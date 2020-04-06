Дисциплина и смекалка: как заработать на продуктах страховых компаний

Мало кто в России может позволить себе купить квартиру или машину с одной зарплаты. Однако на крупные покупки можно накопить — с помощью долгосрочного планирования, дисциплины и финансовых инструментов.

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Материал подготовлен при поддержке «Ренессанс Жизнь»

35% россиян копят деньги на банковском вкладе, но есть и менее популярный вариант — программы накопительного страхования жизни (НСЖ). Эти программы бывают похожи на депозитные, но проценты по доходу в НСЖ по некоторым программам выше и можно получить налоговый вычет. Кстати, с помощью программ НСЖ можно накопить не только на крупную покупку или образование, но и собрать финансовую подушку безопасности на случай кризиса.

Разбираем, как работают программы, которые выгоднее депозита и сколько денег можно получить за пять лет.

Как работает классическое НСЖ

В какой-то степени накопление с помощью НСЖ работает по принципу банковского вклада со страхованием жизни — клиент регулярно вносит деньги и копит их на счете, а в конце срока получает их обратно с возможными процентами. При этом, если наступает несчастье, компания вносит недостающие взносы за клиента, чтобы выгодоприобретатель получил всю запланированную сумму. Во время действия договора страховая компания инвестирует деньги клиента в финансовые инструменты — облигации и акции, чтобы заработать проценты для клиента и для компании.

Процентная ставка в классических программах НСЖ зависит от инвестиционного дохода и в договоре не фиксируется. Некоторые компании гарантируют процентную ставку, но она не превышает стандартной по банковскому вкладу.

Как заработать больше на продуктах страховых компаний?

У компании «Ренессанс Жизнь» есть программа «Ценный актив». С ее помощью можно получить бонусы от классического НСЖ, но с увеличенной процентной ставкой:

В отличие от классических программ, в «Ценном активе» есть гарантированная процентная ставка — до 10,7% годовых, также есть возможность ежегодно получать налоговый вычет (если официальная заработная плата составляет более 10 000 рублей). Если клиент заключает договор с «Ренессанс Жизнь» и регулярно платит взносы, то по истечению срока договора получит все вложенные средства с гарантированными процентами. Получится до + 15% годовых к изначальной сумме.

В случае непредвиденных обстоятельств, например, смерти застрахованного лица, родственникам клиента (или тем, кого укажут выгодоприобретателем) вернут все вложенные деньги, но без процентов.



Можно выбрать удобный для себя размер и периодичность взносов.

Сколько можно заработать?

Сейчас средняя максимальная ставка по вкладам — около 6%. Точный доход при накоплениях с помощью «Ценного актива» зависит от выбранных условий договора, но все равно существенно выше, чем на депозите.

Выбрать условия программы можно самостоятельно. Процентная ставка зависит от суммы и периодичности взносов. Минимальный платеж — 3 тысячи рублей в месяц, а максимальный — 120 тысяч рублей в год. С помощью «Ценного актива» можно получать до 15% годовых: оформить программу НСЖ по ставке в 10,7% и вернуть обратно еще 4,3% c помощью налогового вычета, если есть официальный доход от 10 тысяч рублей в месяц.

Оформлять вычет не сложно — «Ренессанс Жизнь» предоставит необходимые для налоговой документы, останется только заполнить анкету и подать ее в налоговую инспекцию. Если каждый месяц вносить на счет 5 тысяч рублей, то через пять лет можно получить более 400 тысяч рублей. Из этой суммы накопления клиента составят около 300 тысяч рублей, и еще примерно 120 тысяч — проценты + налоговый вычет.

Как начать копить?

Условия по программе «Ценный актив» простые, но подойдут для диспилинированных:

Оформить полис можно в онлайн-режиме, полис приходит на электронную почту после введения кодов из СМС, также все документы и его условия можно посмотреть в личном кабинете.

Первый взнос клиент переводит в день оформления полиса, а чтобы в будущем он не забыл пополнить счет, программа рассылает напоминания.

Нельзя просто перестать вносить деньги на накопительный счет — в этом случае вся сумма сгорает.



Если в день платежных взносов клиент забудет внести деньги, то у него будет еще две недели, чтобы это сделать. Через две недели все взносы и накопленный доход сгорают. Это условие избавляет от соблазна потратить деньги раньше срока, а обязательная периодичность вложений — каждый месяц, квартал или год — приучает копить.

Как выбрать страховую компанию для накоплений

Выбирать страховую компанию, как и банк, лучше по рейтингам и годам работы на рынке. «Ренессанс Жизнь» работает уже 15 лет и по рейтингу агентства «Эксперт РА» считается компанией с умеренно высоким уровнем устойчивости.