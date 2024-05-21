«Яндекс Билеты» для спорта и не только: как система адаптируется под партнёров

В том числе — самых требовательных.

Материал подготовлен при поддержке «Яндекс Билетов»

За последние два года болельщики стали пристальнее следить за российскими чемпионатами. По данным «Яндекс Афиши», в первой половине сезона 2023–2024 продажи билетов на матчи выросли почти втрое. Так спорт впервые вошёл в топ-5 развлечений на сервисе.

Как система выдерживает такой ажиотаж и какие фичи команда разработала специально для этого направления — спросили у «Яндекс Афиши».

Что такое «Яндекс Билеты»

Если «Яндекс Афиша» — это витрина событий, то облачная система «Билеты» — часть этой экосистемы. Она помогает организаторам управлять билетами — от покупки до сканирования штрихкодов. У каждого партнёра есть личный кабинет, в котором можно создать мероприятие, указать цены для мест, добавить особенности площадки и запустить такой виджет:

Нашим продуктом могут пользоваться все организаторы — от театров до спортклубов. При этом «Яндекс Билеты» учитывают специфику партнёров. Театрам, особенно государственным, нужны детализированные отчёты и удобные инструменты для продажи в кассе. Например, интеграция с банковским терминалом, чтобы не приходилось вводить сумму вручную. Концертным площадкам — гибкая система переоценки, скидок и промокодов, чтобы быстрее распродавать билеты. Но спортивная сфера в своей специфичности не сравнится ни с чем, это наши самые требовательные партнёры.

Чем партнёры из спорта отличаются от остальных

У музеев, кинотеатров и галерей более простой формат взаимодействия с покупателями: они запускают повторяющиеся мероприятия, продают на них билеты и затем пропускают по ним людей.

В сфере спортивных мероприятий привести посетителя на один матч недостаточно, его нужно мотивировать приходить на следующие игры. Например, с помощью программы лояльности. Другой способ — предложить болельщикам закрепить за собой любимые места на трибунах. Для этого нужна система абонементов или приоритетное право выкупа.

Также спортивным партнёрам важно, чтобы билетная система интегрировалась с их турникетами — иначе для пропуска зрителей придётся загружать штрихкоды вручную. Ещё одна сложность — ажиотаж на топовые матчи, который провоцирует пиковые нагрузки на серверы.

После перехода на «Яндекс Билеты» наши продажи увеличились более чем на 20%, доля электронных билетов достигла 95%, а количество жалоб от покупателей стало минимальным Николай Канаков, Генеральный директор хоккейного клуба «Северсталь»

Как «Яндекс Билеты» доработали фичи для спортивных партнёров

Самые важные функции, которыми пользуются партнёры из спортивной сферы, — это система абонементов, а также интеграции со СКУД (системами контроля и управления доступом) и программами лояльности партнёров. Их мы и решили доработать в первую очередь.

Абонементы часто нужны болельщикам, которые хотят закрепить за собой любимое место, — в «Яндекс Билетах» у них есть такая возможность. Более того, в сервисе можно продлевать абонемент каждый сезон.

Другой способ — отправлять болельщикам персональные ссылки на виджет, где доступно только избранное место. Изначально эту фичу мы разработали для хоккейного «Динамо». Когда клуб вышел в плей-офф, его матчи уже не могли посещать по абонементам, но благодаря персональным ссылкам фанаты первыми выкупали любимые места.

Персональное приглашение от хоккейного клуба «Динамо»

Если клубу нужно интегрировать билетную систему со СКУД, мы помогаем всё настроить так, чтобы партнёрам не пришлось выгружать штрихкоды вручную. Это особенно важно командам, у которых много матчей в сезоне. Так было с ХК «Динамо»: турникеты Skidata, установленные на «ВТБ Арене», не встречаются повсеместно, но наша команда всё равно разработала интеграцию. Мы всегда готовы создать фичу с нуля, если её можно масштабировать и затем предложить другим партнёрам.

Внутренние программы лояльности — также важный момент. По умолчанию в виджет интегрирован «Плюс», но спортклубы могут добавить свою программу. Так было с системой Manzana, в которой копят баллы болельщики ХК «Барыс». Клуб попросил, чтобы в виджете «Яндекс Билетов» они тоже были, — и мы их добавили.

