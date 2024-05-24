Как расширить бизнес до масштабов страны?
Про это обещают рассказать на COM.E ON FORUM. Это форум, на котором эксперты Ozon и предприниматели обсудят будущее маркетплейсов: как они влияют на развитие регионов и предпринимательства и какие новые инструменты для роста бизнеса можно использовать. На нём же продавцы поделятся опытом и подскажут, где черпают новые идеи. Участие бесплатное.
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Какие Озон использует инструменты для роста своего бизнеса эта конференция? ))