Коротко: часы Aviator, которые испытывают профессиональные лётчики

Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
Премиальные швейцарские часы, за которые не нужно отдавать несколько сотен тысяч рублей.
Материал подготовлен при поддержке AllTime.ru
Кого заинтересует
Любителей классических часов и авиации.
Чем интересна линейка часов
Что ещё нужно знать
В магазине AllTime.ru можно купить любую модель бренда Aviator — придя в один из магазинов или заказав доставку онлайн. У каждой коллекции cвоя уникальная история. Например, винтажный дизайн серии Douglas навеян историей американского «Дугласа», легендарного пассажирского самолета начала прошлого века. А хронографы Mig – посвящение легендарному истребителю МиГ-29.
Блоги компаний
Показать еще