахами и нырнуть к затонувшему кораблю… в обычном бассейне

Что такое российский подводный VR — показываем в 5 картинках.

Материал подготовлен при поддержке Альфа-Банка

После релиза VR-очков от Apple о технологии снова активно заговорили. Сегодня такие устройства — разной степени реалистичности и дороговизны — найдутся в портфеле каждой второй крупной компании: от Samsung и Microsoft до HTC. Тем любопытнее на фоне гигантов выглядит продукт небольшой екатеринбургской компании VRDiver, которая производит подводные VR-системы.

Любое пространство, хотя бы приблизительно напоминающее бассейн, VRDiver в глазах пользователя превращает в подводный мир. Аквапаркам система помогает развлекать посетителей и зарабатывать больше. А детям с аутизмом и ДЦП — проходить гидрореабилитацию.

VRDiver — резидент «Сколково» и один из прошлогодних победителей конкурса Фонд немалого бизнеса Альфа-Банка. Но рядовым пользователям пока знаком мало. Поэтому показываем, что умеет эта система.

Подводный VR — это вообще что?

Чтобы превратить бассейн в океан, нужны:

Подводный шлем виртуальной реальности — полнолицевая маска со встроенной трубкой для дыхания, VR-очками и наушниками.

— полнолицевая маска со встроенной трубкой для дыхания, VR-очками и наушниками. Обвязка с модулем трекинга — лёгкий водный жилет с оборудованием для отслеживания движений.



— лёгкий водный жилет с оборудованием для отслеживания движений. Система закрепления — установка, удерживающая пловца в центре бассейна, пока он плывёт по виртуальному маршруту.



Систему закрепления устанавливают на борт бассейна — со стороны похоже на удочку с большим поплавком. Пловец надевает жилет и маску, подплывает к «поплавку» и закрепляет жилет. Готово, можно пользоваться.

Виртуальный подводный мир — он какой?

Вместе с оборудованием клиенты VRDiver получают подписку на подводную VR-игру и 12 сценариев в двух локациях. Пловцы могут выбрать, например, путешествие к затонувшему кораблю или купание в ночном океане со светящимися медузами. Клиенты могут создать локацию самостоятельно или загрузить в систему 360-градусное видео. Для сторонней разработки она тоже открыта.

Компьютерная игра, только под водой

Другой продукт компании — первая в мире VR-игра, называется FlowRacer. В ней пловец должен собирать бонусы и обходить препятствия, при этом скорость потока постоянно растёт. Прыжки на подводных гейзерах, полёты на скате и погоня за осьминогами, помимо прочего, помогают развить координацию и усиливают мышечный каркас.

VRDiver для развлечений

Система VRDiver сама по себе аттракцион, поэтому её охотно используют владельцы аквапарков. Причем бассейн ей подходит почти любой: от 4 м в диаметре и от 1,2 м в глубину (или от 1 м, если его используют дети). Один и тот же комплект могут надевать и взрослые, и дети от 9 лет — он универсальный. Устанавливают оборудование за 7 минут. А окупается (базовый комплект стоит 520 тысяч рублей) в среднем от пяти месяцев: рассчитать точное время разработчики предлагают на сайте.

VRDiver для реабилитации

Систему VRDiver уже используют центры гидрореабилитации в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Эту процедуру назначают людям с ДЦП, спинальной мышечной атрофией, дистрофией, а также тем, кто пережил инсульт.

В компании отмечают, что с VR-системой маленькие пациенты выполняют упражнения гораздо охотнее: больше вовлекаются в игры и активнее двигаются. О своих впечатлениях одна из пользовательниц рассказывает тут.

VRDiver работает над новым продуктом — водонепроницаемой VR-маской для спа-центров. С её помощью клиенты смогут перемещаться на морское побережье и в высокогорье.

Рассмотреть продукты поближе и узнать больше подробностей можно по клику на кнопку.

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