Коротко: онлайн-хакатон для тех, кто хочет сделать жизнь людей и бизнеса лучше

Для кого

Разработчиков, аналитиков, продактов и дизайнеров, которые готовы объединиться в команду и сделать что-то интересное.

Чем интересен хакатон

Что ещё нужно знать

«Ростелеком» принимает заявки до 30 апреля, а сам хакатон начнётся 3 мая и продлится два дня. Принять участие можно и в команде, и в одиночку, собрав команду единомышленников на платформе мероприятия.