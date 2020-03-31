Коротко: идея на карантин — смотреть стримы по олдскульным играм

Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Half-Life 2, S.T.A.L.K.E.R., Call of Duty, World of Warcraft и BioShock.
Материал подготовлен при поддержке стриминговой платформы WASD.TV
Для тех, кто ищет домашние развлечения, пока сидит на карантине. И любит олдскульные игры — помнит, для чего нужны болты в Припяти, кто такой Прайс, и в чём секрет фразы: «будь любезен».
На стриминговой платформе WASD.TV проходят регулярные эфиры по играм нулевых, которые давно стали классикой. Если не хочется перепроходить что-либо самому, можно посмотреть, как это делает ведущий, а заодно пообщаться с ним и другими зрителями.
Вот некоторые из игр:
Это лишь часть игр — остальные можно найти на главной странице WASD.TV.
На платформе есть не только игровые стримы, но и разговорные, кулинарные, музыкальные и так далее.
А для тех, кто сам хочет начать стримить, на WASD.TV проходит Лига стримеров — это соревнование, в котором можно выиграть до миллиона рублей и ультраширокоформатный монитор LG UltraGear 34GK950G. Для победы нужно копить очки рейтинга — они даются за часы эфира и количество зрителей.
Блоги компаний
Показать еще