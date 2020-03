Во что поиграть в 2020 году — советует главред DTF

Для тех, кто не следит за новостями индустрии и новинками.

Делать прогнозы на 2020-й сейчас не так уж просто, но уже очевидно, что от сложившейся в мире ситуации игровая индустрия получит не только трудности с дистанционной разработкой, но и приятные бонусы, включая беспрецедентную вовлечённость игроков и более высокие продажи игр.

Сейчас отличное время для того, чтобы найти себе новое домашнее хобби, и игры тут как нельзя кстати. Тем более, что большие студии уровня CD Projekt Red (Cyberpunk 2077, The Witcher) и Rockstar (GTA, RDR) объявили, что Covid-19 никак не повлияет на даты выпуска их релизов 2020-го.

Во многом для тех, кто некоторое время не играл и хочет ворваться сейчас, мы подготовили этот материал — с отличными играми, вышедшими недавно, и теми, что должны появиться до конца года. Хотя акцент сделан на тех, что выйдут в ближайшие полгода, поскольку про остальные сейчас известно не так уж много.

Как и любая другая подборка, эта составлена чисто на вкус автора, так что вы можете смело добавлять свои варианты в комментариях.

Недавно вышло

DOOM: Eternal

Несколько лет назад id Software приняла решение сделать современный DOOM до крайности старомодным — с лежащими на земле патронами, двойными прыжкам и прочим аркадным весельем.

DOOM: Eternal доводит эту идею до предела. Эта игра не похожа ни на один из современных шутеров. Разработчики даже не пытались делать вид, что им важен сюжет, и уделили всё внимание геймплею — он тут безумно быстрый, требовательный к игроку и предельно чистый с точки зрения дизайна. Есть только вы, враги, к каждому из которых нужен свой подход, и ваш скилл. Эта игра развлекает не кинематографичными вставками, а тем, что по-настоящему бросает вам вызов, и это подкупает.

Кому подойдёт: любителям «мясных» шутеров из девяностых.

Кому не подойдёт: тем, кому очень важен сюжет и реализм.

Control

Вместе с Control финская студия Remedy наконец-то вернулась к своим «странным» корням. Помните приключения Алана Уэйка или то, как Макс Пэйн в одноимённой игре вдруг осознал, что он вымышленный персонаж, и пробил «четвёртую стену»? Control пронизана этой фирменной экстравагантностью до мозга костей. Вся игра — как будто серия «Секретных материалов», снятая Дэвидом Линчем.

Её геймплей с гигантскими локациями и элементами метроидвании (когда чтобы попасть в некоторые места, нужно разгадать загадку или получить определённые способности) может понравиться не всем, но её стоит попробовать хотя бы ради картинки — стильной и технологичной. Телекинез ещё никогда не был таким зрелищным, как здесь, а брутализм, сделанный с такой любовью, в играх вообще почти не встречается.

Кому подойдёт: тем, кто любит визуальную эстетику.

Кому не подойдёт: тем, кто легко теряется на больших и запутанных уровнях.

Animal Crossing: New Horizons

Идеальный инструмент эскапизма для непростых времён. Эта игра будет фактически вашей альтернативной жизнью, где вы сможете ходить в гости к друзьям и обустраивать свой остров.

Animal Crossing вообще достаточно трудно описать в двух словах, но по факту у этой игры нет и не может быть финала. Она месяцами и даже годами будет преподносить вам новые сюрпризы, поскольку события в ней тесно привязаны к реальным праздникам и временам года.

Это как будто всем известная «ферма», только сделанная за миллионы долларов и доведённая до предела.

Кому подойдёт: всем, кто хочет уехать на красивый остров — хотя бы виртуальный.

Кому не подойдёт: тем, у кого нет Nintendo Switch, или кого отпугивает откровенно мультяшная картинка.

Call of Duty: Warzone

Если разработчики Call of Duty что-то у кого-то перенимают, то они обычно быстро становятся одними из лучших в этой нише. Warzone — вторая попытка Activision зайти на поле «королевских битв», и на текущий момент самая удачная.

150 игроков здесь не просто сталкиваются друг с другом в постоянно уменьшающейся игровой зоне — разработчики добавили к привычному геймплею сразу много интересных надстроек. Хорошее оружие к финальной части боя вы можете просто купить, а не искать по подвалам, а смерть здесь не означает конец игры — у вас есть шанс вернуться в бой, выиграв дуэль с таким же невезунчиком.

