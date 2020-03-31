Коротко: идея на карантин — смотреть стримы по олдскульным играм

Half-Life 2, S.T.A.L.K.E.R., Call of Duty, World of Warcraft и BioShock.

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Материал подготовлен при поддержке стриминговой платформы WASD.TV

(function(script, { $ }) { const island = script.closest('.content-feed'); const tpl = $.find(script.parentNode, '.sp-buttons'); if (!island || !tpl) return; function appendButtons() { const left = $.find(island, '.content-footer__left'); const right = $.find(island, '.content-footer__right'); $.removeChildren(left); $.append(left, tpl.children[0]); $.removeChildren(right); $.append(right, tpl.children[0]); } setTimeout(appendButtons, 0); })(document.currentScript, window.AirInterface);

Для кого

Для тех, кто ищет домашние развлечения, пока сидит на карантине. И любит олдскульные игры — помнит, для чего нужны болты в Припяти, кто такой Прайс, и в чём секрет фразы: «будь любезен».

Чем заняться

На стриминговой платформе WASD.TV проходят регулярные эфиры по играм нулевых, которые давно стали классикой. Если не хочется перепроходить что-либо самому, можно посмотреть, как это делает ведущий, а заодно пообщаться с ним и другими зрителями.

Вот некоторые из игр:

Half-Life 2 — на канале KISELDANIL4_channel.

S.T.A.L.K.E.R. — на канале стримера Тохаха.



Call of Duty — на каналах KolobokSNOW_channel и maffymaf_channel.

World of Warcraft — на канале стримера Hagen27.

BioShock — на канале стримера badey.

Это лишь часть игр — остальные можно найти на главной странице WASD.TV.

Что ещё нужно знать

На платформе есть не только игровые стримы, но и разговорные, кулинарные, музыкальные и так далее.