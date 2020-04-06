Дисциплина и смекалка: как заработать на продуктах страховых компаний

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Мало кто в России может позволить себе купить квартиру или машину с одной зарплаты. Однако на крупные покупки можно накопить — с помощью долгосрочного планирования, дисциплины и финансовых инструментов.
Материал подготовлен при поддержке «Ренессанс Жизнь»
35% россиян копят деньги на банковском вкладе, но есть и менее популярный вариант — программы накопительного страхования жизни (НСЖ). Эти программы бывают похожи на депозитные, но проценты по доходу в НСЖ по некоторым программам выше и можно получить налоговый вычет. Кстати, с помощью программ НСЖ можно накопить не только на крупную покупку или образование, но и собрать финансовую подушку безопасности на случай кризиса.
Разбираем, как работают программы, которые выгоднее депозита и сколько денег можно получить за пять лет.
В какой-то степени накопление с помощью НСЖ работает по принципу банковского вклада со страхованием жизни — клиент регулярно вносит деньги и копит их на счете, а в конце срока получает их обратно с возможными процентами. При этом, если наступает несчастье, компания вносит недостающие взносы за клиента, чтобы выгодоприобретатель получил всю запланированную сумму. Во время действия договора страховая компания инвестирует деньги клиента в финансовые инструменты — облигации и акции, чтобы заработать проценты для клиента и для компании.
Процентная ставка в классических программах НСЖ зависит от инвестиционного дохода и в договоре не фиксируется. Некоторые компании гарантируют процентную ставку, но она не превышает стандартной по банковскому вкладу.
У компании «Ренессанс Жизнь» есть программа «Ценный актив». С ее помощью можно получить бонусы от классического НСЖ, но с увеличенной процентной ставкой:
Можно выбрать удобный для себя размер и периодичность взносов.
Сейчас средняя максимальная ставка по вкладам — около 6%. Точный доход при накоплениях с помощью «Ценного актива» зависит от выбранных условий договора, но все равно существенно выше, чем на депозите.
Выбрать условия программы можно самостоятельно. Процентная ставка зависит от суммы и периодичности взносов. Минимальный платеж — 3 тысячи рублей в месяц, а максимальный — 120 тысяч рублей в год. С помощью «Ценного актива» можно получать до 15% годовых: оформить программу НСЖ по ставке в 10,7% и вернуть обратно еще 4,3% c помощью налогового вычета, если есть официальный доход от 10 тысяч рублей в месяц.
Оформлять вычет не сложно — «Ренессанс Жизнь» предоставит необходимые для налоговой документы, останется только заполнить анкету и подать ее в налоговую инспекцию. Если каждый месяц вносить на счет 5 тысяч рублей, то через пять лет можно получить более 400 тысяч рублей. Из этой суммы накопления клиента составят около 300 тысяч рублей, и еще примерно 120 тысяч — проценты + налоговый вычет.
Условия по программе «Ценный актив» простые, но подойдут для диспилинированных:
Первый взнос клиент переводит в день оформления полиса, а чтобы в будущем он не забыл пополнить счет, программа рассылает напоминания.
Выбирать страховую компанию, как и банк, лучше по рейтингам и годам работы на рынке. «Ренессанс Жизнь» работает уже 15 лет и по рейтингу агентства «Эксперт РА» считается компанией с умеренно высоким уровнем устойчивости.
По данным на начало 2020 года у «Ренессанс Жизнь» более 3,1 млн действующих договоров с клиентами по всей России. Компания выплатила клиентам за время своей работы более 9,78 млрд рублей. Уставный капитал компании – 310 млн рублей. Сборы за 2019 год составили 33,5 млрд рублей.
Пару лет назад, во время учёбы в универе работал в банке. Выпаривать программы ИСЖ и НСЖ заставляли будь здоров, так как комиссия была огромная для банка. И ни один клиент не забирал потом свои деньги с доходностью даже 1%, у всех доходность была ровно 0. Не советую ввязыыаться в это. Если деньги понадобятся раньше, то всю сумму забрать не получится, а только со штрафом.