Самое приятное в Warzone — это то, что она бесплатно распространяется отдельно от прошлогодней Call of Duty: Modern Warfare, но при желании вы можете «склеить» их в одну игру, сохранив прогресс.

Кому подойдёт: тем, кто устал от привычных «королевских битв» или же хочет впервые попробовать этот жанр на чём-то актуальном.

Кому не подойдёт: тем, кого не интересуют онлайн-баталии.

Outer Wilds

Одна из самых концептуально необычных игр прошлого года. У вас есть космический корабль и маленькая планетарная система, которая будет уничтожена взрывом звезды через 22 минуты после начала. После катастрофы игрок возрождается на прежнем месте и сохраняет собранные данные. Его задача — разгадать причину катаклизма в рамках этих 22-минутных циклов.

Несмотря на такое ограничение, в игре есть настоящий дух исследования: она не ведёт вас за руку, а постоянная гонка со временем только добавляет азарта.

Кому подойдёт: тем, кому надоели шаблонные игры.

Кому не подойдёт: тем, кто любит двигаться из точки «А» в точку «B», ни о чём не думая.

Disco Elysium

Тот случай, когда одна из главных ролевых игр десятилетия выходит чуть ли не под самый его занавес. Disco Elysium делала неизвестная команда, и её почти никто не ждал, а потом она начала как будто пылесосом собирать главные награды 2019 года.

Эту игру можно охарактеризовать как «литературную RPG» — она почти целиком держится на качестве текстов и на вариативности событий. Главный герой — полицейский, который расследует убийство, но вы можете отыгрывать его роль так, как вам заблагорассудится. Например, превратить его в жуткого наркомана.

Впрочем, для кого-то главные достоинства Disco Elysium могут стать и её главным недостатком: она не переведена на русский язык, а местный сленг даже людям с отличным английским приходится искать в словарях.

Кому подойдёт: тем, кто истосковался по хорошим ролевым играм в духе Planescape: Torment.

Кому не подойдёт: тем, кто не в ладах с английским.

The Outer Worlds

Разработчики Fallout: New Vegas по сути сделали новую Fallout: New Vegas, только без лицензии, а на смену мира после ядерной войны пришла далёкая космическая колония.

Если вы любите серии The Elder Scrolls или трёхмерные версии Fallout, то в The Outer Worlds вы почувствуете себя как дома: тут абсолютно всё — от музыки до мельчайших деталей геймплея — как лет 10-15 назад, но с более красивой картинкой.

Кому подойдёт: тем, кто скучал по RPG от первого лица в стиле Bethesda.

Кому не подойдёт: тем, кому не нравятся шутки про капитализм и старомодные игры.

Baba is You

За смешным для русского уха названием кроется одна из самых интересных головоломок последних лет. В Baba is You вы перемещаете небольшие блоки с текстовыми командами, на лету меняя правила геймплея. Никак не можете обойти каменную стену? Уберите слово «wall» из команды «wall is stop», и она перестанет быть преградой.

Чем дальше заходишь в Baba is You, тем сильнее по-хорошему кипят ваши мозги. Эта игра почти целиком состоит из нетривиальных решений тривиальных задач.

Кому подойдёт: любителям головоломок.

Кому не подойдёт: тем, кто гонится за красивой картинкой или не отличается усидчивостью.

Half-Life: Alyx

Valve давно почти отошла от разработки новых игр и превратилась в платформодержателя — магазина Steam и VR-шлемов Valve Index.

Именно благодаря Index и появилась Half-Life: Alyx. Как и в случае с консольными эксклюзивами, разработчики планируют отбивать её бюджет не столько непосредственными продажами, сколько продажами «железа» под неё, то есть VR-шлемов. И эта стратегия работает, потому что Valve Index находится в жутком дефиците все последние месяцы, а его новые партии раскупают за считанные минуты. И это при том, что вы с небольшими ограничениями сможете пройти игру и на HTC Vive, и на Oculus.

Я не просто так углубляюсь в финансовую сторону Alyx, потому что она во многом объясняет уникальность этой игры. Valve оказалась в ситуации, когда она может позволить себе потратить огромные деньги на разработку VR-эксклюзива, и по новой Half-Life это видно — она как минимум ещё пару лет будет флагманом в этой области, как по картинке, так и по кинематографичности.

