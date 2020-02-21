Коротко: часы Aviator, которые испытывают профессиональные лётчики

Практической необходимости в механических часах в современном мире не ощущается. За исключением, пожалуй, редких экстремальных ситуаций — космоса, выживания.

Но человек — не компьютер, помимо способности всё просчитывать и действовать максимально эффективно, у него остаются иные свойства. Например, эмоции, желание самовыражаться, любовь к искусству.

Современные авиаторские часы, раз уж о них идёт речь, напоминают о тех временах, когда авиация только начинала развиваться, когда пилоту самолёта обязательно были нужны механические часы. В том числе для того, чтобы определить, куда занесла судьба: точная механика очень долгое время была единственным средством надёжного определения географических координат, когда спутниковой системы геолокации ещё не было



