Заработать на Apple и Google: почему стоит инвестировать в американские ценные бумаги

Разбираемся, почему рынок США заслужил такой масштабный приток мировых инвестиций и акции каких компаний стоит купить в 2020 году.

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Материал подготовлен при поддержке «Открытие Брокер»

Инвестиции в акции американских компаний могут стать отличной альтернативой валютным вкладам, особенно, в долгосрочной перспективе. Доллар растёт, а вклады не так интересны, учитывая практически отрицательные ставки.

Чем интересен рынок инвестиций иностранных компаний

Например, среди торгуемых на Московской бирже российских акций ликвидными из 280 можно считать лишь 50. Без учёта внебиржевого рынка в США продаётся более шести тысяч акций различных компаний. Среди них к ликвидным можно смело отнести как минимум половину. Поэтому американский рынок предлагает больше вариаций составления диверсифицированного инвестиционного портфеля, который с трудом можно составить на российских биржах.

Вторая причина: американские акции торгуются в самой популярной в мире резервной валюте — в долларах США. Превалирующее большинство компаний стабильно выплачивают дивиденды ежеквартально, а некоторые даже ежемесячно.

Статистика Санкт-Петербургской биржи доказывает рост популярности инвестиций в зарубежные активы среди российских участников финансовых рынков. По итогам декабря 2019 года площадка зафиксировала рекордный объём торгов на рынке иностранных ценных бумаг в размере $3 млрд, а среднедневной торговый объём торгов увеличился до $143 млн. Количество активных счетов превысило 86,7 тысяч рублей. Из 1249 ценных бумаг сделки заключались с 1188 иностранными активами.

Какие биржи есть в США и что на них можно купить

В США работают 13 фондовых бирж, но рынок инвестиций по-прежнему формируют две самые большие из списка: Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и биржа NASDAQ.

NYSE — самая крупная биржа в мире по уровню капитализации компаний, акции которых на ней представлены. Среди них: The Coca-Cola Company, Boeing, Nike, McDonald's, General Motors, Bank of America, Walt Disney и Mastercard.

NASDAQ — электронная биржа, вторая в мире по уровню капитализации. Как правило, здесь торгуют акциями компаний из высокотехнологичного сектора. На бирже, например, можно купить бумаги Apple, Microsoft, Google, Facebook, Intel или Amazon.

Что покупать: лидеры рынка

По итогам 2019 года среди 505 компаний, входящих в американский фондовый индекс широкого рынка S&P 500, активный рост показала следующая «десятка»:

По итогам прошлого года все 11 секторов индекса S&P 500 демонстрировали позитивную динамику. Сектор ИТ с наибольшим весом в индексе (23,2%) стал лидером: он вырос на 50%. Условным аутсайдером стал энергетический сектор с наименьшим годовым приростом в 12%, но с самой высокой дивидендной доходностью — 3,1%. Самая низкая дивидендная доходность в 1% у сектора здравоохранения.

В отраслевом разрезе отрицательной динамики не было. Наибольший рост за год показали дистрибьюторы (+70,4%). На втором месте — полупроводниковые компании (+65%). Замкнули тройку лидеров производители стройматериалов (+56%). Пассажирские перевозки (+9,5%), нефтегазовая отрасль (+11%) и сталелитейная промышленность (+12%) выросли по итогам 2019 года меньше остальных.

Облачные технологии – это одно из перспективных направлений, которое может быть интересно для инвестирования. Цифровая трансформация бизнеса является основным драйвером для развития облачных платформ. По прогнозам, тренд на цифровую трансформацию продолжится в 2020 году и далее, так как этот рынок еще далек от насыщения. Среди крупных компаний, которые принимают активные шаги для развития облачного бизнеса, можно выделить Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOGL).

Цифровые формы оплат – еще одно направление, которое продолжает развиваться. Онлайн-шоппинг является одной из причин, так как он подразумевает цифровую платежную систему. Компании, принимающие активное участие в этом направлении, например Visa (V), являются вероятными бенефициарами роста цифровых форм оплат.

Что ещё стоит учесть

Во второй половине января давление на мировые финансовые рынки оказал китайский коронавирус. Власти КНР предприняли беспрецедентные меры в борьбе со смертельно опасной инфекцией. Включая жесткий карантин эпицентра инфекции — 11-миллионного города Ухань, ограничения на перемещение в провинции Хубэй и других регионах страны, продление новогодних каникул, запрет на работу предприятий, деятельность которых не связана с производством медикаментов и предметов первой необходимости.

У участников финансовых рынков возникли опасения в отношении перспектив китайской экономики, которая, будучи второй по величине в мире, способна вызвать замедление глобального экономического роста. В то же время благодаря мерам китайских властей и профилактическим мероприятиям в других странах инфекция не получила широкого распространения за пределами КНР.

Другими ключевыми темами 2020 году станут президентские выборы в США и продолжение торговых переговоров Пекина и Вашингтона. В январе стороны подписали первую фазу торговой сделки и обещали перейти к обсуждению по второй части. Соглашение подразумевает защиту и обеспечение прав интеллектуальной собственности работающих в Китае американских компаний. Вектор этих событий указывает на успешный рост акций компаний американского технологического сектора.

К тому же КНР обещала в течение ближайших двух лет приобрести дополнительный объём товаров и услуг в размере $200 млрд. Речь идёт о промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, секторе услуг, поэтому инвесторам могут быть интересны акции, например, производителей свинины.

Китай также планирует закупать в США сниженный природный газ, сырую нефть, нефтепродукты и уголь на общую сумму в $52,4 млрд. Эксперты рекомендуют обратить внимание на компании энергетического сектора. Также можно добавить в портфель представителей финансового сектора: банки смотрятся перспективно.

Эксперты «Открытие Брокер» выделяют определённые принципы, с помощью которых инвестиции не покажутся такими сложными и рискованными:

Покупать акции только тех компаний, чей бизнес понятен.

Инвестировать долгосрочно.

Диверсифицировать портфель, вкладывая деньги в бумаги разных компаний

Или можно довериться экспертам «Открытие Брокер» и получать готовые торговые идеи по американским акциям. К слову, по итогам 2019 года 89% торговых идей компании оказались прибыльными для клиентов.

В декабре 2019 года «Открытие Брокер» предоставил доступ владельцам индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) к торгам иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже.

Теперь владельцы ИИС могут вкладывать деньги в иностранные активы всемирно известных компаний потребительского сектора, информационных технологий, автомобильной индустрии, энергетики, финансовой сферы и других отраслей. Например, могут купить бумаги Apple, Coca-Cola, Alibaba, Tesla или Ferrari.

Торговать бумагами иностранных корпораций можно в личном кабинете или в мобильном приложении «Открытие Брокер» — устанавливать торговый терминал не нужно.