Коротко: бесплатные онлайн-консультации по симптомам коронавируса

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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Чат-бот оценивает вероятность заражения.
Материал подготовлен при поддержке «Доктис»
Сервис телемедицины «Доктис» запустил чат-бота, который консультирует пользователей по вопросам заражения COVID-19.
Бота обучали на статистических данных об эпидемии, анонимизированных историях болезни и официальных рекомендациях врачей.
Компания «Доктис» создаёт медицинские страховые продукты для корпоративных заказчиков и развивает одноимённый сервис телемедицины.
В нём зарегистрированы более 500 тысяч застрахованных клиентов и около тысячи врачей. Основной медицинский партнёр — сеть клиник «Мать и дитя».
Онлайн-консультации с узкими специалистами проходят по предварительной записи. А дежурные врачи отвечают круглосуточно в течение 15 минут. Их консультации бесплатны.
Специалисты могут удалённо оценить необходимость визита в поликлинику, порекомендовать профильного специалиста, скорректировать курс лечения, расшифровать анализы и дать второе медицинское мнение.
Консультацию по коронавирусу можно бесплатно получить на сайте или в мобильном приложении «Доктис».
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