Десять стартапов, которые «Газпром нефть» выбрала из сотен проектов

Прямой эфир
компанию-создателя
Участники акселератора StartupDrive.
Материал подготовлен при поддержке «Газпром нефти»
Компания «Газпром нефть» закончила набор в корпоративный акселератор StartupDrive. Участниками стали десять стартапов из России, Великобритании и Нидерландов в области транспорта, логистики и мобильности:
Rubius 4D (Томск) — платформа для управления активами на основе информационной 3D-модели.
Это уже второй набор в акселерационную программу StartupDrive. За счёт сотрудничества с молодыми проектами «Газпром нефть» рассчитывает выйти на новые рынки и построить экосистему для водителей и пассажиров.
За время трёхмесячного интенсива стартапы доработают свои решения, масштабируют продажи и, возможно, привлекут венчурные инвестиции. Для каждого проекта кураторы составят индивидуальный план развития, определят ключевые метрики и возможные виды интеграции в бизнес компании вплоть до создания совместного портфельного актива.
Странно что сервис https://couriercloud.ru/ не вошёл в этот список
Блоги компаний
Показать еще