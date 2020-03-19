Вы ставили оценки стартапам на главной vc.ru, мы всё подсчитали

Я не до конца понимаю, как работает технология, но отлично понимаю, зачем она нужна. Компании тратят массу времени на собеседования с линейным персоналом. Не говоря уже о том, какие расходы на обучение и интеграцию сотрудника приходится нести. При этом, если он окажется неэффективными, это попусту потраченные деньги.

Ребята из 151EYE, судя по сайту, уже работают с такими крупными компаниями, как «Согаз» и «Сбербанк Лизинг». HR-tech в нынешних условиях рынка будет очень востребован, поэтому есть все основания полагать, что проект быстро вырастет.

Вопросы вызывает будущее масштабирование на страны с другими языками, но, возможно, об этом ещё рано говорить.