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Дисциплина и смекалка: как заработать на продуктах страховых компаний

Мало кто в России может позволить себе купить квартиру или машину с одной зарплаты. Однако на крупные покупки можно накопить — с помощью долгосрочного планирования, дисциплины и финансовых инструментов.

24 комментария
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Материал подготовлен при поддержке «Ренессанс Жизнь»

35% россиян копят деньги на банковском вкладе, но есть и менее популярный вариант — программы накопительного страхования жизни (НСЖ). Эти программы бывают похожи на депозитные, но проценты по доходу в НСЖ по некоторым программам выше и можно получить налоговый вычет. Кстати, с помощью программ НСЖ можно накопить не только на крупную покупку или образование, но и собрать финансовую подушку безопасности на случай кризиса.

Разбираем, как работают программы, которые выгоднее депозита и сколько денег можно получить за пять лет.

Как работает классическое НСЖ

В какой-то степени накопление с помощью НСЖ работает по принципу банковского вклада со страхованием жизни — клиент регулярно вносит деньги и копит их на счете, а в конце срока получает их обратно с возможными процентами. При этом, если наступает несчастье, компания вносит недостающие взносы за клиента, чтобы выгодоприобретатель получил всю запланированную сумму. Во время действия договора страховая компания инвестирует деньги клиента в финансовые инструменты — облигации и акции, чтобы заработать проценты для клиента и для компании.

Процентная ставка в классических программах НСЖ зависит от инвестиционного дохода и в договоре не фиксируется. Некоторые компании гарантируют процентную ставку, но она не превышает стандартной по банковскому вкладу.

Как заработать больше на продуктах страховых компаний?

У компании «Ренессанс Жизнь» есть программа «Ценный актив». С ее помощью можно получить бонусы от классического НСЖ, но с увеличенной процентной ставкой:

  • В отличие от классических программ, в «Ценном активе» есть гарантированная процентная ставка — до 10,7% годовых, также есть возможность ежегодно получать налоговый вычет (если официальная заработная плата составляет более 10 000 рублей). Если клиент заключает договор с «Ренессанс Жизнь» и регулярно платит взносы, то по истечению срока договора получит все вложенные средства с гарантированными процентами. Получится до + 15% годовых к изначальной сумме.
  • В случае непредвиденных обстоятельств, например, смерти застрахованного лица, родственникам клиента (или тем, кого укажут выгодоприобретателем) вернут все вложенные деньги, но без процентов.

  • Можно выбрать удобный для себя размер и периодичность взносов.

Сколько можно заработать?

Сейчас средняя максимальная ставка по вкладам — около 6%. Точный доход при накоплениях с помощью «Ценного актива» зависит от выбранных условий договора, но все равно существенно выше, чем на депозите.

Выбрать условия программы можно самостоятельно. Процентная ставка зависит от суммы и периодичности взносов. Минимальный платеж — 3 тысячи рублей в месяц, а максимальный — 120 тысяч рублей в год. С помощью «Ценного актива» можно получать до 15% годовых: оформить программу НСЖ по ставке в 10,7% и вернуть обратно еще 4,3% c помощью налогового вычета, если есть официальный доход от 10 тысяч рублей в месяц.

Оформлять вычет не сложно — «Ренессанс Жизнь» предоставит необходимые для налоговой документы, останется только заполнить анкету и подать ее в налоговую инспекцию. Если каждый месяц вносить на счет 5 тысяч рублей, то через пять лет можно получить более 400 тысяч рублей. Из этой суммы накопления клиента составят около 300 тысяч рублей, и еще примерно 120 тысяч — проценты + налоговый вычет.

Как начать копить?

Условия по программе «Ценный актив» простые, но подойдут для диспилинированных:

  • Оформить полис можно в онлайн-режиме, полис приходит на электронную почту после введения кодов из СМС, также все документы и его условия можно посмотреть в личном кабинете.

  • Первый взнос клиент переводит в день оформления полиса, а чтобы в будущем он не забыл пополнить счет, программа рассылает напоминания.

  • Нельзя просто перестать вносить деньги на накопительный счет — в этом случае вся сумма сгорает.
  • Если в день платежных взносов клиент забудет внести деньги, то у него будет еще две недели, чтобы это сделать. Через две недели все взносы и накопленный доход сгорают. Это условие избавляет от соблазна потратить деньги раньше срока, а обязательная периодичность вложений — каждый месяц, квартал или год — приучает копить.

Как выбрать страховую компанию для накоплений

Выбирать страховую компанию, как и банк, лучше по рейтингам и годам работы на рынке. «Ренессанс Жизнь» работает уже 15 лет и по рейтингу агентства «Эксперт РА» считается компанией с умеренно высоким уровнем устойчивости.

По данным на начало 2020 года у «Ренессанс Жизнь» более 3,1 млн действующих договоров с клиентами по всей России. Компания выплатила клиентам за время своей работы более 9,78 млрд рублей. Уставный капитал компании – 310 млн рублей. Сборы за 2019 год составили 33,5 млрд рублей.

