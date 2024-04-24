Цель — забрать 15% кешбэка и 15 тысяч бонусов для продвижения на «Мегамаркете»
Время — до конца мая.
Материал подготовлен при поддержке «Мегамаркета»
100 млн пользователей — аудитория «Мегамаркета». Сделать её своими покупателями быстрее и выгоднее можно до 31 мая.
Всем новым продавцам маркетплейс:
- начисляет повышенный кешбэк 15%;
- дарит 15 тысяч бонусов на продвижение товаров;
- предлагает помощь по любым вопросам от персонального менеджера;
- снижает комиссию до 1% на 90 дней.
Не важно, где вы храните и как доставляете товары — самостоятельно, через маркетплейс или комбинируете оба подхода. Повышенный кешбэк и бонусы распространяются на любой вид размещения. А начислят их уже в течение недели после регистрации.
Реклама. ООО «Маркетплейс». Сроки проведения акции: с 1.04.2024 по 31.05. 2024. Условия акции https://go.vc.ru/oWXb
1K показов
119 открытий
Не смешите людей.
Цены на все х2
Через день получаю бонусы и пр. хрень, именно хрень, т.к. даже с ней все дороже, нежели на О и В.