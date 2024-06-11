Миссия (не)выполнима: узнать уязвимые места компании за 12 часов

Узлов может быть и 500, и 10 тысяч, а публичных сайтов, за которыми тоже нужно следить, — десятки штук. Обычно инфраструктуру разворачивает ИТ-отдел, а за её безопасностью следит уже ИБ-департамент. Иногда коммуникация между отделами хромает, и те, кто отвечают за безопасность, могут не знать, что айтишники вчера подключили новый сервис. Из-за этого они не учтут его при проверках на наличие уязвимостей. MaxPatrol VM будет следить за обновлениями автоматически.