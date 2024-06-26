Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Карьера
Сервисы
Право
Приёмная
Дизайн
Разработка
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Промо

Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?

Наши спецагенты проверили на себе.

Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?

Материал подготовлен при поддержке ВТБ

Казань и Нижний Новгород вошли в десятку самых популярных направлений внутреннего туризма. Едут туда обычно на выходные. Но чем там заняться и сколько это будет стоить?

Чтобы узнать, попросили двух жительниц Казани и Нижнего составить небанальные маршруты по своим городам. Не больше 6 локаций за день, бюджет на выходные — 10–15 тысяч рублей.

Для чистоты эксперимента попросили героинь пользоваться картами одного и того же банка. Выбрали ВТБ — банк работает по всей России, счёт в нём открывается за пару кликов, а с недавнего времени он начисляет кешбэк рублями.

Ильмира
Показывает Казань
Даша
Познакомит с Нижним Новгородом

Глава 1. Выходные в Казани

Привет! Меня зовут Ильмира. По национальности я татарка, но в Казань переехала относительно недавно — полгода назад. Это очень самобытный, прогрессивный и уютный город. За то время, что здесь живу, я успела всей душой его полюбить и многое изучить. Поделюсь любимыми местами с вами.

Но сначала выберу категории с кешбэком до 25% рублями в веб-версии «ВТБ Онлайн»:

Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?

Старо-татарская слобода и Музей чак-чака

Решила начать отсюда, потому что это место особенное для меня: я жила в этом районе, когда впервые приехала в Казань. Улочки туристической части пестрят разноцветными домами, в которых когда-то жили татарские купцы, а сейчас располагаются кафе и сувенирные лавки. Ещё больше заведений можно найти внутри небольших двориков, советую заглянуть в каждый из них.

Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?

Одно из самых популярных мест Старо-татарской слободы — Музей чак-чака в доме Вафы Бигаева. Летом в музее проводят экскурсию «Татарская свадьба», на неё я и пошла. Нам рассказали, сколько блюд подавалось на свадьбе (так много, что я не запомнила) и как добиться консистенции теста «как пузико у котика». В конце экскурсии нас отвели в соседнюю комнату, где на столе уже ждал ароматный татарский чай и угощения.

И хоть травяной чай понравился мне больше, чем местный чак-чак (у моей мамы всё равно самый вкусный), экскурсию я определённо советую. Она настолько погружает в атмосферу татарского гостеприимства, что к концу в лексиконе даже закрепляются несколько слов на татарском.

Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?

Билет в музей — 700 рублей, кешбэк — 7 рублей

Улица Баумана и магазин сувениров «Айда»

В центре Казани всё находится рядом, в пешей доступности. После музея я пошла к Кремлю по улице Баумана — это главная пешеходная улица в городе, на ней должен побывать каждый турист.

На мой взгляд, самый классный сувенирный Казани — это «Айда». В нём можно найти настольную игру «Эчпочмак», татарские комиксы, свечи с ароматом Казани, наборы для вышивания и авторскую канцелярию. Я взяла комиксы на татарском языке, узорную пастилу, открытку с базовыми татарскими словами и баурсак на палочке.

Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?

Сувениры — 1250 рублей, кешбэк — 13 рублей

Казанский кремль

Кремль — сердце Казани. Здесь расположены основные достопримечательности: мечеть «Кул-Шариф», башня Сююмбике и смотровая площадка. Если приедете в Казань, то не раз увидите их на открытках и магнитах в сувенирных лавках.

Кратко познакомлю с ними:

  • «Кул-Шариф» — символ Казани и главная мечеть города. В неё может зайти любой желающий, важно только одеться соответствующе. Платок выдают на входе.
  • Башня Сююмбике — по легенде, это башня, которую построил Иван Грозный, когда взял Казань. Он хотел жениться на царице Сююмбике, но она бросилась с башни, чтобы не быть униженной.
  • Смотровая площадка — место, откуда открывается потрясающий вид на другие достопримечательности: «Чашу» (он же дворец бракосочетаний «Казан»), Дворец земледельцев, Казанско-Богородицкий мужской монастырь и набережную.

Рядом с мечетью — ярмарка местных мастеров, я решила купить серьги к предстоящему корпоративу. Обратила внимание, что цены здесь ниже, чем в сувенирках на Баумана.

Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?

Сувениры — 400 рублей, кешбэк — 4 рубля

Велопрогулка по Кремлёвской набережной

Мне очень нравится активный отдых, а лето — лучшая пора, чтобы посмотреть город на велосипеде. Доехала на метро до пункта проката (метро «Козья слобода») и арендовала велик на час.

Маршрут такой: от «Чаши» до моста «Миллениум» мимо «Татнефть Арены» и пляжа. Проезжаем по мосту, наслаждаемся видами на экстрим-парк «Урам» и сворачиваем на набережную — в сторону Национальной библиотеки. От неё доезжаем до кремля, заезжаем во Дворец земледельцев, а затем — по Кремлёвской дамбе обратно к «Чаше».

Вот как этот маршрут выглядит на карте:

Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?

А вот что встретится по пути:

Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?

Прокат велосипеда — 300 рублей, кешбэк — 3 рубля

Аудиопрогулка в «Чаше»

Прокатившись, я пошла в Центр семьи «Казан» на аудиоспектакль «9 этажей любви», его проводит местный ТЮЗ. Это простой способ посмотреть на один из символов города не только снаружи, но и изнутри. Всем гостям выдали наушники, помогли настроить громкость и повели гулять по набережной Казанки.

