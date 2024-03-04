ИТ-рынок в России так и не рухнул. А сколько ещё продержится?

600–800 млрд рублей — столько российские компании «откусили» у иностранных после их ухода из России. За два года выручка локализаторов выросла на 41%, а их штаты — на 24%.

Плохая новость: этот тренд себя уже исчерпал. И что теперь будет с ИТ-индустрией? Вот несколько оптимистичных прогнозов от экспертов «Яков и Партнёры».