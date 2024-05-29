Рекламная платформа SberAds открыла доступ для компаний и агентств

Подключиться к SberAds могут и рекламные агентства, которые ведут сразу нескольких клиентов. Для них есть специальный агентский кабинет. В нём можно оплачивать рекламные кампании клиентов со счёта агентства, перераспределять между проектами деньги на продвижение, смотреть статистику.