Благодаря «Яндекс Билетам» у наших болельщиков появилась альтернатива: они могут выбрать между клубной программой лояльности и «Плюсом» Алексей Кудаков, руководитель пресс-службы хоккейного клуба «Торпедо»

Невидимые для болельщиков, но важные для организаторов фичи тоже доработали: упростили настройку ценовых категорий и добавили удобную навигацию по схеме зала. Благодаря этому перемещаться даже по большой арене стало проще. Ещё сделали настройки скидок и промокодов более гибкими, чтобы организаторы могли запускать акции для отдельных секторов. Наконец, мы упростили работу с приглашениями — их можно создать и сразу отправить, не покидая личный кабинет.

Ещё одна неочевидная фича нашей системы — «Билеты» всегда готовы привлечь другие сервисы «Яндекса»: Go, «Еду», «Кинопоиск», «Плюс» и другие. Партнёры часто этим пользуются. Например, на «ВТБ Арене» зрители могут заказать в «Еде» перекус прямо к трибуне, а у «Лукойл Арены» коллеги из Go организовали специальную зону для такси. Кроме того, фанаты могут получать кэшбек баллами «Плюса» и тратить их на новые билеты, закуски или даже топливо для машины.

Как сервисы «Яндекса» помогают партнёрам из спорта

Чтобы перейти на нашу билетную систему было проще, мы разработали систему адаптации. Партнёры проходят обучающие вебинары и консультации, пользуются «Яндекс Справкой». Если что-то пойдёт не так — всегда можно написать службе поддержки.

Наша билетная система готова к высоким нагрузкам — виджет может обрабатывать сотни заказов в секунду. Это уже не раз выручало партнёров. Например, когда у «Торпедо», «Локомотива» и «Северстали» открывались продажи на крупные матчи, их сайты падали из-за наплыва болельщиков. При этом мы продолжали продавать билеты через «Яндекс Афишу» и виджет.

Наши ресурсы помогают партнёрам автоматизировать или делегировать рутину — например, планировать изменение цен. Или если случится форс-мажор, мы возьмём оповещение болельщиков на себя — запустим массовую рассылку и организуем возврат билетов, если понадобится.

Мы довольны переходом на «Яндекс Билеты»: команда помогла настроить СКУД, провела онлайн-обучение для сотрудников и всегда оперативно помогает, когда возникают вопросы Роман Мазаев, специалист по работе с болельщиками футбольного клуба «Акрон»

Как «Яндекс Билеты» заботятся о пользователе

Мы делаем так, чтобы у болельщика сложилось цельное представление о стадионе. Прямо в нашем виджете можно запустить панораму, прогуляться по карте и выбрать лучший ракурс на поле. У других билетных систем виджеты в основном устроены так, что покупатель открывает сектор, «проваливается» в него и только после этого видит места. При этом общую картинку он уже может забыть. Приходится возвращаться, а это негативно влияет на конверсию.

Панорама стадиона

Интерфейс оплаты заказа

Преимущества экосистемы «Яндекса» доступны не только клубам, но и их болельщикам. Например, они могут использовать упрощённую оплату через «Яндекс Пэй» и брать билеты в «Сплит».

«Яндекс Билеты» — часть «Яндекс Афиши» и всей экосистемы «Яндекса». Это удобно для наших пользователей: они могут получать кэшбек за билеты и оплачивать покупки частями Николай Канаков, генеральный директор хоккейного клуба «Северсталь»

Что в планах у «Яндекс Билетов»

В этом году мы хотим подключить систему аналитики продаж Datalens с гибкими настройками. С ней партнёры смогут, например, отслеживать динамику покупок билетов, принимать решения об изменении цен и внедрять маркетинговые инструменты для стимулирования продаж.

Пользовательские обновления «Яндекс Афиши» тоже помогут привлечь новых болельщиков. Скоро запустим систему рекомендаций, которая будет советовать пользователям события на основе их предпочтений — её разработала та же команда, которая сделала «Мою волну» в «Яндекс Музыке».

Кроме того, мы продолжаем развивать личный кабинет. В 2023 году разработали быстрое создание пригласительных, переоценку целой категории билетов в один клик и продвинутую навигацию для больших арен, чтобы организаторы быстрее управляли билетами. В планах — обновить интерфейс управления тарифами, добавить конструктор шаблонов билетов и возможность создавать распоясовки зала.

Если вы организуете матчи или соревнования и ищете партнёра для продажи билетов, присмотритесь к «Яндекс Билетам». Команда адаптирует свой сервис для клиентов из спорта уже больше трёх лет. За это время система дополнилась интеграциями с разными турникетами и программами лояльности, персональными ссылками для болельщиков и абонементами.

Реклама, ООО «Яндекс Музыка»

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