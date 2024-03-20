Протестировать и развернуть приложение в облаке — не потратив ни рубля…

… реально, если подключиться к сервисам облачной платформы Cloud.ru Evolution. Сервисы для создания и управления виртуальными машинами и хранилище доступны бесплатно. Ресурсов — двухъядерного процессора Intel Gold 6248R, 4 Гб оперативной памяти и диска SSD NVMe на 30 Гб — хватит для чат-бота, интернет-магазина или средненагруженного приложения.