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Как гипермаркеты обеспечивают безопасность покупателей

В магазинах «Лента» устанавливают защитные экраны, проводят дезинфекцию и помогают пенсионерам.

Материал подготовлен при поддержке «Ленты»

Во время пандемии крайне важно минимизировать контакты с внешним миром. В любой гипермаркет «Лента» можно добраться на машине или такси и купить сразу много товаров — не придётся скоро опять идти в магазин. А большая площадь и кассы самообслуживания позволяют соблюдать дистанцию и тем самым снизить риск заражения.

«Лента» также ввела ряд дополнительных мер, чтобы обеспечить безопасность покупателей.

Состояние помещений

  • В торговых залах и других помещениях каждые три часа проводят дезинфекцию всех поверхностей, включая тележки, торговые терминалы и другое оборудование. Клининговые службы прошли специальное обучение.

  • Для профилактики заболеваний изменили режим работы вентиляционных систем.

Безопасность покупателей

  • На входе в торговые залы во всех магазинах сети установили дезинфекторы для рук, которыми могут воспользоваться посетители и персонал.
  • Для соблюдения дистанции между кассиром и покупателем на кассах установили защитные пластиковые экраны.
  • На полу около касс и между торговых рядов появились наклейки, напоминающие о важности соблюдения дистанции в полтора метра.
  • С 9 до 11 утра пожилых покупателей обслуживают вне очереди в специальной кассе. До 30 апреля действует акция «Время проявить заботу» — волонтёры доставляют пенсионерам продукты на дом и получают за это баллы, которые можно позднее потратить на покупки в «Ленте».

Здоровье сотрудников

  • Перед началом смены и в течение дня всем сотрудникам измеряют температуру. При проявлении любых симптомов ОРВИ людей не допускают к работе и отправляют к врачу.
  • Сотрудники носят одноразовые маски и перчатки и меняют их каждые два часа.
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3 комментария
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Vitold Sedyshev

0

Когда доставку как у Самоката реализуете за 15 минут, а не за две недели через партнеров?

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Павел Портнягин

0

Лента Петергоф. По факту: дисциплину с масками соблюдают только кассиры. Расставляющие продукты в зале ночью азиаты масок не носят или спускают на шею, хотя посетители в магазине есть. Был неприятно удивлён этим фактом, специально приехал около 3 утра за покупками, чтобы людей было поменьше.
А магазин сам по себе хороший.

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Иван Волков

0

Ну такое. Из того что зацепило:
- корзинки убрали 
- оставили тележки, которые не дезинфицируют (люди оставляют телегу и ее сразу же забирают)
- оставили дурацкую монетную историю, пока вставишь монету, кучу раз соприкоснешься с телегой
- сотрудники не всегда в масках, а если и есть, то в многоразовых, в которых скорее всего работают всю смену (А смены у них по 12 часов)
- поверхности не обрабатываются
- ручки холодильников и ящиков не обрабатываются
- при попытке воспользоваться кассой самообслуживания попадаешь в толкучку, т.к система Лента.Скан часто делает выборочные проверки, необходимо пробивать акцизы и пр, а отделы с этими кассами не увеличились

Замечено в Лентах в СПб на Уральской, Балтийской, Савушкина

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