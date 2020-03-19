Вы ставили оценки стартапам на главной vc.ru, мы всё подсчитали

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Сравниваем впечатления читателей и инвесторов.
В последние две недели на главной странице проходила импровизированная питч-сессия. Мы предложили предпринимателям рассказать о своём стартапе, и ответная реакция превзошла ожидания — 385 заявок. Из них мы выбрали семь наиболее интересных проектов и попросили вас оценить свежесть идеи и коммерческий потенциал.
Пора подвести итоги и сопоставить мнения аудитории и профессиональных инвесторов.
Анализ голоса соискателя во время телефонного интервью с ботом:
Детский лагерь для взрослых:
Отряды разделены по возрасту участников.
Наделение неигровых персонажей (NPC) видеоигр искусственным интеллектом:
Каждый NPC получает собственные черты характера, знания и цели.
Бесконтактные платежи по биометрии лица и QR-коду:
3D-принтеры для печати шоколадом:
Печатают шоколадные 3D-изделия на заказ и продают сами принтеры.
Озвучка текстов в вебе:
Доступны готовые подборки от популярных изданий.
Русский и английский языки для озвучки.
Мотивация ленивых спортсменов через геймификацию и денежные вознаграждения:
До 31 марта продлится приём заявок на участие в конкурсе Криптонит Startup Challenge. Организаторы ищут проекты в сфере искусственного интеллекта, информационной безопасности, телекоммуникаций и других технологических отраслей. Победители разделят призовой фонд в 10 млн рублей.
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