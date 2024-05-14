Коротко: 500 тысяч рублей за лучшие дизайны ванной комнаты
Составит призовой фонд конкурса Outstanding Design Talent Call.
Материал подготовлен при поддержке Outstanding Design Talent Call
Что
Конкурс предметного дизайна Outstanding Design Talent Call, который организуют AQUATON и Santek — российские производители товаров для ванных комнат.
Для кого
Для молодых специалистов — предметных дизайнеров и архитекторов от 18 до 30 лет, проживающих в России.
Чем интересно
Участники получат нетипичный кейс в портфолио: для новичков он может стать «бустом» в карьере. Опытные коллеги — жюри — оценят проекты. Среди них:
- предметный дизайнер Дима Логинов. Работал с брендами Cartier, Artemide, Preciosa, и выставлялся на площадках по всему миру: iSaloni, 100% Design London, Maison&Objet, Cersaie, ICFF.
- архитектор Николай Миловидов. Проектировал офисы компаний JetBrains, Pernod Ricard Rouss, МегаФон и Mail.ru Group, Yandex.Market, ВКонтакте, московский офис корпорации Microsoft.
- предметный дизайнер Алексей Данилин. Создал коллекции светильников, получившие более 60 международных наград: Red Dot Award, IF Award, Archiproduct Award.
- историк дизайна Александра Санькова. Основала Московский музей дизайна — первый подобный музей в России.
- генеральный директор компаний AQUATON и Santek Игорь Левченков. Руководит всеми подразделениями и восемью заводами компании, расположенными в четырёх регионах России.
Организаторы также предусмотрели награды:
- Первое место — 200 тысяч рублей;
- Второе место — 150 тысяч рублей;
- Третье место — 100 тысяч рублей;
- Специальная номинация «Экоист» за самое экологичное и энергоэффективное решение — 50 тысяч рублей.
Из дополнительных опций обещают фотозоны, творческие мастерклассы, кофе, ланч, и афтепати с фуршетом.
Как всё пройдёт
Заявки на конкурс принимают до 18 мая включительно, а само мероприятие пройдёт уже на следующий день, 19 мая. Участники встретятся в Москве (LOFT HALL 4) и Санкт-Петербурге (LOFT HALL 7).
В 10:00 участники получат вводные и в течение дня разработают проект ванной комнаты. А уже в 20:30 победители получат награды.
Реклама, ООО «АКВАТОН РУС», 18+. Участники могут пройти регистрацию на outstandingdesigntalentcall.ru до 23:59 (GMT +03) 18 мая 2024.Также они могут зарегистрироваться лично в день конкурса 19 мая 2024 с 08.00 до 09.30 утра на стойке регистрации в месте проведения мероприятия, Конкурс Outstanding Design Talent Call (ODTC) адресован студентам и молодым специалистам, проживающим на территории России и родившимся в период с 20 мая 1994 года по 19 мая 2006 года включительно. Срок выполнения конкурсного задания, объявление победителей, награждение и вручение призов – 19 мая 2024 года. Подробнее о сроках проведения конкурса, формате проведения, организаторе, количестве призов: Outstanding Design Talent Call