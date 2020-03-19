Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Промо
249

Вы ставили оценки стартапам на главной vc.ru, мы всё подсчитали

Сравниваем впечатления читателей и инвесторов.

0 Обсудить
В закладки

В последние две недели на главной странице проходила импровизированная питч-сессия. Мы предложили предпринимателям рассказать о своём стартапе, и ответная реакция превзошла ожидания — 385 заявок. Из них мы выбрали семь наиболее интересных проектов и попросили вас оценить свежесть идеи и коммерческий потенциал.

Пора подвести итоги и сопоставить мнения аудитории и профессиональных инвесторов.

Анализ голоса соискателя во время телефонного интервью с ботом:

  • Технология распознаёт ложь и оценивает эмоциональное состояние при ответе на каждый вопрос.
  • Точность выводов — 96%.
  • Коробочное решение, работающее в облаке.
  • Высокая скорость внедрения в бизнес-процессы.

Я не до конца понимаю, как работает технология, но отлично понимаю, зачем она нужна. Компании тратят массу времени на собеседования с линейным персоналом. Не говоря уже о том, какие расходы на обучение и интеграцию сотрудника приходится нести. При этом, если он окажется неэффективными, это попусту потраченные деньги.

Ребята из 151EYE, судя по сайту, уже работают с такими крупными компаниями, как «Согаз» и «Сбербанк Лизинг». HR-tech в нынешних условиях рынка будет очень востребован, поэтому есть все основания полагать, что проект быстро вырастет.

Вопросы вызывает будущее масштабирование на страны с другими языками, но, возможно, об этом ещё рано говорить.

Александр Пустовит
инвестор, генеральный директор Synergy Accelerator

Детский лагерь для взрослых:

  • Традиционные для пионерских лагерей развлечения — дискотеки, орлятский круг, зарядки, спортивные турниры.
  • Тихий час и пятиразовое питание.

  • Отряды разделены по возрасту участников.

  • Если не понравилось — вернут деньги в конце смены.

Это нетехнологический проект, он относится к туриндустрии в сфере
нишевого туризма. Как мне кажется, эта ниша сильно ограничена, а бизнес-модель очень рискованная. Аудитория — неустойчивая и непостоянная, а масштабирование вызывает большие вопросы, особенно на фоне возврата денег в конце смены.

Данил Жариков
директор инвестиционных проектов ИК «Криптонит»

Наделение неигровых персонажей (NPC) видеоигр искусственным интеллектом:

  • Каждый NPC получает собственные черты характера, знания и цели.

  • Персонажи действуют не только в рамках сюжета — игра становится многограннее.
  • NPC озвучивают сгенерированные реплики уникальными голосами.
  • Технология не требует больших вычислительных мощностей и работает офлайн на устройстве игрока.

К сожалению, сайт содержит исключительно заявления рекламного характера. Технологическую суть решения понять невозможно.

Идея интересная, но не новая: игровые студии уже давно используют искусственный интеллект для неигровых персонажей, и пока они справляются самостоятельно.

Технология компании может быть особенно интересна на фоне распространения 5G, которая откроет возможности для облачного гейминга и даст скорость для удалённых вычислений. При этом, скорее всего, такие услуги будут интересны студиям, у которых нет своего штата AI/ML-специалистов. Возможно, это будут небольшие инди-разработчики.

Данил Жариков
директор инвестиционных проектов ИК «Криптонит»

Бесконтактные платежи по биометрии лица и QR-коду:

  • Оплата по биометрии за пять секунд.
  • Автоматическая идентификация в программе лояльности.
  • Оплата счёта по QR-коду на пречеке — официанту не нужно подходить дважды.
  • Верификации клиентов по возрасту.

Ребята оседлали волну финтеха и несутся на ней в прекрасное будущее. Немногие знают, но Россия, наряду с несколькими странами, впереди планеты всей по бесконтактным платежам. И SWIP — очередное тому подтверждение.

Рынок финтеха сейчас очень горячий, поэтому, уверен, у команды не будет проблем с масштабированием. Резюмируя: сильный проект с крутой идеей и отличной реализацией.

Александр Пустовит
инвестор, генеральный директор Synergy Accelerator

3D-принтеры для печати шоколадом:

  • Печатают шоколадные 3D-изделия на заказ и продают сами принтеры.

  • Бесплатное изготовление образца изделия по эскизу.
  • Быстрая скорость изготовления даже больших партий.

Проект может представлять интерес для инвесторов. Кастомизированный шоколад в качестве сувениров будет пользоваться спросом.

Правда, нет информации о производителе и поставщике 3D-принтеров. Судя по фиксации расходных материалов одной маркой импортной шоколадной смеси, сам принтер импортирует один производитель. То есть стартап представляет собой бизнес-схему без технологической составляющей.

Рыночные перспективы сложно оценить, потому что на сайте нет информации о ценах изделий и принтеров. При существующей структуре сайта и схеме взаимодействия с потенциальными потребителями конверсия посетителей будет минимальной.

