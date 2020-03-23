Коротко: бесплатные онлайн-курсы по менеджменту, маркетингу, финансам и ИТ

Студентов, которые хотят узнать больше об одной из специальностей: ИТ, финансах, маркетинге или менеджменте.
Чем интересен проект «Старт»
Обучение геймифицировано — есть игры, дополненная реальность, интерактивные карточки.
Сервис учитывает современный ритм жизни — на статью уйдёт 2-3 минуты, на видео — 4 минуты, на подкаст 15-20 минут. Чтобы можно было занять себя чем-то полезным во время небольших пауз.
Призы для лучших — фитнес-браслет, термокружка, стажировка в «МегаФоне», iPhone или бизнес-завтрак с менеджерами корпорации.
Обучение бесплатно.
Что ещё нужно знать
Обучение проходит в формате общения с ботом во «ВКонтакте» или Telegram, а весь обучающий контент создают профессионалы — как внутри компании, так и приглашенные со стороны. Преподаватели освещают актуальные темы — рассказывают о бирюзовых организациях, запуске стартапа, подготовке к выступлению на TED. Проходя уроки, участник может зарабатывать баллы для себя и своего вуза — двигая его вперёд в рейтинговой таблице.
Ильнар Галлямов
Платные пройти не всегда получается¯\_(ツ)_/¯