Вы отдаете свои деньги банку, который их отдает страховой. И каждый имеет свою комиссию. То, что в случае наступления страхового случая, вы получите страховую премию. Вот чую, что вам уже она не понадобится
Добрый вечер! В Ценном Активе договор заключается напрямую со страховой компанией, в т.ч. именно это обеспечивает его высокую доходность, которая прописывается в договоре. Про сумму все верно, забрать ее досрочно нельзя.
Оформление онлайн сейчас актуально, как никогда) спасибо, есть над чем подумать.
И вам спасибо, что зарегистрировались сегодня в 00:15, чтобы оставить столь ценный комментарий. Есть над чем подумать
А плюс вам поставил автор поста и аккаунт, который зарегался сегодня в 00:11
есть гарантированная процентная ставка — до 10,7% годовых
обожаю такие формулировки. ничего тоже входит в этот промежуток?
Здравствуйте! Размер ставки зависит от периодичности взносов.10,7% годовых будет в случае выбора опции внесения платежей раз в год, можно делать платежи раз в месяц или квартал, тогда ставка будет немного ниже. На лендинге есть удобный калькулятор, там все цифры можно посмотреть подробнее.
А где информация о рисках? В какие активы инвестируете? Насколько выгоднее (в годовых) НСЖ, чем инвестиции и страхование жизни отдельно без привязки первого ко второму?
Александр, здравствуйте! Информацию о портфеле можно запросить у менеджеров, оставьте заявку, вам перезвонят и вышлют бюллетень
"Сейчас средняя максимальная ставка по вкладам — около 6%. Точный доход при накоплениях с помощью «Ценного актива» зависит от выбранных условий договора, но все равно существенно выше, чем на депозите" – вот прям гарантировано выше или как карта ляжет? Условно говоря, если ваши специалисты вложат деньги в МММ, а оно лопнет, то откуда возьмется 6+% годовых?
Здравствуйте! Процент зафиксирован в договоре. Портфель вы можете запросить у наших специалистов на лендинге проекта, МММ среди активов нет
А товарищи спонсоры не боятся раскрыть информацию о том, какой размер комиссии страховой компании зашит в этот "Ценный актив" за пять лет? Ну так, чисто для интереса - вдруг кому-то из инвесторов это будет не лишним узнать?
Павел, здравствуйте! Можете сформулировать вопрос в чате на странице проекта, постараемся вам ответить
Настасья, было бы правильнее для читателя, если бы ответ был дан здесь. Вопрос такой: данный продукт предполагает вложение средств клиента в определённую комбинацию ценных бумаг; какую долю от вложенных средств страховая компания берёт в качестве комиссии, по сравнению с ситуацией, если бы клиент осуществил аналогичную инвестицию самостоятельно?
Ну сохранить, от официальной инфляции еще может быть, но "заработать"? Серьезно? 6%? Инфляция по факту больше 18%, а в 2020 будет веселее, да и фонда просыпалась вся...
мне 20, открыла просто счет в банке и туда кидаю деньги которые не понадобились в этом месяце, типа обнуляю карту к новой зп. Пока самый действенный способ копить, возможно прислушаюсь к вашему совету.
Спасибо за информацию! Оформление онлайн сейчас актуально, как никогда спасибо..
"В программе предусмотрен льготный период — 15 дней. И если вы забыли сделать платеж день в день, у вас будет еще две недели.
Но если вы не внесли деньги в течение этого времени, все взносы и накопленный доход не возвращаются. Это одно из важнейших условий программы и одна из причин высокой процентной ставки." – а можно объяснить логику вот этого пункта? То есть причина высокой ставки в том, что часть людей забудет вовремя сделать оплату, вы заберет все их деньги и за счет этих забранных денег сможете выплатить повышенные проценты более внимательным?
9.4 честного сложного процента на ИИС, только повисающего на 5 лет, а не на 3 года, без учета комиссий
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