ИТ-рынок в России так и не рухнул. А сколько ещё продержится?
600–800 млрд рублей — столько российские компании «откусили» у иностранных после их ухода из России. За два года выручка локализаторов выросла на 41%, а их штаты — на 24%.
Плохая новость: этот тренд себя уже исчерпал. И что теперь будет с ИТ-индустрией? Вот несколько оптимистичных прогнозов от экспертов «Яков и Партнёры».
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Лаконично...
У меня есть другая инфа от локальных разрабов, что сидят они без заказов, страдают. Кто-то откусил, кто надо, а кто-то последний *** без соли доедает.