Конечно, многих сейчас огорчит, что Alyx — это приквел, а не полноценная Half-Life 3, но для Valve это решение было, кажется, единственным способом снять гигантский груз ответственности после выпуска Half-Life 2. А перемещение в VR может стать именно тем элементом, который поможет этой франшизе сохранить свой инновационный характер.

Кому подойдёт: тем, кто хочет вернуться в Сити 17 любой ценой.

Кому не подойдёт: тем, для кого VR так и остаётся недоступным развлечением.

Скоро выйдет

Resident Evil 3 Remake — 3 апреля

В последние годы японская компания Capcom осталась чуть ли не последней из тех, кто делает хорроры с большим бюджетом. Изначально ремейки Resident Evil 2 и Resident Evil 3 должны были быть одной большой игрой, но качество и масштабы разрослись настолько, что их разделили на два отдельных релиза, выходящих с разрывом в чуть меньше года.

На цифры 2 и 3 в названии тут можно не смотреть, как и на слово «ремейк». Можете смело проходить эти игры подряд, а уже потом по желанию углубляться в остальную часть гигантской франшизы.

Оба «ремейка» повторяют основные сюжетные ходы оригинальных игр, но расширяют историю и сильно меняют геймплей. Главная инновация тут в том, что вы вообще никогда не будете чувствовать себя в полной безопасности — всё благодаря Мистеру Икс и Немезису, жутким неубиваемым амбалам, которые неустанно преследуют главных героев.

RE2 и RE3 — эталоны жанра survival horror. Они невероятно кинематографичны и постоянно держат в напряжении. Плюс, в этом поколении Capcom удачно вложилась в собственный движок и фотограмметрию (создание игровых объектов с помощью сканирования), так что картинка в этих играх просто запредельная. Да и звук тоже.

Кому подойдёт: любителям пощекотать себе нервы.

Кому не подойдёт: тем, кому и так плохо спится по ночам.

Final Fantasy VII Remake — 10 апреля

Возможно, самый амбициозный ремейк в истории. Культовую JRPG, вышедшую в 1997 году, переделали с нуля, добавив в неё столько контента, что он попросту не уместился в один релиз. В апреле выйдет лишь первый эпизод из двух, но уже его вам хватит на десятки часов геймплея.

FF VII Remake — временный эксклюзив PS4, а весной 2021 года она выйдет на ПК.

Кому подойдёт: тем, кто играл в оригинал или хочет наконец-то узнать, что такое Final Fantasy.

Кому не подойдёт: тем, кто на дух не переносит японскую культуру и их игры.

Cyberpunk 2077 — 17 сентября

Лет 15-20 назад словосочетание «польский шутер» или просто «польская игра» было практически оскорбительным, но в наше время эта страна — один из мировых лидеров геймдева, и Cyberpunk 2077 — ничуть не менее амбициозная игра, чем недавняя Red Dead Redemption 2, да и целится в аналогичный уровень продаж.

Мы пока не можем уверенно сказать, что «Киберпанк» будет отличным и затмит «Ведьмака 3» — всякое бывает, однако при любом раскладе она будет главным релизом 2020 года. Даже в этом тексте она упомянута чисто на всякий случай: чтобы о ней совсем ничего не знать, нужно было провести пару лет в бункере.

Кому подойдёт: любителям гигантских RPG и киберпанка.

Кому не подойдёт: тем, кто не любит ролевые игры от первого лица.

The Last of Us: Part II — 29 мая

Продолжение игры, которая попала практически во все топы десятилетия. Студия Naughty Dog вновь готова вывести качество анимации, повествования и картинки на новый уровень.

The Last of Us: Part II обещает быть не только одной из главных игр последних пяти лет, но и едва ли не самой амбициозной зомби-драмой вообще — включая кино и сериалы.

Кому подойдёт: всем, кому есть 18 лет.

Кому не подойдёт: тем, кто не любит творчество авторов серии Uncharted или ещё не обзавёлся PS4.

Valorant — «летом»

Студия Riot Games, развивающая одну из самых прибыльных ПК-игр современности, League of Legends, выпускает свой первый шутер, и это с умом сделанная смесь Counter-Strike, Rainbow Six: Siege и Overwatch.

Главное, что вам нужно знать об этой игре, так это то, что она будет распространяться по модели free-to-play и работать даже на самых слабых ПК. Разработчики сделали всё, чтобы в Valorant вы боролись не с игрой, а именно с противниками.

