Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?

Чем дальше идёшь по Покровке, тем больше интересных мест и красивых зданий встречаешь — например, Центральный банк, Драматический театр, памятники и… стереоскопы. Звучит как какой-то научный инструмент, но на самом деле это часть классного проекта, который позволяет взглянуть на город глазами жителей прошлых веков. Посмотрев в них, можно увидеть, как выглядела улица раньше — с того же ракурса.
как же хочется простого человеческого — концерт группы сироткин на закате....... рассчитывала на это в прошлом году, но в итоге шёл ливень 🕺