Предложить инновации для Москвы и получить до 1,5 млн рублей
Представить идею или готовое решение можно в шести направлениях: от медицины до промышленности.
Материал подготовлен при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы
«Новатор Москвы» — это конкурс Агентства инноваций Москвы для предпринимателей, учёных и изобретателей столицы. Участникам предстоит предложить идею или готовое решение для улучшения городской среды.
Что можно выиграть
В зависимости от степени готовности проекта организаторы выделили три категории:
- «Проект будущего» — для команд, которые только придумали идею или недавно начали работать над прототипом.
- «Меняющие реальность» — для проектов на стадии MVP. Сюда относятся и проработанные идеи с бизнес-моделью, и готовые прототипы решений и сервисов.
- «Лидеры инноваций» — для команд с готовым инновационным продуктом. Важный критерий: у них должны быть подтверждённые продажи технологии и оформленное юрлицо.
В каждом направлении будет по 6 победителей и 6 призёров. Чем детальнее проработана идея, тем больше призовые: в «Проекте будущего» финалисты получат 100 тысяч рублей, а победители — 500 тысяч рублей. В «Меняющих реальность» призёрам вручат 150 тысяч, а победителям по 1 млн, а в «Лидерах инноваций» — 200 тысяч и 1,5 млн рублей соответственно.
Чтобы выйти в финал, участникам нужно продемонстрировать наукоëмкий, инновационный и экономический потенциал своих разработок. Их выступления будет оценивать экспертная комиссия из инвесторов, представителей корпораций и органов власти. Они же помогут финалистам определить траекторию развития проекта.
В каких направлениях нужны инновации
Участники могут предложить решения по шести направлениям на выбор:
- Медицина и фармацевтика: от ИИ для научных исследований до новых способов лечения заболеваний.
- Промышленность: решения для автоматизации производства или новые способы обеспечения безопасности на объектах.
- Общественные проекты: например, социальные, образовательные, корпоративные и благотворительные.
- Благоустройство и строительство: новое оборудование или проекты по благоустройству городских пространств.
- Экология и охрана окружающей среды: например, новые технологии переработки и утилизации отходов или цифровая система по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
- Транспорт и логистика: инновации в машиностроении, системы для аналитики рисков на дорогах и другие решения.
Как поучаствовать
Чтобы принять участие нужно быть гражданином России старше 14 лет и соответствовать одному из четырёх параметров:
- Иметь московскую прописку.
- Учиться в Москве.
- Работать в московской компании.
- Быть ИП или владельцем юрлица в Москве.
Работать над проектом можно в одиночку или с командой до пяти человек. Заявки принимаются до 1 мая.
Какие проекты уже побеждали и что это им дало
В конкурсе 2020 года одним из победителей направления «Искусственный интеллект и ИТ-технологии» стал учёный-исследователь Илья Блохин. Он представил проект «Кубик сна» — это устройство, которое помогает продлить фазу глубокого сна и смягчить пробуждение. В основе системы — запатентованная технология низкочастотных импульсов электромагнитного поля.
После участия в конкурсе Илья запустил пилот совместно с сочинским отелем, провёл ребрендинг продукта и выпустил новую модель устройства — «Кубик deep.r». В нём установлен гироскопический контроллер, с помощью которого можно выбрать вид сна: например, глубокий без сновидений или, наоборот, яркий с сюжетами. Число пользователей после конкурса увеличилось в 4,5 раза — до 5000 человек.
В «Новаторе Москвы» 2023 года одной из победительниц стала студентка Алина Гулевская. Она разработала SOL — цифровую систему удалённого перевода на русский жестовый язык. Сервис позволяет обеспечить равный доступ к услугам и информации.
Благодаря конкурсу Алина провела пилот на ВДНХ и расширила команду пятью новыми сурдопереводчиками.
Реклама, Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, https://www.mos.ru/dpir/, 12+, участвовать в конкурсе можно с 14 лет, сроки проведения конкурса: 08.02.2024-01.05.2024 - подача заявок, 02.05.2024 - 01.06.2024 - экспертиза, 05.06.2024 - объявление победителей, 10.06.2024-11.06.2024 (очно в Москве)- демо-день финалистов, 28.06.2024-29.06.2024 - церемония награждения победителей, полные правила конкурса по ссылке https://go.vc.ru/lI9K