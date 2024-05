«Теперь мы проверяем код в 10 раз быстрее»

Доработать ALT-man Reviewer для архитекторов и аналитиков. Мы применяем концепцию Everything as Code, поэтому результаты их работы тоже представлены в виде кода. Но для ArchiMate и PlantUML нет таких же готовых линтеров и статических анализаторов, как для Kotlin, Swift, TypeScript, Java, C#, Python, на которых пишут наши разработчики, тестировщики и DevOps-инженеры. Сейчас мы как раз заняты разработкой таких линтеров, анализаторов в соответствии с нашими внутренними стандартами, чтобы потом вооружить ими ALT-man'а. Уже в этом году ожидаем получить эффект от оптимизации ревью архитектурных и аналитических артефактов — представлений потоков данных, сетевых представлений, диаграмм последовательности и состояния.