Данил Жариков
директор инвестиционных проектов ИК «Криптонит»

Озвучка текстов в вебе:

  • Приложение создаёт аудиоверсию любого текста по ссылке, записи можно сохранить в личной подборке.

  • Доступны готовые подборки от популярных изданий.

  • Русский и английский языки для озвучки.

  • Можно подписываться на друзей и слушать их записи.

Проект кажется интересным с точки зрения пользователей. На мой взгляд , действительно есть потребность в коротких подкастах на основе текстов.

Полагаю, самый важный фактор для проекта — скорость развития. Технология по озвучке текстов совсем не уникальна, и идею если ещё кто-то не реализовал, то обязательно реализует.

Voizzy может взлететь, если быстро наберёт клиентскую базу. Для этого важно оперативно собрать правильный контент. Нужен партнёр — например, «ЛитРес» или какой-то другой с хорошим consumer-трафиком. Ну и, конечно, разные языки должны быть.

Арсений Даббах
инвестор, сооснователь компании Dsight

Мотивация ленивых спортсменов через геймификацию и денежные вознаграждения:

  • Пользователи приложения вносят депозит. Те, кто пропустил больше двух тренировок, теряют деньги, они достаются остальным участникам.
  • Выполнение упражнений проверяют через веб-камеру с помощью компьютерного зрения.
  • Групповые челленджи для повышения мотивации.

Проект технологически использует распознавание движений с помощью веб-камер на примитивном уровне.

Бизнес-модель предусматривает монетизацию не через оказание услуг или предоставление сервиса, а через невыполнение действий пользователем. Думаю, российский рынок ещё не готов к такой модели. Так что есть высокая вероятность, что экономика не сойдётся ввиду слишком маленькой аудитории. Просто так отдавать деньги готовы далеко не все.

Одним словом, сложно назвать этот проект инвестиционно привлекательным.

Данил Жариков
директор инвестиционных проектов ИК «Криптонит»

До 31 марта продлится приём заявок на участие в конкурсе Криптонит Startup Challenge. Организаторы ищут проекты в сфере искусственного интеллекта, информационной безопасности, телекоммуникаций и других технологических отраслей. Победители разделят призовой фонд в 10 млн рублей.

Подробнее
1
{ "author_name": "Дмитрий Мухин", "author_type": "editor", "tags": [], "comments": 0, "likes": -1, "favorites": 1, "is_advertisement": true, "subsite_label": "promo", "id": 113003, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 19 Mar 2020 09:15:55 +0300", "is_special": false }
0
{ "id": 113003, "author_id": 248099, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/113003\/get","add":"\/comments\/113003\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/113003"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199134, "last_count_and_date": null }
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Блоги компаний

Яндекс.Облако
Подписан
Отписаться
Идеальный кандидат: как интеллектуальная рекрутинговая система Skillaz выбрала Яндекс.Облако
Skillaz — разработчик интеллектуальной системы для автоматизации подбора персонала. Skillaz помогает крупному бизнесу р…
0
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Искусственный интеллект смотрит жалобы​
Любую сложную задачу можно попробовать решить простыми методами. И решение задачи Machine Learning не является исключен…
0
Changellenge
Подписан
Отписаться
Home office VS коронавирус
Команда Changellenge перешла на удаленную работу. Давайте узнаем, как выглядят хоум офисы сотрудников. А как Вы организ…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Алексей Седов
за день
Давно не пользуюсь этим говном
Как я оплатил самую дорогую в мире карту в WebMoney, а в итоге получил бан
Alex Petrov
за неделю
Я "жулик" и горжусь этим! И мне похер,  что думает Путин и "народ" который он сам себе придумал.  Продавцы это становой хребет экономики, если бы не они и маркетологи то мы бы вместе с Путиным, до сих пор подтирали бы…
«Я/мы жулики»: сервис для предпринимателей «Точка» ответил на слова Владимира Путина о малом бизнесе в России
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Alexander Kapul

Как подписывать электронные…

Evgeny Kosharovsky

Курс доллара превысил 80 рублей…

Artur Aldyrkhanov

Как я оплатил самую дорогую в…

Ware Wow

Как я оплатил самую дорогую в…

Mark

Водители «Яндекс.Такси…

Сергей Петров

Премьер-министр Михаил Мишустин…

Леонид Барышников

Курс доллара превысил 80 рублей…

Алексей Лисовицкий

Mooovie.ru — сервис…

Ware Wow

Как я оплатил самую дорогую в…

Ivan Beloborodov

Как я оплатил самую дорогую в…

Bulat Ziganshin

«Я/мы жулики»: сервис для…

Матвей Волков

Что обычно дорожает вслед за…

Kirill Zuykov

B2b маркетплейс. Разбираем…

Онлайн-Аптека

Как я оплатил самую дорогую в…

Михаил

Что обычно дорожает вслед за…

Андрей Волхонский

Гегемония США: большое…

Иван Борода

«Про важность навыков говорят…

Павел Андрейчук

Рестораны и отели попросили…

Anton Voynov

«Мегафон» подключает подписки…

Павел Андрейчук

Рестораны и отели попросили…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "4b5d03ba" } { "page_type": "default" }