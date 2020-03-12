«Умные» часы в классической форме

Менеджер по продукту vc.ru Филипп Концаренко протестировал новые часы TAG Heuer Connected.

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Материал подготовлен при поддержке TAG Heuer

Эти часы визуально легко спутать с классическими швейцарскими: массивный корпус круглой формы из нержавеющей стали диаметром 45 мм, крупные металлические кнопки по бокам, как на хронографах, керамический безель со стальным PVD-покрытием с выгравированными минутами и заводная головка с логотипом бренда.

Даже модель со спортивным каучуковым ремешком, которая оказалась у меня на тесте, отсылает больше к швейцарским традициям изготовления часов, чем к утилитарному аксессуару. Ремешок состоит из двух частей, соединённых раскладывающейся застежкой, механизм которой был изобретён ещё в начале прошлого века.

Ремешок можно мгновенно отсоединить от часов, оттянув небольшую застёжку. Ещё проще отрегулировать его длину — для этого на застёжке предусмотрена специальная защелка.

Корпус часов способен выдержать давление воды на глубине в 50 метров. Это означает, что в часах можно спокойно заниматься спортом на небольших скоростях, плавать (без погружения) и бегать под дождем.

Часы комфортно сидят на руке, несмотря на большой размер и внушительный вес в 108 грамм. Здесь снова приходится проводить сравнение с классическими швейцарскими часами — эргономика, качество материалов, сборки и даже вес отсылают к швейцарским механическим моделям. Отличие лишь в том, что на руке нет ощущения движущихся частей внутри корпуса.

Чтобы окончательно запутать окружающих, в TAG Heuer уже несколько лет устанавливают «всегда включённый» экран, который показывает время и в спящем режиме — когда не взаимодействуешь с часами. При переходе в такой режим часы скрывают анимацию, убирают «лишние» элементы и затемняют подсветку для экономии заряда батареи.

Анимация перехода из спящего режима в активный

Инженеры, очевидно, преследовали цель замаскировать электронную составляющую часов под классический форм-фактор. И у них это получилось. Сторонние наблюдатели не сразу могли понять, что у меня на запястье находится не механизм с автоподзаводом, а гаджет с круглым экраном, спрятанным за стеклом.

Стекло, кстати, сапфировое. Под ним находится AMOLED-экран 1,39 дюймов с разрешением 454 на 454 пикселей. Дисплей яркий, но ему, на мой вкус, немного не хватает контрастности. Возможно, причина не столько в нём, сколько в стекле. Сапфир вместе с хорошей защитой от царапин, приносит в часы и характерные для этого материала проблемы — cнижает контрастность дисплея, сохраняет следы от пальцев и сильно бликует, особенно на солнце (если вдруг увидите его).

Помимо дисплея, электронное содержание часов «выдаёт» задняя крышка, на которой собраны сенсоры для измерения пульса. Вместе с ними в часы встроен большой набор других датчиков: компас, GPS, NFC, гироскоп, акселерометр, микрофон, Bluetooth и Wi-Fi. Всё это управляется процессором Qualcomm Snapdragon Wear 3100 — новое поколение чипа с низким энергопотреблением, разработанным специально для «умных» часов.

Несмотря на новый процессор, часы не демонстрируют фантастических цифр по длительности работы. По заявлению TAG Heuer, Connected проработают 24 часа при обычном использовании.

За несколько дней тестирования у меня примерно так и получилось: если выходить из дома с полностью заряженными часами, то к возвращению домой поздним вечером часы покажут около 30-40% заряда (это с учётом интенсивного использования часов во время тестирования).

Заряда TAG Heuer вполне достаточно для ежедневного использования. Во-первых, вряд ли Connected подойдут для мониторинга сна. Часы слишком массивны для таких задач, поэтому, вероятнее всего, их придётся ставить на зарядку каждую ночь. Во-вторых, быстрая зарядка позволяет заряжать часы до 100% за полтора часа — даже если забыть их поставить заряжаться вечером, вполне можно успеть зарядить их полностью утром.

В описании часов также заявляется о шести часах непрерывного использования во время занятий спортом с постоянно включённым GPS, пульсометром и воспроизведением музыки.

TAG Heuer Connected работают на операционной системе Wear OS от Google, поэтому работа с интерфейсом Connected мало чем отличается от любых других «умных» Android-часов.

Здесь знакомый набор опций, как на часах из гораздо более доступных ценовых категорий: голосовой помощник Google, который можно вызвать свайпом слева направо, магазин приложений Google Play, глубокая интеграция с календарём, уведомлениями и прочее.

Из приятных особенностей — плавная работа интерфейса и быстрая загрузка приложений. За время теста я практически не сталкивался с распространенными проблемами Android-часов — подтормаживанием при быстром пролистывании списка приложений или очистке уведомлений.

TAG Heuer поставляются с пятью фирменными циферблатами. Два из них имитируют механизмы классических часов Heuer 02 и Carrera Heuer 01. Для меня подобная имитация показалась слишком шумной при ежедневном использовании — сложно быстро считать информацию с таким обилием декоративных элементов на экране.

Для поклонников минимализма предусмотрены два циферблата с абстрактными фигурами на фоне: один использует анимацию с нейросетевой моделью, другой — вдохновлён гексагональными нанотрубками.

Ещё один циферблат выполнен в стиле классических электронных часов — как раз его я и использовал чаще остальных. Он умеет отображать количество пропущенных уведомлений, статусы подключений и индикатор батареи. Он получился самым ярким из всех.

Все циферблаты настраиваются. Наибольшее количество опций досталось «механическим» циферблатам — можно изменить цвет механизмов, стиль цифр, стрелок, вывести виджеты с погодой, календарём и так далее.

В новом поколении часов компания сделала ставку на спортивные функции. На корпус устройства инженеры вынесли две отдельные кнопки для их вызова. По нажатию на верхнюю боковую кнопку открывается приложение TAG Heuer Sports для отслеживания активности во время занятий спортом. По нажатию на нижнюю — секундомер.

Приложения открываются мгновенно, поэтому, к примеру, запуск секундомера действительно можно сравнить с механическим аналогом. Тем более, что при клике на боковые кнопки часы приятно вибрируют на запястье.

TAG Heuer Sports поддерживает несколько видов тренировок — гольф, бег, велоспорт, ходьба, фитнес и другие. Для каждого из них разработан отдельный циферблат, на котором собраны основные параметры тренировки. К примеры, в режиме бега часы отображают время, скорость, темп, расстояние и пульс в форм-факторе секундомера. Причём параметры тренировки отображаются и в «спящем» режиме экрана.

Данные с часов можно синхронизировать с приложением Strava или с Apple Health — если часы подключены к iPhone. Кроме того, информацию о тренировках можно будет изучить в приложении TAG Heuer Connected (недоступно на момент написания обзора).

На текущем этапе не вижу смысла сравнивать TAG Heuer Connected с Apple Watch или другими «умными» часами. Несмотря на схожий набор датчиков и функций, их производители решают разные задачи. Apple, Samsung и прочие похожие производители стремятся переизобрести часы и создать новое устройство с большим набором функций и вариантов их применения, которое можно носить на запястье. TAG Heuer, наоборот, сосредоточены на том, чтобы сохранить многолетние традиции изготовления часов, но добавить в них «умных» функций.