Миссия (не)выполнима: узнать уязвимые места компании за 12 часов

Информацию мы собираем из разных источников: баз уязвимостей и эксплойтов, публичных репозиториев кода, бюллетеней безопасности вендоров, соцсетей, блогов, Telegram-каналов. Эксперты стараются отловить все «дыры», но приоритизируют их по уровню значимости, в том числе определяя трендовые — те, которые могут угрожать бизнесу «прямо здесь и сейчас». Информацию о таких уязвимостях мы доставляем в наш продукт в течение 12 часов с момента их появления. Устранить все сразу невозможно, для этого не хватит никаких ресурсов. Отчёты по итогам сканирования порой содержат около 150 страниц, поэтому именно трендовые лазейки нужно устранять в первую очередь.