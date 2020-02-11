Коротко: бесплатный воркшоп McKinsey в Париже

С оплатой дороги и проживания.

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Для кого

Для девушек с опытом работы по любой специальности от одного до восьми лет. Главное — качественное резюме и сопроводительное письмо.

Чем интересен воркшоп

Сотрудники McKinsey проведут лекции и занятия по развитию soft skills — лидерства, критического мышления, тайм-менеджмента.

Всех участниц пригласят на интервью и, возможно, предложат работу в McKinsey.



Это общее мероприятие для всех офисов McKinsey — можно познакомиться с другими участницами, которые приедут из Европы, Азии и Африки.



Что ещё нужно знать

Мероприятие пройдёт с 8 по 10 мая в пригороде Парижа. Заявку нужно подать до 1 марта, прикрепив резюме на английском языке и сопроводительное письмо с описанием своего лидерского опыта.