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Промо
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Коротко: бесплатные онлайн-курсы по менеджменту, маркетингу, финансам и ИТ

С призами, играми и возможностью стажировки для самых целеустремлённых — в рамках проекта «Старт».

Материал подготовлен при поддержке «МегаФона»

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Кого заинтересует

Студентов, которые хотят узнать больше об одной из специальностей: ИТ, финансах, маркетинге или менеджменте.

Чем интересен проект «Старт»

  • Обучение геймифицировано — есть игры, дополненная реальность, интерактивные карточки.
  • Сервис учитывает современный ритм жизни — на статью уйдёт 2-3 минуты, на видео — 4 минуты, на подкаст 15-20 минут. Чтобы можно было занять себя чем-то полезным во время небольших пауз.
  • Призы для лучших — фитнес-браслет, термокружка, стажировка в «МегаФоне», iPhone или бизнес-завтрак с менеджерами корпорации.
  • Обучение бесплатно.

Что ещё нужно знать

Обучение проходит в формате общения с ботом во «ВКонтакте» или Telegram, а весь обучающий контент создают профессионалы — как внутри компании, так и приглашенные со стороны. Преподаватели освещают актуальные темы — рассказывают о бирюзовых организациях, запуске стартапа, подготовке к выступлению на TED. Проходя уроки, участник может зарабатывать баллы для себя и своего вуза — двигая его вперёд в рейтинговой таблице.

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1 комментарий
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Ильнар Галлямов

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Платные пройти не всегда получается¯\_(ツ)_/¯

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