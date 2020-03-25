Конкурс: выбираем символ vc.ru

Автору лучшей идеи — ноутбук за 135 тысяч рублей.

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У vc.ru нет маскота — символа площадки. Мы хотим это исправить с вашей помощью. До 4 апреля принимаем предложения, кто мог бы им стать. Автор лучшей идеи получит мощный ноутбук ConceptD 3 Pro от Acer, а 3D-дизайнер создаст модель по описанию.

Задача

В конце этой статьи есть форма, где нужно прикрепить ссылку на файл с описанием маскота и объяснением, почему он должен стать олицетворением сайта. Там же можно добавить скетч или визуальный референс. Обычно маскот — это кто-то одушевлённый, но не обязательно.

Единственное ограничение — оригинальность. Предложения, которые нарушают авторское право, мы не будем рассматривать. То есть нельзя сделать символом площадки реального человека, героя игры или фильма.

Не забудьте указать контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться.

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Это платформа для предпринимателей и высококвалифицированных специалистов.

Задача vc.ru — снабдить читателей полезной информацией, помочь им развить свои навыки, дать инструменты для профессиональной коммуникации.



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Призы

Победителю вручим ноутбук Acer ConceptD 3 Pro. Здесь его характеристики. Цена — 134 990 рублей.

Это представитель новой премиальной линейки ConceptD от Acer, в которую входят персональные компьютеры, мониторы и ноутбуки. Она ориентирована на творческих пользователей — фотографов, дизайнеров, архитекторов и всех, кто ценит высокую производительность и точную цветопередачу.

Промокод на скидку 10% на любой продукт ConceptD отправим всем, кто примет участие в конкурсе.

Условия

Принимать заявки закончим 3 апреля в 23:59, и жюри возьмёт паузу, чтобы оценить их.

Потом в этой же статье расскажем, кто выиграл и почему. А ещё прокомментируем предложения, которым немного не хватило до победы. Идею победителя проработает вместе с автором, а затем нарисует 3D-дизайнер — в отдельной статье мы покажем итог.

Введите Ваше имя Введите Вашу фамилию Укажите Ваш e-mail дайте возможность просматривать всем, у кого есть ссылка или Загрузить файл Максимальный размер файла 10 МБ Форматы: .png и .jpg (function(d, w, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://www.google.com/recaptcha/api.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('ula-form-wrapper'); if (!container){ return; } s.onload = function() { var ulaForm = d.querySelector('[data-ula-form]'), ulaFile = d.querySelector('[data-ula-file]'); if (!ulaForm) return false; var ulaInputs = [].slice.call(ulaForm.querySelectorAll('input')).slice(0, 3), ulaSubmitBtn = ulaForm.querySelector('[type="submit"]'); ulaInputs.forEach(function(ulaInput) { ulaInput.addEventListener('change', function(e) { ulaInput.parentElement.classList.remove('is-error'); }); }); ulaFile.addEventListener('change', function(e) { var textSpan = ulaFile.parentElement.children[1].children[0], svgIcon = ulaFile.parentElement.querySelector('svg'); textSpan.innerText = getFileName(ulaFile); if (svgIcon) svgIcon.remove(); }); ulaForm.addEventListener('submit', function(e) { e.preventDefault(); var response = (grecaptcha) ? grecaptcha.getResponse() : ''; if (!response.length) return false; if (ulaSubmitBtn.classList.contains('is-loading')) { return false; } if (ulaSubmitBtn.innerText === 'Готово!' || ulaSubmitBtn.disabled) { ulaSubmitBtn.innerText = 'Отправить'; return false; } for (let i = 0; i < ulaInputs.length; i++) { ulaInputs[i].parentElement.classList.remove('is-error'); if (ulaInputs[i].value.length === 0) { ulaInputs[i].parentElement.classList.add('is-error'); ulaInputs[i].focus(); return false; } } ulaSubmitBtn.classList.add('is-loading'); var formData = new FormData(ulaForm); Promise.all([wait(), ajax(ulaForm.getAttribute('action'), formData)]).then(function(data) { var res = data[1]; ulaSubmitBtn.classList.remove('is-loading'); if (res.rc !== 200){ Air.get('module.notify').call('show', {type: 'error', message: res.rm}); return; } if (res && res.data && res.data.status === 'success') { ulaSubmitBtn.value = 'Готово!'; ulaSubmitBtn.disabled = true; ulaInputs.forEach(input => input.setAttribute('disabled', 'true')) } }).catch(function() { ulaSubmitBtn.classList.remove('is-loading'); }); }); function ajax(url, data) { return new Promise(function(resolve, reject) { var request = new XMLHttpRequest(); request.open('POST', url, true); request.setRequestHeader('X-This-Is-CSRF', 'THIS IS SPARTA!'); request.onload = function() { if (this.status >= 200 && this.status < 400) { var resp = this.response; resolve(JSON.parse(resp)); } else { reject(); } }; request.onerror = function() { reject(); }; request.send(data); }); } function getFileName(input) { var fullPath = input.value; if (fullPath) { var startIndex = (fullPath.indexOf('\\') >= 0 ? fullPath.lastIndexOf('\\') : fullPath.lastIndexOf('/')); var filename = fullPath.substring(startIndex); if (filename.indexOf('\\') === 0 || filename.indexOf('/') === 0) { filename = filename.substring(1); } return filename.slice(0, ); } } function wait() { return new Promise(function(resolve, reject) { setTimeout(function() { resolve(); }, 1000); }); } }; d.body.appendChild(s); })(document, window, 5);