Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Промо
43

Коротко: часы Aviator, которые испытывают профессиональные лётчики

Премиальные швейцарские часы, за которые не нужно отдавать несколько сотен тысяч рублей.

0 Обсудить
В закладки

Материал подготовлен при поддержке AllTime.ru

Купить
Узнать больше
(function(script, { $ }) { const island = script.closest('.content-feed'); const tpl = $.find(script.parentNode, '.sp-buttons'); if (!island || !tpl) return; function appendButtons() { const left = $.find(island, '.content-footer__left'); const right = $.find(island, '.content-footer__right'); $.removeChildren(left); $.append(left, tpl.children[0]); $.removeChildren(right); $.append(right, tpl.children[0]); } setTimeout(appendButtons, 0); })(document.currentScript, window.AirInterface);

Кого заинтересует

Любителей классических часов и авиации.

Чем интересна линейка часов

  • Все часы имеют сапфировое стекло с антибликом.
  • Легко найти подходящую модель — в линейке 60 часов стоимостью от 20 до 150 тысяч рублей.
  • Все модели обработаны составом SuperLuminova, который позволяет элементам циферблата светиться в темноте.

Что ещё нужно знать

В магазине AllTime.ru можно купить любую модель бренда Aviator — придя в один из магазинов или заказав доставку онлайн. У каждой коллекции cвоя уникальная история. Например, винтажный дизайн серии Douglas навеян историей американского «Дугласа», легендарного пассажирского самолета начала прошлого века. А хронографы Mig – посвящение легендарному истребителю МиГ-29.

Практической необходимости в механических часах в современном мире не ощущается. За исключением, пожалуй, редких экстремальных ситуаций — космоса, выживания.

Но человек — не компьютер, помимо способности всё просчитывать и действовать максимально эффективно, у него остаются иные свойства. Например, эмоции, желание самовыражаться, любовь к искусству.

Современные авиаторские часы, раз уж о них идёт речь, напоминают о тех временах, когда авиация только начинала развиваться, когда пилоту самолёта обязательно были нужны механические часы. В том числе для того, чтобы определить, куда занесла судьба: точная механика очень долгое время была единственным средством надёжного определения географических координат, когда спутниковой системы геолокации ещё не было


Алексей Кутковой
часовой эксперт и консультант крупнейшего в России магазина часов Alltime.ru
Интересно
0
{ "author_name": "Саша Мураховский", "author_type": "editor", "tags": [], "comments": 0, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": true, "subsite_label": "promo", "id": 107526, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 21 Feb 2020 11:17:38 +0300", "is_special": false }
0
{ "id": 107526, "author_id": 9843, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/107526\/get","add":"\/comments\/107526\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/107526"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199134, "last_count_and_date": null }
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Блоги компаний

БКС Банк
Подписан
Отписаться
Запись в подсайте БКС Банк
ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ ЭКОСИСТЕМ
0
Яндекс.Драйв
Подписан
Отписаться
Яндекс.Драйву два года. Ностальгия по былому и совместный просмотр старых фотографий
Представляете, мы запустились в Москве всего два года назад с 750 машинами Kia Rio и Renault Kaptur. С тех пор наш авто…
59
Орта
Подписан
Отписаться
Как эффективно общаться с китайскими инвесторами: три поразительных вывода из нового опроса FleishmanHillard
Материал подготовлен международным коммуникационным агентством FleishmanHillard Vanguard, входящим в состав коммуникаци…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Юрий Малков
за день
Может телефон потому и стоит 1000 баксов, что сотни миллионов людей устраивает просто взять его в руки и пользоваться, как есть, зная, что это совершенно безопасно, удобно и клёво, не заморачиваясь установкой…
Bloomberg: Apple впервые позволит владельцам iPhone и iPad менять браузер и почту по умолчанию
Стартапер-пессимист
за неделю
Нормальный банк снимает комиссию только с одобренной и авторизованной операции. Снимать деньги за попытку оплаты - это полнейший бред и ещё одно доказательство, что с этим банком лучше не иметь дел.
«Тинькофф бизнес» берёт комиссию за неуспешную оплату клиента
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Роман Петерсон

«Яндекс» объединил «Транспорт…

Spiker Spunreal

«Яндекс» объединил «Транспорт…

Игорь Самсонов

Яндекс.Драйву два года…

ЯжПрограммист

«Яндекс» объединил «Транспорт…

Alexander Isora

Яндекс.Драйву два года…

Дима Мельник

Российские разработчики…

ЯжПрограммист

«Яндекс» объединил «Транспорт…

Andrey Vasilev

«Яндекс» объединил «Транспорт…

Vitold Sedyshev

«Яндекс» объединил «Транспорт…

Ярослав Елизов

Яндекс.Драйву два года…

Vitold Sedyshev

«Яндекс» объединил «Транспорт…

Сергей Печёнин

Shema — игрушка и сонный…

Маркетплейс Главное

Ozon против партнёров, часть…

Vitold Sedyshev

«Яндекс» объединил «Транспорт…

Vitold Sedyshev

«Яндекс» объединил «Транспорт…

Денис Гордиенко

Инвестор для стартапа. Кому 500…

Сломалось

Поиск работает и подсказка…

Евгений Дроздов

«Яндекс» объединил «Транспорт…

Nikolai Mikulin

Яндекс.Драйву два года…

Сломалось

Статья не публикуется
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }