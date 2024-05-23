Движется ли объект на фото?

Семь фото, чтобы проверить свою внимательность.

Материал подготовлен при поддержке HUAWEI

Крупнейшему независимому конкурсу мобильной фотографии скоро исполнится 15 лет. Именно столько участники доказывают: снимки, сделанные на смартфон, — тоже искусство. А производители к их радости представляют всё новые модели мобильных устройств с продвинутыми камерами.

Компания HUAWEI бросила редакции vc.ru вызов, сказав, что её смартфон Pura 70 Ultra может снимать объекты на скорости 300 км в час. То есть буквально кадром можно будет поймать и паука, и улыбку отпускника, едущего на «Сапсане» в любимый Петербург. По нашей просьбе креативный продюсер vc.ru Лера семь часов гуляла по Москве с телефоном и делала на него фотографии. Мы предлагаем вам угадать, какие из её кадров ниже сделаны в движении, а какие — статичны.

Я с 15 лет увлекаюсь фотографией и точно знаю, что лучшая камера — та, к которой привык. Поэтому перед тем, как приступить к съёмке, знакомлюсь с интерфейсом HUAWEI Pura 70 Ultra. Телефон сам подсказывает новому пользователю, куда нажимать, как управлять настройками фото и какие режимы съёмки доступны в целом.

В комплекте идёт чехол в цвет корпуса. Экран смартфона защищает стекло Kunlun Glass второго поколения. Оно сделано по технологии Crystal Armour и отличается повышенной устойчивостью к повреждениям при падении. Поцарапать его тоже сложнее, чем прежние версии.

«Прочувствовав» камеру на нескольких тестовых снимках, я начинаю свою фотопрогулку. Неподалёку от Нового Арбата встречаю скопление дорогих авто.

Как думаете, водитель этого Maybach спешит по делам или скучает в пробке?

Содержание скрыто Показать Машина едет. Не очень быстро, но на семикратном зуме даже такая скорость может «смазать» кадр.

Поднимаю ставки.

А это колесо — движется или стоит?

Содержание скрыто Показать Едет на полном ходу.

Если объект на фото движется быстро, его пропорции могут искажаться. Но этот кадр я делала в режиме «В движении», и с ним всё в порядке.

Догадаетесь, как снимался этот кадр?

Содержание скрыто Показать В поезде на полном ходу!

На этот раз я не стала включать режим «В движении». Несмотря на это ритмичный забор на переднем плане не слился в тёмную полосу — это меня особенно удивило.

Оказалось, у телефона по умолчанию включён модуль искусственного интеллекта. В HUAWEI Pura 70 Ultra встроена технология, которая позволяет снимать с короткой и длинной выдержкой одновременно. Первая отвечает за чёткость движущегося объекта, вторая — за насыщенный фон, а искусственный интеллект затем создаёт единый кадр.

Вот доказательство.

Из всех наземных станций московского метро я выбрала, на мой взгляд, самый живописный отрезок Филёвской линии — между «Смоленской» и «Киевской».

Машинистка уже остановила поезд?

Содержание скрыто Показать Нет, он ещё едет.

Кстати, ещё три года назад я бы не могла сделать такое фото — женщины получили возможность работать машинистами только в 2021 году.

Ещё немного поснимав поезда, я вернулась в центр. Москва вовсю готовится к летнему сезону: прямо над головой я заметила промышленного альпиниста. Он мыл окна в здании медцентра Банка России на Петровке.

Что делает альпинист: завис или спускается?

Содержание скрыто Показать Иногда альпинисты стремительно скользят вниз по тросу, от чего у прохожих захватывает дух, но не в этом случае. Фото статично.

Благодаря крупному однодюймовому CMOS-сенсору основной камеры смартфона картинка получилась яркой: это особенно заметно на контрасте цветов неба и майской зелени.

По дороге в офис я встретила свою коллегу Ладу. Уже на подходе мы заметили площадку с каруселями — пройти мимо было невозможно.

Лада катает карусель или просто стоит?

Содержание скрыто Показать Сначала я действительно заставила Ладу попотеть, но конкретно этот снимок сделала, когда карусель уже остановилась.

40-мегапиксельный широкоугольный объектив захватил в кадр не только Ладу, но и девочку. Кажется, она всё это время ждала, когда мы наконец освободим карусель.

Пока гуляла, сняла больше тысячи фотографий — не для эксперимента, а просто чтобы получить удовольствие. Запечатлела птицу с червячком в клюве, рабочих на козырьке отеля, сирень в режиме супермакро…

Несмотря на 7 часов активной съёмки смартфону не понадобилась подзарядка. Ёмкости 5100 мА⋅ч спокойно хватает на весь день.

Брызги от мокрых волос после купания в море или самые быстрые моменты с многодневной велогонки где-то в горах — то, что хочется забрать с собой из отпуска. Смартфон HUAWEI Pura 70 Ultra подойдёт как для съёмки размеренного выходного, так и для документирования активного отдыха. 6 Гб оперативной и 512 Гб постоянной памяти — хватит даже не на тысячу, а на несколько тысяч фото вкупе с сотней приложений.

Качества смартфона могут привлечь SMM-щиков, блогеров и бьюти-мастеров — то есть тех, чей доход напрямую зависит от качества контента.

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