Как гипермаркеты обеспечивают безопасность покупателей

Во время пандемии крайне важно минимизировать контакты с внешним миром. В любой гипермаркет «Лента» можно добраться на машине или такси и купить сразу много товаров — не придётся скоро опять идти в магазин. А большая площадь и кассы самообслуживания позволяют соблюдать дистанцию и тем самым снизить риск заражения.