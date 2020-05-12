Коротко: бесплатные онлайн-консультации по симптомам коронавируса

Чат-бот оценивает вероятность заражения.

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Материал подготовлен при поддержке «Доктис»

Сервис телемедицины «Доктис» запустил чат-бота, который консультирует пользователей по вопросам заражения COVID-19.

Чем интересна услуга

Чат-бот проводит опрос о жалобах на здоровье, оценивает вероятность заражения коронавирусом и рекомендует дальнейшие шаги.

Также «виртуальный врач» отвечает на общие вопросов о пандемии — профилактике заболевания, группах риска, мерах, предпринятых Правительством.



Бота обучали на статистических данных об эпидемии, анонимизированных историях болезни и официальных рекомендациях врачей.

В основе интеллектуальной части бота комбинация из нейросетевых моделей для анализа текста и вероятностных онтологий — структурированных баз знаний, позволяющих роботу понимать симптомы пользователя и прогнозировать вероятность диагноза.

Что ещё нужно знать

Компания «Доктис» создаёт медицинские страховые продукты для корпоративных заказчиков и развивает одноимённый сервис телемедицины.

В нём зарегистрированы более 500 тысяч застрахованных клиентов и около тысячи врачей. Основной медицинский партнёр — сеть клиник «Мать и дитя».

Онлайн-консультации с узкими специалистами проходят по предварительной записи. А дежурные врачи отвечают круглосуточно в течение 15 минут. Их консультации бесплатны.

Специалисты могут удалённо оценить необходимость визита в поликлинику, порекомендовать профильного специалиста, скорректировать курс лечения, расшифровать анализы и дать второе медицинское мнение.