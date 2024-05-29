Рекламная платформа SberAds открыла доступ для компаний и агентств

Сервис изменит рынок цифровой рекламы, считают в «Сбере».Материал подготовлен при поддержке SberAdsКоманда рекламной платформы SberAds (часть рекламной индустрии «Сбера») закончила тестировать сервис и открыла регистрацию для клиентов. Пока подключиться к платформе могут только компании и рекламные агентства, но со временем доступ откроют ИП и самозанятым. SberAds — это рекламная платформа для бизнеса. По данным разработчиков, сервис первым на рынке диджитал-рекламы объединил FinTech и AdTech. Решение построено на работе ИИ и обезличенных знаниях об аудитории группы «Сбер». Разработку в «Сбере» называют своим ноу-хау. Большинство процессов в сервисе автоматизировано:достаточно подготовить одно изображение — платформа самостоятельно адаптирует его под разные площадки;нейросеть напишет текст объявления, опираясь на данные сайта компании;собственный оператор рекламных данных от SberAds сразу зарегистрирует креативы и передаст информацию в реестр интернет-рекламы;нейросеть определит нужную бизнесу группу потребителей и покажет им объявления.По данным разработчиков, платформа подойдёт как крупному бизнесу, который нацелен на постоянный широкий охват аудитории, так и предприятиям, которые запускают кампании сезонно или под крупные акции. Подключиться к SberAds могут и рекламные агентства, которые ведут сразу нескольких клиентов. Для них есть специальный агентский кабинет. В нём можно оплачивать рекламные кампании клиентов со счёта агентства, перераспределять между проектами деньги на продвижение, смотреть статистику.ЗарегистрироватьсяРеклама. Рекламодатель: ПАО Сбербанк. ads.sber.ru. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015