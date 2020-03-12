Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Промо
193

«Умные» часы в классической форме

Менеджер по продукту vc.ru Филипп Концаренко протестировал новые часы TAG Heuer Connected.

1 комментарий
В закладки

Материал подготовлен при поддержке TAG Heuer

Эти часы визуально легко спутать с классическими швейцарскими: массивный корпус круглой формы из нержавеющей стали диаметром 45 мм, крупные металлические кнопки по бокам, как на хронографах, керамический безель со стальным PVD-покрытием с выгравированными минутами и заводная головка с логотипом бренда.

Даже модель со спортивным каучуковым ремешком, которая оказалась у меня на тесте, отсылает больше к швейцарским традициям изготовления часов, чем к утилитарному аксессуару. Ремешок состоит из двух частей, соединённых раскладывающейся застежкой, механизм которой был изобретён ещё в начале прошлого века.

Ремешок можно мгновенно отсоединить от часов, оттянув небольшую застёжку. Ещё проще отрегулировать его длину — для этого на застёжке предусмотрена специальная защелка.

Корпус часов способен выдержать давление воды на глубине в 50 метров. Это означает, что в часах можно спокойно заниматься спортом на небольших скоростях, плавать (без погружения) и бегать под дождем.

Часы комфортно сидят на руке, несмотря на большой размер и внушительный вес в 108 грамм. Здесь снова приходится проводить сравнение с классическими швейцарскими часами — эргономика, качество материалов, сборки и даже вес отсылают к швейцарским механическим моделям. Отличие лишь в том, что на руке нет ощущения движущихся частей внутри корпуса.

Чтобы окончательно запутать окружающих, в TAG Heuer уже несколько лет устанавливают «всегда включённый» экран, который показывает время и в спящем режиме — когда не взаимодействуешь с часами. При переходе в такой режим часы скрывают анимацию, убирают «лишние» элементы и затемняют подсветку для экономии заряда батареи.

Анимация перехода из спящего режима в активный

Инженеры, очевидно, преследовали цель замаскировать электронную составляющую часов под классический форм-фактор. И у них это получилось. Сторонние наблюдатели не сразу могли понять, что у меня на запястье находится не механизм с автоподзаводом, а гаджет с круглым экраном, спрятанным за стеклом.

Стекло, кстати, сапфировое. Под ним находится AMOLED-экран 1,39 дюймов с разрешением 454 на 454 пикселей. Дисплей яркий, но ему, на мой вкус, немного не хватает контрастности. Возможно, причина не столько в нём, сколько в стекле. Сапфир вместе с хорошей защитой от царапин, приносит в часы и характерные для этого материала проблемы — cнижает контрастность дисплея, сохраняет следы от пальцев и сильно бликует, особенно на солнце (если вдруг увидите его).

Помимо дисплея, электронное содержание часов «выдаёт» задняя крышка, на которой собраны сенсоры для измерения пульса. Вместе с ними в часы встроен большой набор других датчиков: компас, GPS, NFC, гироскоп, акселерометр, микрофон, Bluetooth и Wi-Fi. Всё это управляется процессором Qualcomm Snapdragon Wear 3100 — новое поколение чипа с низким энергопотреблением, разработанным специально для «умных» часов.

Несмотря на новый процессор, часы не демонстрируют фантастических цифр по длительности работы. По заявлению TAG Heuer, Connected проработают 24 часа при обычном использовании.

За несколько дней тестирования у меня примерно так и получилось: если выходить из дома с полностью заряженными часами, то к возвращению домой поздним вечером часы покажут около 30-40% заряда (это с учётом интенсивного использования часов во время тестирования).

Заряда TAG Heuer вполне достаточно для ежедневного использования. Во-первых, вряд ли Connected подойдут для мониторинга сна. Часы слишком массивны для таких задач, поэтому, вероятнее всего, их придётся ставить на зарядку каждую ночь. Во-вторых, быстрая зарядка позволяет заряжать часы до 100% за полтора часа — даже если забыть их поставить заряжаться вечером, вполне можно успеть зарядить их полностью утром.

В описании часов также заявляется о шести часах непрерывного использования во время занятий спортом с постоянно включённым GPS, пульсометром и воспроизведением музыки.

TAG Heuer Connected работают на операционной системе Wear OS от Google, поэтому работа с интерфейсом Connected мало чем отличается от любых других «умных» Android-часов.

Здесь знакомый набор опций, как на часах из гораздо более доступных ценовых категорий: голосовой помощник Google, который можно вызвать свайпом слева направо, магазин приложений Google Play, глубокая интеграция с календарём, уведомлениями и прочее.

Из приятных особенностей — плавная работа интерфейса и быстрая загрузка приложений. За время теста я практически не сталкивался с распространенными проблемами Android-часов — подтормаживанием при быстром пролистывании списка приложений или очистке уведомлений.

TAG Heuer поставляются с пятью фирменными циферблатами. Два из них имитируют механизмы классических часов Heuer 02 и Carrera Heuer 01. Для меня подобная имитация показалась слишком шумной при ежедневном использовании — сложно быстро считать информацию с таким обилием декоративных элементов на экране.

Для поклонников минимализма предусмотрены два циферблата с абстрактными фигурами на фоне: один использует анимацию с нейросетевой моделью, другой — вдохновлён гексагональными нанотрубками.

Ещё один циферблат выполнен в стиле классических электронных часов — как раз его я и использовал чаще остальных. Он умеет отображать количество пропущенных уведомлений, статусы подключений и индикатор батареи. Он получился самым ярким из всех.

