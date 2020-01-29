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Первый заработанный рубль

Предприниматели о первых деньгах, детских подработках и начале карьеры.

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Илья Куприянов

Основатель социальной сети для врачей «‎Доктор на работе»‎

Первый рубль заработал на организации лотереи среди жителей посёлка.

Я не помню, когда у меня появились первые собственные деньги, но было это в очень раннем возрасте. Первый рубль заработал будучи дошкольником: организовал беспроигрышную лотерею среди жителей посёлка на даче. Планировал продать билеты, в каждом из которых будет денежный приз: больше или меньше номинальной цены билета. Общая сумма выигрышей участников лотереи была меньше затрат на организацию. Я хотел заработать на разнице, но ошибся со спросом и продал не все купоны. Эта затея принесла мне пару копеек, которые я отложил на новый велосипед.

Следующие попытки заработать пришлись на 10–15 лет. Тогда мы с друзьями мыли машины: сначала только стёкла в пробках, а потом открыли что-то напоминающее автомойку — на улице на базе крана для заправки водой машин-поливалок. Бывало, клиенты не платили за услуги или просто гнали с дороги. Конкуренция тоже была: другие ребята, которым понравилась идея, чуть не избили нас. Дело пришлось быстро прикрыть.

Моя первая официальная работа была уже в 2003 году, в студенчестве. Она приносила мне около семи тысяч рублей в месяц. У меня было юридическое образование, но я начал карьеру с продаж лизинговых продуктов. Покидал компанию уже с позиции генерального директора.

Первый взрослый самостоятельный бизнес, который мы запустили с другом в 2007 году, стал для нас источником дополнительного дохода к зарплате на основном месте работы. Мы занимались консалтингом: готовили документы для регистрации инвестиционных фондов. Чуть позже спрос на подобные услуги полностью исчез и нам пришлось закрыть проект.

Даниил Курилов

Основатель бренда по производству дождевиков-пончо для путешествий GAMP

Первый рубль заработал в «Пятёрочке».

Первые карманные деньги у меня появились в школе. В десятом классе я начал работать грузчиком в одном из магазинов «Пятёрочки». Устроила туда мама одноклассника — она работала в отделе кадров. За месяц каторжных работ я получил около 10 тысяч рублей. На эти деньги я купил себе гитару, маме босоножки, а папе туалетную воду.

В студенчестве я работал в сети сувенирных бутиков в Санкт-Петербурге, где продавали дорогие подарки — от шкатулок и матрёшек до картин местных художников и изделий из янтаря. Тогда мы с другом решили пошить шторы для витринных окон магазина, в котором работали. Согласовали сроки и стоимость, нашли компанию-производителя. На этой сделке мы неплохо заработали, а магазины сети бутиков обращались к нам с новыми заказами.

Клиенты легче тратят деньги и в итоге обеспечивают более высокий средний чек, если у них есть возможность оплатить товар или услугу банковской картой. Умное решение для бизнеса 3 в 1 от «ДелоБанка» позволяет принимать оплату наличными или банковскими картами через онлайн-кассу.

Роман Горбачёв

Основатель дизайн-студии «Логомашина»

Первый заработанный рубль потратил на красивый номер в ICQ.

Первые сознательные деньги я заработал в 16 лет. Тогда впервые попробовал себя в роли фриланс-дизайнера, нашёл в интернете заказчика и нарисовал ему трёхмерную иллюстрацию для статьи про технологию Bluetooth. За эту работу заказчик заплатил мне 50 рублей и я купил красивый номер в ICQ.

​Та самая иллюстрация

Полностью обеспечивать себя начал только после окончания университета. Тогда я мечтал о Mazda RX-8 — спланировал, сколько мне нужно копить на машину, и ощутил настоящий кризис.

Отрицая свою карьеру менеджера младшего звена, я отправился на поиски себя в скейт-парк «Ракета» в Петергофе. Там ночевал в подсобке без окон и получал 1000 рублей за сутки работы в парке. Свободное время я проводил в мыслях о будущем, катаясь на скейтборде. Заработанные деньги уходили на питание готовыми обедами «Робин-Бобин», которые, по словам владельца скейт-парка, собирали заключённые в тюрьме «Кресты».

