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Коротко: бесплатный воркшоп McKinsey в Париже

С оплатой дороги и проживания.

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Материал подготовлен при поддержке McKinsey

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Для кого

Для девушек с опытом работы по любой специальности от одного до восьми лет. Главное — качественное резюме и сопроводительное письмо.

Чем интересен воркшоп

  • Сотрудники McKinsey проведут лекции и занятия по развитию soft skills — лидерства, критического мышления, тайм-менеджмента.
  • Всех участниц пригласят на интервью и, возможно, предложат работу в McKinsey.
  • Это общее мероприятие для всех офисов McKinsey — можно познакомиться с другими участницами, которые приедут из Европы, Азии и Африки.

Что ещё нужно знать

Мероприятие пройдёт с 8 по 10 мая в пригороде Парижа. Заявку нужно подать до 1 марта, прикрепив резюме на английском языке и сопроводительное письмо с описанием своего лидерского опыта.

Жить предстоит в том же шато, где состоится воркшоп. Оплату билетов в обе стороны организатор берёт на себя.

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