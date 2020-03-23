Коротко: бесплатные онлайн-курсы по менеджменту, маркетингу, финансам и ИТ

Кого заинтересует

Чем интересен проект «Старт»

Что ещё нужно знать

Обучение проходит в формате общения с ботом во «ВКонтакте» или Telegram, а весь обучающий контент создают профессионалы — как внутри компании, так и приглашенные со стороны. Преподаватели освещают актуальные темы — рассказывают о бирюзовых организациях, запуске стартапа, подготовке к выступлению на TED. Проходя уроки, участник может зарабатывать баллы для себя и своего вуза — двигая его вперёд в рейтинговой таблице.