Все циферблаты настраиваются. Наибольшее количество опций досталось «механическим» циферблатам — можно изменить цвет механизмов, стиль цифр, стрелок, вывести виджеты с погодой, календарём и так далее.

В новом поколении часов компания сделала ставку на спортивные функции. На корпус устройства инженеры вынесли две отдельные кнопки для их вызова. По нажатию на верхнюю боковую кнопку открывается приложение TAG Heuer Sports для отслеживания активности во время занятий спортом. По нажатию на нижнюю — секундомер.

Приложения открываются мгновенно, поэтому, к примеру, запуск секундомера действительно можно сравнить с механическим аналогом. Тем более, что при клике на боковые кнопки часы приятно вибрируют на запястье.

TAG Heuer Sports поддерживает несколько видов тренировок — гольф, бег, велоспорт, ходьба, фитнес и другие. Для каждого из них разработан отдельный циферблат, на котором собраны основные параметры тренировки. К примеры, в режиме бега часы отображают время, скорость, темп, расстояние и пульс в форм-факторе секундомера. Причём параметры тренировки отображаются и в «спящем» режиме экрана.

Данные с часов можно синхронизировать с приложением Strava или с Apple Health — если часы подключены к iPhone. Кроме того, информацию о тренировках можно будет изучить в приложении TAG Heuer Connected (недоступно на момент написания обзора).

На текущем этапе не вижу смысла сравнивать TAG Heuer Connected с Apple Watch или другими «умными» часами. Несмотря на схожий набор датчиков и функций, их производители решают разные задачи. Apple, Samsung и прочие похожие производители стремятся переизобрести часы и создать новое устройство с большим набором функций и вариантов их применения, которое можно носить на запястье. TAG Heuer, наоборот, сосредоточены на том, чтобы сохранить многолетние традиции изготовления часов, но добавить в них «умных» функций.

TAG Heuer Connected должны заинтересовать в первую очередь тех, кто увлечён швейцарскими часами, кому важен их внешний вид и бренд, но кому не хватает «умных» функций для занятий спортом или работы с уведомлениями. Connected — это, в первую очередь, красивые швейцарские часы и аксессуар, у которого, помимо прочего, производительный процессор и большинство известных функций, свойственных современным умным часам.

Узнать больше
1
{ "author_name": "Промо", "author_type": "editor", "tags": [], "comments": 1, "likes": 5, "favorites": 1, "is_advertisement": true, "subsite_label": "promo", "id": 112010, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 12 Mar 2020 17:11:00 +0300", "is_special": false }
0
{ "id": 112010, "author_id": 199134, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/112010\/get","add":"\/comments\/112010\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/112010"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199134, "last_count_and_date": null }
1 комментарий
Популярные
По порядку

Alex Petrov

0

Сколько носится каучуковый ремешок до того как перетирается?  Вопрос  возникает из поиска ремешка из материала который бы не портил одежду ( как металлический перетирающей манжет рубашки) или не перетирался за год сам ( оригинальный ремешок кожаный ремешок TAG Heuer Monaco перетирается за год носки, все бы ничего но он стоит 400 евро).

Ответить
Написать комментарий...

Блоги компаний

High Voltage Brains
Подписан
Отписаться
Как в 2020 работать с комментариями в соцсетях
На примере Utair рассказываем, как стать брендом с самой быстрой скоростью ответа по отрасли.
0
Bang Bang Education
Подписан
Отписаться
Василий Эсманов — о сторимейкинге для компаний
Основатель Look At Me, бизнес-консультант по продукту и коммуникациям рассказал Bang Bang Education, как использует нар…
0
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Прокачать стартапы разного уровня за 10 недель: как это делает «Московский акселератор»
«Московский акселератор» организован Агентством инноваций Москвы совместно с фондом «Московский инновационный кластер» …
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Михаил Кочубеев
за день
шикарный ход для прокачки своего бизнеса под видом помощи предпринимателям)))
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук предложила правительству меры поддержки бизнеса
Тим Пазухин
за неделю
я уже чувствую комменты про то как это вдруг у него внезапно все нашлось. Но давайте поддержим человека который в наших реалиях двигает финтех индустрию
Олег Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Alexandr Shilnikov

Организаторы отменили…

Andrey Krestovnikov

Владимир Путин о малом бизнесе…

Andrey Krestovnikov

Владимир Путин о малом бизнесе…

Александр Якунин

Владимир Путин о малом бизнесе…

Вера Гагарина

Как мы сделали кафе: часть…

Сергей Михельсон

Владимир Путин о малом бизнесе…

Денис Денисов

Организаторы отменили…

Roman Koblents

Полезные ресурсы для инвесторов…

Alex Alen

Прокуратура нашла в открытом…

Andrey Kim

Полезные ресурсы для инвесторов…

Денис Файзулин

Владимир Путин о малом бизнесе…

Денис Давыдов

Владимир Путин о малом бизнесе…

Alexandre Svergoun

Владимир Путин о малом бизнесе…

Владислав…

Владимир Путин о малом бизнесе…

Petr Vasiliev

«Тинькофф» рассказала о планах…

Иванка Сегодина

Как мы сделали кафе: часть…

Денис Файзулин

Владимир Путин о малом бизнесе…

Maxim L.

Владимир Путин о малом бизнесе…

Сергей Петров

Китайские технологии распознают…

Alexandre Svergoun

Владимир Путин о малом бизнесе…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "4ffdf778" } { "page_type": "default" }