Следующие пять лет я работал в штате разных компаний дизайнером. Работа в офисе тяготила: я без особого сожаления менял её, шлифуя периоды безработицы фрилансом. Сейчас я понимаю, что не все так легко относятся к увольнениям, но для меня это было просто и естественно — я ждал лучшего предложения.

Мне не нравилось получать зарплату за потраченное время, хотелось быть причастным к системам, которые генерируют деньги не прямо пропорционально отработанному времени. Тогда я понял, что хочу заниматься своим делом.

Совет: выбирать банк стоит не только по заманчивым условиям, но и по удобству. Сервис «Мультибанк» от ДелоБанка поможет контролировать движение денег по счётам открытых в разных банках.

Всеволод Волчанский

Основатель сервиса для общения с клиентами в мессенджерах Chat2Desk

Первый заработанный рубль хотел потратить на мопед.

Предпринимательская жилка появилась у меня в школьном возрасте. Тогда я выиграл много вкладышей от иностранных жвачек в игре с одноклассниками. Игроки клали вкладыши от жвачек на земле, а потом ударом ладони переворачивали их.

Заработанные вкладыши я перепродавал тем, у кого выигрывал: бизнес шёл очень хорошо. Я собрал полную банку с деньгами, но продлилось это недолго. Моё первое дело пришлось закрыть, когда один из ребят купил у меня все вкладыши на деньги со школьных завтраков и об этом узнал директор школы.

​Вкладыши от жвачек

Неплохо зарабатывать я стал примерно в 20 лет, когда начал работать на выходных программистом-системным администратором. После работы я мог поиграть в сетевые игры, например в Doom или Descent. В то время я начал себя обеспечивать, зарабатывал около $500 в месяц — приблизительно 20 лет назад.

Первые серьёзные деньги я получил в 19 лет за программу для учёта товаров и договоров, которую написал на Delphi для магазина New Form. Мне заплатили около $1000 — полгода я жил на эти деньги. Юношеское увлечение компьютерами послужило фундаментом для развития собственного дела.

Артём Гусев

Основатель бюро подготовки публичных выступлений «Глагол»‎

Первые заработанные деньги научили делать любую работу качественно.

Своё детство я провёл в Латвии. Моя первая оплачиваемая работа была частью школьной программы: каждый день по 7-8 часов я полол грядки на полях в 15-20 км от города. Я заработал около 40-50 лат — на тот момент около трёх тысяч рублей — и купил новый MP3-плеер.

На следующий год я начал работать на свечном заводе — вручную вставлял фитили в свечи и сверлил куски парафина. Потом убирал офисы, вёл мероприятия в качестве аниматора, подрабатывал журналистом в местной газете и был официантом. В кафе я зарабатывал 300 лат в месяц — около 30 тысяч рублей — неплохая зарплата для 2007 года. В России первые деньги получил в студенческие годы, работая в пабе. В то время я сделал для себя два вывода: нужно учить английский язык и делать любую работу качественно.

Чуть позже я начал преподавать риторику детям, занимался подготовкой публичных вступлений и связал свою жизнь с образовательной сферой. Из этого выросло собственное дело.

От правильного выбора банка-партнера для эквайринга и операциям с онлайн-кассами зависит эффективность, надежность и скорость ключевых бизнес-процессов в вашей компании. Подключить эквайринг в ДелоБанке достаточно просто, необходимо: открыть там РКО и активировать опцию «Эквайринг» в личном кабинете, арендовать терминал за 500 рублей в месяц и настроить его так, чтобы деньги зачислялись на счет компании в удобном для вас режиме — до 4 раз в день.

Евгений Троицкий

Директор по продукту в Skyeng

Первый заработанный рубль потратил на пошив футбольного мяча.

В детстве у меня была мечта: накопить на кожаный футбольный мяч. На секции футбола, где занимался, тренер дал мне покрышку Derbystar, но камеры у меня не было. В школе я выигрывал и перепродавал фишки в игре с одноклассниками, а накопления откладывал на пошив мяча.

В 16 лет я получил первые деньги за работу руками, когда попал в небольшую компанию. Они создавали офис на четыре компьютера. Моя задача заключалась в том, чтобы настроить компьютеры, провести сеть, закупить модемы, протянуть и обжать кабели, подключить принтеры. Я получил семь тысяч рублей, из которых пять потратил на покупку книг, а остальное спустил в ирландском пабе.