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24 комментария
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Никита Кривоносов

36

Пару лет назад, во время учёбы в универе работал в банке. Выпаривать программы ИСЖ и НСЖ заставляли будь здоров, так как комиссия была огромная для банка. И ни один клиент не забирал потом свои деньги с доходностью даже 1%, у всех доходность была ровно 0. Не советую ввязыыаться в это. Если деньги понадобятся раньше, то всю сумму забрать не получится, а только со штрафом.
Вы отдаете свои деньги банку, который их отдает страховой. И каждый имеет свою комиссию. То, что в случае наступления страхового случая, вы получите страховую премию. Вот чую, что вам уже она не понадобится

Ответить

Nastasya Sergeeva-Mishina

Никита
2

Добрый вечер! В Ценном Активе договор заключается напрямую со страховой компанией, в т.ч. именно это обеспечивает его высокую доходность, которая прописывается в договоре. Про сумму все верно, забрать ее досрочно нельзя.

Ответить

Софья Яблоневая

Nastasya
2

спасибо. Вот тоже этот вопрос интересовал.

Ответить

Julija Pu

15

Оформление онлайн сейчас актуально, как никогда) спасибо, есть над чем подумать.

Ответить

Mikhail Stroev

Julija
4

И вам спасибо, что зарегистрировались сегодня в 00:15, чтобы оставить столь ценный комментарий. Есть над чем подумать

Ответить

Julija Pu

Mikhail
0

Сайт просит авторизоваться, чтобы м б отвечать, а не "зарегистрировались" ))) такие правила 😉 

Ответить

Mikhail Stroev

Julija
0

А плюс вам поставил автор поста и аккаунт, который зарегался сегодня в 00:11

Ответить

Julija Pu

Mikhail
0

Почему я Вас так волную) не люблю холивары, хотела сделать приятное автору статьи, это запрещено какой-нибудь конвенцией? 

Ответить

Valera Suprunovsky

5

есть гарантированная процентная ставка — до 10,7% годовых

обожаю такие формулировки. ничего тоже входит в этот промежуток?

Ответить

Nastasya Sergeeva-Mishina

Valera
4

Здравствуйте! Размер ставки зависит от периодичности взносов.10,7% годовых будет в случае выбора опции внесения платежей раз в год, можно делать платежи раз в месяц или квартал, тогда ставка будет немного ниже. На лендинге есть удобный калькулятор, там все цифры можно посмотреть подробнее.

Ответить

Alexander A

3

А где информация о рисках? В какие активы инвестируете? Насколько выгоднее (в годовых) НСЖ, чем инвестиции и страхование жизни отдельно без привязки первого ко второму?

Ответить

Nastasya Sergeeva-Mishina

Alexander
0

Александр, здравствуйте! Информацию о портфеле можно запросить у менеджеров, оставьте заявку, вам перезвонят и вышлют бюллетень 

Ответить

Mikhail Stroev

2

"Сейчас средняя максимальная ставка по вкладам — около 6%. Точный доход при накоплениях с помощью «Ценного актива» зависит от выбранных условий договора, но все равно существенно выше, чем на депозите" – вот прям гарантировано выше или как карта ляжет? Условно говоря, если ваши специалисты вложат деньги в МММ, а оно лопнет, то откуда возьмется 6+% годовых?

Ответить

Nastasya Sergeeva-Mishina

Mikhail
1

Здравствуйте! Процент зафиксирован в договоре. Портфель вы можете запросить у наших специалистов на лендинге проекта, МММ среди активов нет 

Ответить

Pavel Komarovskiy

1

А товарищи спонсоры не боятся раскрыть информацию о том, какой размер комиссии страховой компании зашит в этот "Ценный актив" за пять лет? Ну так, чисто для интереса - вдруг кому-то из инвесторов это будет не лишним узнать?

Ответить

Nastasya Sergeeva-Mishina

Pavel
1

Павел, здравствуйте! Можете сформулировать вопрос в чате на странице проекта, постараемся вам ответить

Ответить

Pavel Komarovskiy

Nastasya
1

Настасья, было бы правильнее для читателя, если бы ответ был дан здесь. Вопрос такой: данный продукт предполагает вложение средств клиента в определённую комбинацию ценных бумаг; какую долю от вложенных средств страховая компания берёт в качестве комиссии, по сравнению с ситуацией, если бы клиент осуществил аналогичную инвестицию самостоятельно?

Ответить

Леонид Барышников

1

Ну сохранить, от официальной инфляции еще может быть, но "заработать"? Серьезно? 6%? Инфляция по факту больше 18%, а в 2020 будет веселее, да и фонда просыпалась вся...

Ответить

Mari Pam

1

мне 20, открыла просто счет в банке и туда кидаю деньги которые не понадобились в этом месяце, типа обнуляю карту к новой зп. Пока самый действенный способ копить, возможно прислушаюсь к вашему совету.

Ответить

Юлия Сергеева

1

Спасибо за информацию! 

Ответить

Игорь Ник

1

Спасибо за информацию! Оформление онлайн сейчас актуально, как никогда спасибо..

Ответить

Mikhail Stroev

0

"В программе предусмотрен льготный период — 15 дней. И если вы забыли сделать платеж день в день, у вас будет еще две недели.

Но если вы не внесли деньги в течение этого времени, все взносы и накопленный доход не возвращаются. Это одно из важнейших условий программы и одна из причин высокой процентной ставки."  – а можно объяснить логику вот этого пункта? То есть причина высокой ставки в том, что часть людей забудет вовремя сделать оплату, вы заберет все их деньги и за счет этих забранных денег сможете выплатить повышенные проценты более внимательным? 

Ответить

Николай Корнев

0

9.4 честного сложного процента на ИИС, только повисающего на 5 лет, а не на 3 года, без учета комиссий

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Вульф Злобин

0

Полезный материал!

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