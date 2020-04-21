Коротко: онлайн-хакатон для тех, кто хочет сделать жизнь людей и бизнеса лучше

Шесть треков, 2,5 млн призовой фонд и возможность сделать проект федерального уровня.
Для кого
Разработчиков, аналитиков, продактов и дизайнеров, которые готовы объединиться в команду и сделать что-то интересное.
Чем интересен хакатон
- Шесть треков почти не ограничивают в выборе задачи, которую вы планируете решать: онлайн-образование, городская среда, здоровье, новая экономика, «в четырёх стенах» и «Мегаполис-Москва».
- Команды борются не только за деньги (суммарный приз фонд хакатона 2,5 млн руб, а также призы от партнеров и организаторов) — лучшие смогут реализовать проекты на федеральном уровне.
- 75 экспертов, которые помогут советом и выступят трекерами команд.
- Для участников проведут онлайн-конференции с лидерами мнений и отраслевыми экспертами — это поможет прокачать знания до хакатона.
Что ещё нужно знать
«Ростелеком» принимает заявки до 30 апреля, а сам хакатон начнётся 3 мая и продлится два дня. Принять участие можно и в команде, и в одиночку, собрав команду единомышленников на платформе мероприятия.
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