На первом курсе института устроился программистом на полставки: писал сайт, устанавливал видеонаблюдение, администрировал «1C» и работал с базами данных. Мне платили около 15 тысяч рублей в месяц. За 2,5 года я заработал на свою первую поездку за границу — в Египет.

В 23 года начал полностью обеспечивать себя, работал в строительной компании, затем занялся маркетингом и управлением агентства. Я до сих пор иногда пишу скрипты, аналитические выборки, поэтому знания из студенчества и опыт работы в ИТ-сфере помогают в текущей работе.

Глеб Семиренко

Основатель парусной школы Sailing Time

Первый рубль заработал будучи дворником.

В 12 лет я мечтал о велосипеде. Папа устроил меня на работу дворником в частной кондитерской: я убирал скорлупу от яиц и носил мешки с мукой. Уже на третий день работы я понял, что пирожные в кондитерской можно продавать родителям друзей. За свой счёт я угостил их выпечкой, а позже поставлял домой свежие пирожные по цене ниже магазинной, но выше закупочной.

В десятом классе я попробовал начать маленький бизнес за счёт бартера со сторожем морского музея. К тому времени я успел восстановить деревянную клинкерную лодку со шпринтовым парусным вооружением, на которой тренировался для участия в гребной регате вокруг острова Кижи на Онежском озере. Во время тренировок ко мне обратился турист с просьбой покатать его на лодке за $10. В 2001 году я начал зарабатывать на морских прогулках, получая 1000 рублей за вечер.

В 19 лет я начал заниматься фотографией и жил на съёмной квартире, но парусное дело всегда оставалось любимым. В 2009 году я стал капитаном за год работы в парусной школе в Турции, ещё через год сходил через Атлантический океан. По возвращении я понял, что этот опыт может помочь в развитии собственного дела. В 25 лет на деньги инвестора я открыл парусную школу — именно первый опыт собственного заработка на маленькой лодке послужил этому основой.

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6 комментариев
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Дмитрий Шошин

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А я чо, тоже расскажу, где-то в 10 лет заработал первые деньги, 96-й год было тогда на дворе. Купили мне как-то аквариум на 40 литров, начал покупать маленьких телескопов, золотых, меченосцы, гуппи, гурами, и т.д., откармливал и продавал. Так же и с аквариумными растениями. Было дело даже как-то купил 2 пираньи за 60, подкормил и продал за 180. Потом чет забросил это дело, учеба, работа, я тогда в кулинарку после кадетки пошел учиться. По профессии не пошел, зря, пошел на очередной завод, но там проработав 7 месяцев - свалил, ибо начались проблемы со здоровьем (вредное производство на заводе без какой-либо защиты) и врач поставил диагноз лейкемия в ранней стадии, типа вали с завода или хана. Потом случайно поступил на вышку, когда с другом пошел за компанию экзамен сдавать, посидеть и случайно поступил в МГОУ. По ночам работал, потом одна студия по разработке сайтов запустила конкурс у нас в городе на лучший бизнес-план и я опять же по приколу отправил свой и на мероприятие сам не пошел (помню у друга гудели) и оказывается победил. Мне бесплатно запилили интернет-магазин, который я по глупости забросил, блин, ведь нормально шло. Ну а потом уже ушел в ИТ, сделав на коленке сайт типа Юду, это был 12-й год, за 2 дня зарегалось 18 тысяч+ человек, принесло 37 тысяч косарей, но естественно сайт от такой нагрузки ахиревал и начались приколы. Терь потихоньку пилю свой большой проект, тоже ИТ. Как-то так)

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Василий Рудякин

Дмитрий
1

Красиво живешь! Все само тебе в руки идет!

Ответить

Кирилл Крайнов

Дмитрий
0

Соглашусь с Василием Рудякиным - твоя жизнь похожа на счастливый лотерейный билет! Красиво!

Ответить

Артем Богданов

0

А я в 5-6 лет продавал с бабушкой семечки и газеты "Ого" в Рiвне :) 

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Константин Соболев

0

Первый рубль потратил на Интернет. 

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Кирилл Крайнов

0

В 15 сделал сайт, какой-то лайтовый каталог, плюс взял на себя наполнение (по незнанию). В любом случае, заработал 7500 р, а это было в 2011 году, когда все носились с ЕГЭ не-сдашь-не-сдашь.

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