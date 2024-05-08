С начала года картой «Халва» оплатили 40 млн покупок

А партнёрами программы стали «Магнит Косметик», Fix Price и Yamaguchi.

Материал подготовлен при поддержке «Совкомбанка»

К партнёрской сети «Халва» присоединилось более 8 тысяч торговых точек с начала года. Их общее число увеличилось до 260 тысяч. Оборот платежей по карте вырос на 21%, а количество транзакций — на 20%.

Карта «Халва» появилась на рынке в 2017 году. По ней можно получить беспроцентную рассрочку на покупки у партнёров сроком до 24 месяцев.

Предприниматели отмечают, что за последний год потребители начали чаще уходить с прямых каналов продаж брендов на маркетплейсы. Там клиентов привлекают цены, а также удобство получения товаров.

Увеличение онлайн-продаж отметили 67% ритейлеров.

Конкуренция на площадках растёт, и компании вынуждены увеличивать бюджеты на рекламу. Участники, которые присоединились к партнёрской сети «Халва», получают маркетинговую поддержку от банка, новых клиентов, рост среднего чека, а также увеличение частоты покупок. Только в первом квартале года покупатели заплатили «Халвой» в точках-партнёрах 40 млн раз.

При выборе продавца клиенты смотрят не только на цену. По данным исследователей, они всё больше начинают ценить программы лояльности и внимание бренда к своим покупателям.

Ещё один тренд последнего года — опережающий рост потребления в регионах России.

Наибольший прирост по количеству транзакций и обороту платежей мы зафиксировали в Новосибирской области рассказывает управляющий директор «Совкомбанка» Александр Дворский.

В прошлом году Банк России начал внимательнее работать с закредитованностью населения. Вводимые им ограничения повлияли на средний размер потребительского кредита. С начала 2024 года он сократился на 35 тысяч рублей, до 138 тысяч рублей. Александр Дворский отмечает, что это ограничивает развитие ритейла. «„Халва“ же поддерживает покупательскую активность и концентрирует траты клиентов у партнёров», — считает он.

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