Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Промо
1984

Конкурс: выбираем символ vc.ru

Автору лучшей идеи — ноутбук за 135 тысяч рублей.

26 комментариев
В закладки

У vc.ru нет маскота — символа площадки. Мы хотим это исправить с вашей помощью. До 4 апреля принимаем предложения, кто мог бы им стать. Автор лучшей идеи получит мощный ноутбук ConceptD 3 Pro от Acer, а 3D-дизайнер создаст модель по описанию.

Задача

В конце этой статьи есть форма, где нужно прикрепить ссылку на файл с описанием маскота и объяснением, почему он должен стать олицетворением сайта. Там же можно добавить скетч или визуальный референс. Обычно маскот — это кто-то одушевлённый, но не обязательно.

Единственное ограничение — оригинальность. Предложения, которые нарушают авторское право, мы не будем рассматривать. То есть нельзя сделать символом площадки реального человека, героя игры или фильма.

Не забудьте указать контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться.

Что нужно знать о vc.ru:

  • Это платформа для предпринимателей и высококвалифицированных специалистов.
  • Задача vc.ru — снабдить читателей полезной информацией, помочь им развить свои навыки, дать инструменты для профессиональной коммуникации.
  • Материалы публикуют сотрудники редакции и пользователи, а бренды рассказывают о себе в блогах.
  • Внутри подсайтов формируются сообщества по интересам — «Маркетинг», «Будущее», «Торговля», «Транспорт», «Техника» и так далее.
  • У нас есть сервисы для поиска работы и отслеживания профессиональных мероприятий.

Призы

Победителю вручим ноутбук Acer ConceptD 3 Pro. Здесь его характеристики. Цена — 134 990 рублей.

Это представитель новой премиальной линейки ConceptD от Acer, в которую входят персональные компьютеры, мониторы и ноутбуки. Она ориентирована на творческих пользователей — фотографов, дизайнеров, архитекторов и всех, кто ценит высокую производительность и точную цветопередачу.

Промокод на скидку 10% на любой продукт ConceptD отправим всем, кто примет участие в конкурсе.

Условия

Принимать заявки закончим 3 апреля в 23:59, и жюри возьмёт паузу, чтобы оценить их.

Потом в этой же статье расскажем, кто выиграл и почему. А ещё прокомментируем предложения, которым немного не хватило до победы. Идею победителя проработает вместе с автором, а затем нарисует 3D-дизайнер — в отдельной статье мы покажем итог.

или
(function(d, w, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://www.google.com/recaptcha/api.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('ula-form-wrapper'); if (!container){ return; } s.onload = function() { var ulaForm = d.querySelector('[data-ula-form]'), ulaFile = d.querySelector('[data-ula-file]'); if (!ulaForm) return false; var ulaInputs = [].slice.call(ulaForm.querySelectorAll('input')).slice(0, 3), ulaSubmitBtn = ulaForm.querySelector('[type="submit"]'); ulaInputs.forEach(function(ulaInput) { ulaInput.addEventListener('change', function(e) { ulaInput.parentElement.classList.remove('is-error'); }); }); ulaFile.addEventListener('change', function(e) { var textSpan = ulaFile.parentElement.children[1].children[0], svgIcon = ulaFile.parentElement.querySelector('svg'); textSpan.innerText = getFileName(ulaFile); if (svgIcon) svgIcon.remove(); }); ulaForm.addEventListener('submit', function(e) { e.preventDefault(); var response = (grecaptcha) ? grecaptcha.getResponse() : ''; if (!response.length) return false; if (ulaSubmitBtn.classList.contains('is-loading')) { return false; } if (ulaSubmitBtn.innerText === 'Готово!' || ulaSubmitBtn.disabled) { ulaSubmitBtn.innerText = 'Отправить'; return false; } for (let i = 0; i < ulaInputs.length; i++) { ulaInputs[i].parentElement.classList.remove('is-error'); if (ulaInputs[i].value.length === 0) { ulaInputs[i].parentElement.classList.add('is-error'); ulaInputs[i].focus(); return false; } } ulaSubmitBtn.classList.add('is-loading'); var formData = new FormData(ulaForm); Promise.all([wait(), ajax(ulaForm.getAttribute('action'), formData)]).then(function(data) { var res = data[1]; ulaSubmitBtn.classList.remove('is-loading'); if (res.rc !== 200){ Air.get('module.notify').call('show', {type: 'error', message: res.rm}); return; } if (res && res.data && res.data.status === 'success') { ulaSubmitBtn.value = 'Готово!'; ulaSubmitBtn.disabled = true; ulaInputs.forEach(input => input.setAttribute('disabled', 'true')) } }).catch(function() { ulaSubmitBtn.classList.remove('is-loading'); }); }); function ajax(url, data) { return new Promise(function(resolve, reject) { var request = new XMLHttpRequest(); request.open('POST', url, true); request.setRequestHeader('X-This-Is-CSRF', 'THIS IS SPARTA!'); request.onload = function() { if (this.status >= 200 && this.status < 400) { var resp = this.response; resolve(JSON.parse(resp)); } else { reject(); } }; request.onerror = function() { reject(); }; request.send(data); }); } function getFileName(input) { var fullPath = input.value; if (fullPath) { var startIndex = (fullPath.indexOf('\\') >= 0 ? fullPath.lastIndexOf('\\') : fullPath.lastIndexOf('/')); var filename = fullPath.substring(startIndex); if (filename.indexOf('\\') === 0 || filename.indexOf('/') === 0) { filename = filename.substring(1); } return filename.slice(0, ); } } function wait() { return new Promise(function(resolve, reject) { setTimeout(function() { resolve(); }, 1000); }); } }; d.body.appendChild(s); })(document, window, 5);

Общий срок проведения конкурса: с 25.03.20 по 10.04.2020 (регистрация участников до 04.04.20). Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения — на этой странице.

19
8
{ "author_name": "Промо", "author_type": "editor", "tags": [], "comments": 26, "likes": 8, "favorites": 19, "is_advertisement": true, "subsite_label": "promo", "id": 113850, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 25 Mar 2020 08:59:24 +0300", "is_special": false }
0
{ "id": 113850, "author_id": 199134, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/113850\/get","add":"\/comments\/113850\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/113850"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199134, "last_count_and_date": null }
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

olga felix

16
Ответить

A.A. Rayskiy

4

Продайте ноут, купите экспресс дизайн у Артемия:)

Ответить

Сослан Сакшин

3

А чо в комитете такие все щеглы молодые работают?)

Ответить

Константин Панфилов

Сослан
1

Молодым у нас до скольки лет можно быть?

Ответить

Вадим Пономарёв

Константин
5

Пока обнуление возраста не требуется

Ответить

Сослан Сакшин

Константин
0

25-27

Ответить

Константин Панфилов

Сослан
0

Значит, далеко не все!

Ответить

Arthur Niazyan

Сослан
1

Да ладно, взрослеют же. Саша Мураховский и тот стал Александром.

Ответить

Dmitry Ilyin

Сослан
0

Наверняка уже все солидные мужики и дамы, просто фотки 10 летней давности поставили ;)

Ответить

Nick Sidorov

3

Как трёшку в Уфе загрузить? 

Ответить

Миша Сергеев

Nick
0

Блин это моя идея, обязательно кольца нужно упомянуть

Ответить

Arthur Niazyan

Миша
2

Кольцо КАД в виде ЖБИ изделия.

Ответить

Roman Trifonov

3

На ноутбук денег хватило, а на уплату НДФЛ за победителя — нет?)

Ответить

indievision

Roman
0

Там вроде 35% Получается 47 250₽ заплатит победитель =))) Неплохо, VC, неплохо )))

Ответить

Roman Trifonov

indievision
1

"Как отдать государству 50к" или "Зачем читать полные условия конкурса")))

Ответить

Леван Какубава

Roman
0

Не лезь, рекурсия засосет

Ответить

ave ego

2

Как узнать что вы получили файл? форма ничего не написала, только гуглкапча сообщила что у нее истек токен

Ответить

Алексей

2

какой маскот ну камон
лучше б макбук купили на эти деньги

Ответить

Павел Андрейчук

Алексей
0

Агрегат на винде универсальнее.

Ответить

Dear Moscow,

0

 нельзя сделать символом площадки реального человека

Увы, но после покупки COUB'а обратного пути уже нет :)

VC и стартапер —

близнецы-братья

кого более

ценит история-матерь?

Мы говорим VC 
подразумеваем —
стартапер,
мы говорим

стартапер,

подразумеваем —

VC.

:)

Ответить

Руслан Марданшин

0

Как узнать, что заявка дошла?)

Ответить

Иван Николаевич

0

Ну вот же

Ответить

Arthur Niazyan

0

Просто как идея: золотая статуэтка Гермеса (покровителя воров) с высеченной надписью я\мы жулики.

Ответить

Николай Западный

0

V - virus
C - corona
RU - ruki moi (te)

Ответить

Иннокентий Фефилов

–1

У вас в статье жюри картинкой. Надо срочно переверстать, поставьте задачу версталщику. Пусть в спринт поставит с приоритетом. Срочно, а то опозоримся. 

Ответить

Дмитрий Евсеев

Иннокентий
0

Может тебе ещё мак вместо асера разыграть? 

Ответить
Написать комментарий...

Блоги компаний

NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Power Pivon или жизнь после 1 048 576
Хотим рассказать об инструменте Power Pivot, — надстройке Excel, которая расширяет функции свободных таблиц и дает возм…
0
O'Es
Подписан
Отписаться
Кризис 2020 - это конец или новое начало? Решать Вам
ANGRY
Подписан
Отписаться
План Х: как предприниматели спасают свой бизнес
Повсюду пандемия. Иногда кажется, что она больше в головах. Но нет: общая реальность сейчас — коронавирус с физически з…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Дмитрий Корнеев
за день
Все что надо знать о биржевых профи, млять
Инвесторы снова перепутали китайскую Zoom Technologies с сервисом видеосвязи Zoom и подняли её акции на 557% в марте
Vlad Musii
за неделю
Напишите им в ICQ или на пейджер, думаю, там точно ответят!
Как я оплатил самую дорогую в мире карту в WebMoney, а в итоге получил бан
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Margarita…

Вкус Канады из-под Пензы…

Денис Демидов

Основатель «Теремка» возмутился…

Margarita…

Вкус Канады из-под Пензы…

Денис Демидов

Исследование: иностранные…

Mikhail Shamov

«Аэрофлот» на 15-60% снизил…

Bublikov Anton

«Аэрофлот» на 15-60% снизил…

Дмитрий Малахов

«Это точно не смерть, а…

Margarita…

Вкус Канады из-под Пензы…

Yan Purvenes

«Альфа-банк» анонсировал…

alex twit

«Аэрофлот» на 15-60% снизил…

Kirill Oreshkin

Провалы больших брендов на…

Эмилия Теплова

Revolut вышел на рынок США

Владислав…

Власти поручили закрыть…

Ivan Palii

Как правильно тестировать…

Roman Trifonov

Конкурс: выбираем символ vc.ru

Dmitry Ilyin

Конкурс: выбираем символ vc.ru

Николай Западный

Конкурс: выбираем символ vc.ru

Ware Wow

Суд Нью-Йорка поддержал позицию…

Павел Андрейчук

Конкурс: выбираем символ vc.ru

Artem Korsunov

Власти поручили закрыть…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "22f8a6eb" } { "page_type": "default" }