Коротко: за пару кликов развернуть сервер с хостингом в Амстердаме

И платить только за те ресурсы, которые реально потребляете.

Материал подготовлен при поддержке VDSina

Что предлагает VDSina

Хостинг облачных серверов с дата-центром в Амстердаме.

По стандартным тарифам серверы подойдут для большинства задач: ресурсов хватит, чтобы разместить сайт или чат-бота, а также — создать своё облако для хранения данных. Объём хранилища, оперативной памяти и интернет-трафика, а также мощность процессора можно гибко менять.

Если нужен вариант помощнее и доступом к «железу» — допустим, для корпоративных сервисов или собственного игрового сервера, — подойдут выделенные серверы.

Кому может пригодиться

Разработчикам, DevOps-инженерам, системным администраторам, специалистам по информационной безопасности, геймерам. И в принципе — любым энтузиастам, которые «заливают» в сеть свои программы или используют облачные ресурсы для прокачки компьютера.

Чем ещё интересно

Используют процессоры AMD EPYC, что позволяет собрать тариф даже для высоконагруженных сервисов. Например, можно взять вариант с процессором на 128 ядер, 512 Гб оперативной памяти и 2 Тб для хранения данных.

Принимают российские и зарубежные банковские карты, криптовалюту. Оплата посуточная, благодаря чему можно добавлять или убавлять ресурсы по мере необходимости — и не переплачивать. Предлагают и вечные серверы: платите один раз и пользуетесь сколько угодно.

Скорость интернета для каждого облачного сервера — 10 Гбит/с. Защита от DDoS-атак и круглосуточная русскоязычная техподдержка включена в любой тариф.

Систему можно установить самостоятельно или выбрать из предложенных вариантов. Среди них — Windows, Ubuntu, Debian, CentOS, Oracle 9.

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