Конкурс: выбираем символ vc.ru

Прямой эфир
авторизацию с помощью уговоров
Автору лучшей идеи — ноутбук за 135 тысяч рублей.
У vc.ru нет маскота — символа площадки. Мы хотим это исправить с вашей помощью. До 4 апреля принимаем предложения, кто мог бы им стать. Автор лучшей идеи получит мощный ноутбук ConceptD 3 Pro от Acer, а 3D-дизайнер создаст модель по описанию.
В конце этой статьи есть форма, где нужно прикрепить ссылку на файл с описанием маскота и объяснением, почему он должен стать олицетворением сайта. Там же можно добавить скетч или визуальный референс. Обычно маскот — это кто-то одушевлённый, но не обязательно.
Единственное ограничение — оригинальность. Предложения, которые нарушают авторское право, мы не будем рассматривать. То есть нельзя сделать символом площадки реального человека, героя игры или фильма.
Не забудьте указать контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться.
Что нужно знать о vc.ru:
Победителю вручим ноутбук Acer ConceptD 3 Pro. Здесь его характеристики. Цена — 134 990 рублей.
Это представитель новой премиальной линейки ConceptD от Acer, в которую входят персональные компьютеры, мониторы и ноутбуки. Она ориентирована на творческих пользователей — фотографов, дизайнеров, архитекторов и всех, кто ценит высокую производительность и точную цветопередачу.
Промокод на скидку 10% на любой продукт ConceptD отправим всем, кто примет участие в конкурсе.
Принимать заявки закончим 3 апреля в 23:59, и жюри возьмёт паузу, чтобы оценить их.
Потом в этой же статье расскажем, кто выиграл и почему. А ещё прокомментируем предложения, которым немного не хватило до победы. Идею победителя проработает вместе с автором, а затем нарисует 3D-дизайнер — в отдельной статье мы покажем итог.
А чо в комитете такие все щеглы молодые работают?)
Молодым у нас до скольки лет можно быть?
25-27
Наверняка уже все солидные мужики и дамы, просто фотки 10 летней давности поставили ;)
Как трёшку в Уфе загрузить?
Блин это моя идея, обязательно кольца нужно упомянуть
На ноутбук денег хватило, а на уплату НДФЛ за победителя — нет?)
Там вроде 35% Получается 47 250₽ заплатит победитель =))) Неплохо, VC, неплохо )))
"Как отдать государству 50к" или "Зачем читать полные условия конкурса")))
Как узнать что вы получили файл? форма ничего не написала, только гуглкапча сообщила что у нее истек токен
какой маскот ну камон
лучше б макбук купили на эти деньги
нельзя сделать символом площадки реального человека
Увы, но после покупки COUB'а обратного пути уже нет :)
VC и стартапер —
близнецы-братья
кого более
ценит история-матерь?
Мы говорим VC
подразумеваем —
стартапер,
мы говорим
стартапер,
подразумеваем —
VC.
:)
Просто как идея: золотая статуэтка Гермеса (покровителя воров) с высеченной надписью я\мы жулики.
У вас в статье жюри картинкой. Надо срочно переверстать, поставьте задачу версталщику. Пусть в спринт поставит с приоритетом. Срочно, а то опозоримся.
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