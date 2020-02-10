Десять стартапов, которые «Газпром нефть» выбрала из сотен проектов

Рынок очень подвижен. Постоянно появляются новые, заслуживающие внимания проекты с нестандартным подходом к решению проблем. В нашей первой программе участвовали шесть стартапов, а во второй — уже десять. Мы расширили набор и одобрили заявки от команд, которые разрабатывают не только профильные для нас решения, но и смежные. Это поможет создать полноценную экосистему для автомобилистов