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Десять стартапов, которые «Газпром нефть» выбрала из сотен проектов

Участники акселератора StartupDrive.

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Материал подготовлен при поддержке «Газпром нефти»

Компания «Газпром нефть» закончила набор в корпоративный акселератор StartupDrive. Участниками стали десять стартапов из России, Великобритании и Нидерландов в области транспорта, логистики и мобильности:

  • CargoTech (Москва) — снижение издержек грузоперевозок за счёт эффективного использования пространства в кузовах и выбора оптимального маршрута.
  • VeeRoute (Санкт-Петербург) — система автоматизации логистики.
  • Road.Travel (Лондон — Москва) — платформа для планирования путешествий и бронирования автомобилей.
  • ARNI.io - Artificial Intelligence for Your Enterprise (Санкт-Петербург) — разговорный помощник на базе искусственного интеллекта для улучшения клиентского сервиса.
  • Cårporate (Амстердам — Санкт-Петербург) — сервис поиска попутчиков среди коллег.
  • Ucar (Москва) — оператор автосервисов без своей инфраструктуры и сотрудников.
  • Rental Club (Санкт-Петербург) — сервис аренды спецтехники.
  • Proil (Москва) — сервис мобильной заправки для корпоративных и частных клиентов.

  • Rubius 4D (Томск) — платформа для управления активами на основе информационной 3D-модели.

  • MOZEN.io (Санкт-Петербург, Россия) — система автоматизации бизнеса такси.

Это уже второй набор в акселерационную программу StartupDrive. За счёт сотрудничества с молодыми проектами «Газпром нефть» рассчитывает выйти на новые рынки и построить экосистему для водителей и пассажиров.

За время трёхмесячного интенсива стартапы доработают свои решения, масштабируют продажи и, возможно, привлекут венчурные инвестиции. Для каждого проекта кураторы составят индивидуальный план развития, определят ключевые метрики и возможные виды интеграции в бизнес компании вплоть до создания совместного портфельного актива.

Рынок очень подвижен. Постоянно появляются новые, заслуживающие внимания проекты с нестандартным подходом к решению проблем. В нашей первой программе участвовали шесть стартапов, а во второй — уже десять. Мы расширили набор и одобрили заявки от команд, которые разрабатывают не только профильные для нас решения, но и смежные. Это поможет создать полноценную экосистему для автомобилистов

Константин Мусатов
руководитель акселератора StartupDrive
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