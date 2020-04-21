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Коротко: онлайн-хакатон для тех, кто хочет сделать жизнь людей и бизнеса лучше

Шесть треков, 2,5 млн призовой фонд и возможность сделать проект федерального уровня.

Материал подготовлен при поддержке «Ростелекома»

Испытать силы
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Для кого

Разработчиков, аналитиков, продактов и дизайнеров, которые готовы объединиться в команду и сделать что-то интересное.

Чем интересен хакатон

  • Шесть треков почти не ограничивают в выборе задачи, которую вы планируете решать: онлайн-образование, городская среда, здоровье, новая экономика, «в четырёх стенах» и «Мегаполис-Москва».
  • Команды борются не только за деньги (суммарный приз фонд хакатона 2,5 млн руб, а также призы от партнеров и организаторов) — лучшие смогут реализовать проекты на федеральном уровне.
  • 75 экспертов, которые помогут советом и выступят трекерами команд.
  • Для участников проведут онлайн-конференции с лидерами мнений и отраслевыми экспертами — это поможет прокачать знания до хакатона.

Что ещё нужно знать

«Ростелеком» принимает заявки до 30 апреля, а сам хакатон начнётся 3 мая и продлится два дня. Принять участие можно и в команде, и в одиночку, собрав команду единомышленников на платформе мероприятия.

Принять участие
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