Если вы когда-то играли в Counter-Strike, то освоить Valorant будет очень просто — тут тоже всё строится на установке бомбы и коротких раундах «5 на 5». При этом разработчики обещают максимальный уровень отзывчивости и качества сетевого кода — даже скорость обмена данными с сервером тут будет намного выше, чем у конкурентов.

Кому подойдёт: тем, кто скучал по Counter-Strike, но хочет что-то посвежее.

Кому не подойдёт: тем, кто не умеет ставить хэдшоты, и тем, у кого нет четырёх друзей для командной игры.

Dying Light 2 — когда-то в 2020-м

Среди игровых журналистов (не только российских) популярно мнение о том, что Dying Light 2 может стать той самой «тёмной лошадкой», которая затмит Cyberpunk 2077 если не по продажам, то по многим другим элементам.

Это связано с тем, что все закрытые и открытые презентации геймплея, которые проводила компания Techland, выглядели невероятно. Если первая Dying Light была очень приятным экшеном с интересными идеями, то теперь разработчики замахнулись на статус полноценной экшен-RPG, где каждое ваше решение меняет жизнь целых районов вымышленного города. И всё это с потрясающей системой паркура, позволяющей максимально эффектно передвигаться по миру, где правят бандиты и зомби.

У Dying Light пока нет точной даты релиза, но за её грядущими демонстрациями стоит следить очень внимательно.

Кому подойдёт: тем, кто ищет свежий подход к жанру экшен-RPG с открытым миром.

Кому не подойдёт: тем, кто не любит игры с паркуром.

Death Stranding на ПК — 2 июня

В 2019 году автор Metal Gear Solid Хидео Кодзима выпустил, пожалуй, самую странную игру ААА-класса за много лет. Ничего похожего на рынке просто нет. Кому-то она кажется откровенно скучной и «симулятором ходьбы», а кто-то находит в ней странное умиротворение и приятную рутину.

Так или иначе, к выходу версии для ПК эта игра не растеряла своей актуальности, а, наоборот, прибавила в ней. Люди сидят по домам из-за невидимой угрозы, пока смелые курьеры продолжают поддерживать жизнь общества. Ничего не напоминает?

Кому подойдёт: тем, кого не пугает рутина, безумные сюжеты, долгие виртуальные прогулки под музыку и кинематографичные вставки, которые могут длиться по 20-30 минут.

Кому не подойдёт: любителям пострелять.

Horizon Zero Dawn на ПК — летом

Эту игру часто сравнивают с последними выпусками Assassin’s Creed, но это не совсем корректно. Horizon — вариация на тему Monster Hunter. Только здесь вы изучаете повадки не гигантских монстров, а гигантских роботов, заселивших Землю. Как и в Monster Hunter, к битвам здесь надо какое-то время готовиться, и речь не только о сборе патронов. Например, мощную машину можно для начала ослабить, натравив на неё роботов помельче, а уже потом добить.

Роботы в HZD — сами по себе шедевры дизайна, звука, ИИ и анимации. На создание каждой машины разработчики тратили больше года, и это заметно. Наблюдать со стороны, как они сражаются друг с другом, круша деревья, — одно сплошное удовольствие.

При этом Horizon — это, по сути, две игры в одной. Пока вы изучаете мир и повадки машин, фоном вы узнаёте, как наша планета дошла до такого состояния, и эта история сама по себе достойна жутковатого научно-фантастического романа.

Кому подойдёт: тем, кто не прошёл игру на PS4.

Кому не подойдёт: тем, кто ищет RPG с комплексными квестами — тут задачи в основном простые.

Ghost of Tsushima

Студия Sucker Punch шесть лет назад фактически открывала для нас текущее консольное поколение, а теперь его закрывает, пожалуй, самой амбициозной игрой о средневековой Японии из всех существующих.

Игру не назовёшь исторически точной, хотя она и рассказывает о вполне реальном монгольском вторжении на остров Цусима. Последний как раз и станет открытым миром, который предстоит исследовать главному герою.

Само собой, на эту тему у нас есть Nioh и Sekiro, но Ghost of Tsushima на их фоне выглядит более дружелюбной к массовому игроку и несравненно более кинематографичной.

Кому подойдёт: практически всем.

Кому не подойдёт: тем, кто устал от открытых миров или на дух не переносит самураев.

