Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?

Специально для этого эксперимента я открыла счёт в ВТБ. На следующий день после заявки ко мне приехал приятный молодой человек и вручил карту. Оказалось, что он из моего родного города — Тольятти. Так что за 20 минут разговора успели обсудить не только кешбэк и платёжный стикер (в итоге я платила только им), но и отечественный автопром. После этого карта и я были готовы к двум дням прогулок по Нижнему.