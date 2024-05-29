«Теперь мы проверяем код в 10 раз быстрее»

Как в «Альфа Банк Беларусь» первыми в мире создали нейросеть-ревьюера.

Материал создан при поддержке «Альфа Банк Беларусь»

С появлением первых LLM — больших языковых моделей вроде ChatGPT — всё больше разговоров о том, что ИИ отнимет работу у миллионов специалистов. Но точно не в ближайшее время: «первый ИИ-программист» Devin AI, например, успешно решает поставленную задачу только в 13% случаев. Большую часть времени настоящие программисты правят его ошибки.

В «Альфа Банк Беларусь» поступили иначе: нейросети поручили не писать код, а проверять его за разработчиком. Решение под названием ALT-man Reviewer экономит время инженеров, проверяя код в 10 раз быстрее человека.

Готовых решений не нашлось — сделали собственное

Большинство полезных решений начинаются с понятной мотивации: человек хочет улучшить то, что ему не нравится или кажется неудобным. Так было и у нас: летом 2023 года Алексей Рамашка предложил идею автоматизировать ревью кода нейросетями, поскольку оно отнимало до четверти всего рабочего времени. Это показалось нам куда более разумной инвестицией ресурсов, чем попытка создать ещё один ChatGPT или Devin AI. Тем более что ничего похожего на рынке на тот момент мы не нашли.

Взять за основу LLM тех самых OpenAI или Microsoft нельзя: из-за требований безопасности мы не можем отправлять наш код сторонним сервисам. А без этого они не смогут его проанализировать. Так что мы воспользовались моделями с открытым исходным кодом — Llama, Mistral и их производными.

На создание сервиса под названием ALT-man Reviewer ушло менее полугода — его презентовали уже на декабрьском ИT-митапе «Альфа Банка» в 2023 году.

Что такое ALT-man Reviewer

ALT-man Reviewer — комплексное решение. Внутри него:

линтеры — отвечают за проверку кода на соответствие принятым в компании стандартам (чистота, лаконичность, оптимизация);

SAST-анализаторы — проверяют код на уязвимости по части информационной безопасности;

LLM — собирает, обрабатывает отчёты от всех компонентов системы, отвечающих за проверку кода, и создаёт приоритизированный список задач для исправлений. Предлагает варианты, как решить возникшие проблемы, а ещё — разъясняет, к каким последствиям может привести ошибка.

Поначалу мы думали использовать только ИИ. Но увидели, что если просто «скармливать» код Llama и Mistral, качественные исправления получаются только в 13% случаев (привет, DevinAI). Вместо того чтобы бесконечно долго дообучать модель, мы решили сперва прогонять код через линтеры и SAST-анализаторы — и только потом делиться результатом с LLM.

В итоге разработчик получает удобный список того, что нужно поправить, — от наиболее важного к наименее важному.

В среднем ALT-man в десять раз быстрее, чем человек. Так, на проверку и заведение детализированных задач на исправление для пяти пулл-реквестов (в каждом десять файлов кода) опытный тимлид тратит 2 часа, а наше решение справляется за 10–15 минут. Качество проверки при этом очень высокое. По нашим наблюдениям, ALT-man не пропускает ошибок.

У нас даже есть показательный пример: Алексей Рамашка оставил ALT-man Reviewer вместо себя на весь рабочий день, не перепроверяя рекомендации. Никто из разработчиков не заметил разницы: список рекомендаций был не просто верным, но и выдавался в удобном для чтения виде, что не было похоже на привычные генерации от ИИ.

Сейчас продолжаем экспериментировать с ALT-man Reviewer: собираем отзывы, сравниваем усилия и временные затраты разработчика и модели. Большинство людей при вычитке кода неизбежно теряют внимание и пропускают нюансы. Модель же смотрит на код целиком и обнаруживает все недочёты.

Если по дотошности ИИ выигрывает у человека, то с нетривиальными кейсами пока справляется хуже.

Автоматизировать полностью всю проверку вряд ли получится. Да и не нужно, ведь на ревью возлагается ещё и функция информирования — для коллективного владения кодом. Инструмент должен гибко настраиваться под потребности каждой конкретной команды.

Мы тестировали ALT-man Reviewer с разработчиками мидл-плюс и сеньорами. Качество кода в команде в целом высокое, поэтому задача ALT-man Reviewer — подсветить разработчику изъяны, которые тот мог допустить, например, из-за усталости.

При этом инструмент мог бы пригодиться и джуниорам — как тренажёр. Он похож на учителя, который на связи 24/7, никогда не устаёт и не отвлекается. Возможно, в будущем сделаем для этого отдельный продукт.

Что дальше

Концепция авторевью зашла: разработчики пробовали его и самостоятельно, и в командах, давали много обратной связи. Кому-то хотелось подробных рекомендаций, а кому-то оказалось достаточно таблички с небольшими выжимками. Взяли на заметку: сделаем вид адаптивным.

К сентябрю 2024 года такие планы:

Перераспределить баланс в ревью кода. Цель: 80% проверки кода возложить на нейросеть. 20% займут те самые нетривиальные и сложные кейсы.

Повысить Velocity — объём ценности для клиента, который команда успевает создать за спринт, — на 10%. Результата хотим достичь с помощью доработки ALT-man.

Улучшить качество кода на 20%. Увидим это через анализатор технического долга (накопленных в коде проблем) у команд, которые использовали ALT-man. Посмотрим, сократится текущий техдолг или нет.

Доработать ALT-man Reviewer для архитекторов и аналитиков. Мы применяем концепцию Everything as Code, поэтому результаты их работы тоже представлены в виде кода. Но для ArchiMate и PlantUML нет таких же готовых линтеров и статических анализаторов, как для Kotlin, Swift, TypeScript, Java, C#, Python, на которых пишут наши разработчики, тестировщики и DevOps-инженеры. Сейчас мы как раз заняты разработкой таких линтеров, анализаторов в соответствии с нашими внутренними стандартами, чтобы потом вооружить ими ALT-man'а. Уже в этом году ожидаем получить эффект от оптимизации ревью архитектурных и аналитических артефактов — представлений потоков данных, сетевых представлений, диаграмм последовательности и состояния.

Создать дополнительный этап проверки внутри IDE. Речь о плагине для популярных сред разработки: проверять код можно будет прямо во время написания. Ревью станет быстрее и эффективнее — до централизованной проверки на сервере код уже будет избавлен от всех тривиальных ошибок.

Распространить инструмент. Это самый длительный и амбициозный план. После пилотного внедрения планируем обкатывать решение в нашей группе компаний. Затем — коммерциализировать и как SaaS, и как on-premises-продукт.

А ядро системы с заложенными концепциями планируем выложить в открытый доступ. Открытый код помогает развивать индустрию, и для нас это важно — приносить пользу сообществу open-source-разработчиков, чьими инструментами мы и сами ежедневно пользуемся.

«ALT-man Reviewer — не единственный наш инструмент на основе GenAI: сейчас также разрабатываем решения для генерации тестовой документации и автотестов, чтобы сделать работу белорусского «Альфа Банка» ещё эффективнее. Дальше продолжим работу над инструментами непосредственной генерации кода: для разработки, проектирования и DevOps-задач. Наша глобальная цель на ближайшие два года — повысить эффективность процессов разработки более чем на 30%. Верим, что у нас это получится». Андрей Хлызов Директор по информационным технологиям

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