Во время прогулки мы слушали историю Сергея — главного героя спектакля. По сюжету он гуляет где-то рядом с нами и делится с коллегой своей семейной драмой: жена Алия хочет забрать ребёнка и уехать в Москву. Глядя на Дворец бракосочетания, он вспоминает, как познакомился с Алиёй, как сделал предложение и как они здесь поженились.

Вторая часть истории проходит уже внутри дворца бракосочетания. Тут начинается самое интересное — все слушатели становятся участниками спектакля. Мне досталась роль свидетельницы, другой девушке — регистратора, а паре — роль брачующихся. Мы все вместе вышли из здания и поздравили «молодожёнов» с новым статусом — вот как это выглядело:

Потом мы пошли на смотровую площадку любоваться панорамой города и следить за развязкой сюжета. По окончании аудиоспектакля меня переполняли самые тёплые чувства и понимание, что все трудности решаемы, главное — вовремя посмотреть на них с другой стороны.

Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?

Билет на аудиоспектакль — 1500 рублей, кешбэк — 75 рублей

Парк «Чёрное озеро» и татарский фастфуд

После спектакля я пошла наслаждаться закатом в парк «Чёрное озеро». Это одно из самых популярных общественных пространств в городе: летом здесь устраивают пикники, проводят фестивали и маркеты, а зимой заливают каток.

По пути захватила перекус в «Тюбетее» — это сеть татарского фастфуда. В нём подают как классические блюда — например, манты, кыстыбый и токмач, — так и современные — моё внимание привлёк кыстыбургер с утиной грудкой, пюре и руколой. Дополнила набор лимонадом и, конечно, эчпочмаком.

Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?

Еда — 563 рубля, кешбэк — 6 рублей

Свияжск, музей археологического дерева

Второй день решила начать со Свияжска, это небольшой остров в 60 километрах от Казани. Пришлось рано проснуться, чтобы успеть на первый теплоход в 8 утра, зато в 10 уже была там.

Первым делом пошла в Музей археологического дерева — он рядом с портом. Там можно посмотреть, как жили свияжцы в XVI–XVII веках. Экспонаты отлично сохранились благодаря мокрому археологическому слою (так называют грунт или глину — они не портят древесину).

Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?

Билет на теплоход — 328 рублей, кешбэк — 81 рубль; билет в музей — 500 рублей, кешбэк — 5 рублей

Успенский собор и Иоанно-Предтеченский монастырь

После музея отправилась к Успенскому собору XVI века, который входит в список ЮНЕСКО (белый на фотографиях). Пока шла по тихим улочкам Свияжска, поймала себя на мысли, что это место умиротворяет. Здесь хочется замедлиться, наслаждаться волжскими ветрами.

После я пошла к Иоанно-Предтеченскому монастырю (красный с серебряными куполами). Как и в дореволюционное время, с 2021 года в здании располагается женский монастырь.

Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?

Комплекс «Ленивый торжок»

Перед возвращением в Казань я успела заглянуть в комплекс исторической реконструкции «Ленивый торжок» — в нём дают пострелять из лука, захотелось попробовать.

Стрельба из лука — 200 рублей, кешбэк — 2 рубля

«Смена»

Вернувшись в Казань, я побежала на выставку «9/0» художника Саши Шардак в центре культуры «Смена». Если вы любитель современного искусства — рекомендую. «9/0» посвящена смене тысячелетий и ближайшему будущему.

Вообще, в «Смене» постоянно выставляются молодые художники, а команда центра проводит книжные фестивали. У проекта даже есть собственное издательство, которое выпускает произведения, связанные с Казанью и Татарстаном.

Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?

Билет на выставку — 300 рублей, кешбэк — 3 рубля

Набережная озера Кабан и ресторан «Каспийка»

После выставки я пошла к своему самому любимому месту в Казани — набережной озера Нижний Кабан. Тут уютно, спокойно, утки… Часто хожу сюда после работы проветрить голову.

После я оказалась на летней веранде рыбного ресторана «Каспийка». В нём отлично готовят морепродукты, а ещё у него идеальное расположение, чтобы поужинать с видом на озеро и тающее закатное солнце. Заказала салат с арбузом и фетой, морского ежа и попкорн из креветок. Ужин прошёл незабываемо.

Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?

Ужин — 1270 рублей, кешбэк — 13 рублей

Концерт Басты

Не досмотрев закат, я расплатилась в ресторане и поехала на «Ак Барс Арену» — на концерт Басты. Вообще, в Казани каждый месяц проходят большие концерты: в июле приедет ANIKV, а в августе JONY.

Час в очереди — и вот я на своём первом стадионном концерте.

Билет на концерт — 4950 рублей, кешбэк — 248 рублей

Так и закончились мои выходные — в компании тысячи незнакомцев, подпевающих любимым песням.

Глава 2. Нижний Новгород

Привет, я Даша. Переехала в Нижний четыре года назад, когда поступила в университет. Переезд сюда был совсем незапланированным, но самым правильным, как оказалось, решением. Сейчас я люблю Нижний больше, чем любой другой город, он стал моим домом. Буду рада познакомить с ним и вас.

Специально для этого эксперимента я открыла счёт в ВТБ. На следующий день после заявки ко мне приехал приятный молодой человек и вручил карту. Оказалось, что он из моего родного города — Тольятти. Так что за 20 минут разговора успели обсудить не только кешбэк и платёжный стикер (в итоге я платила только им), но и отечественный автопром. После этого карта и я были готовы к двум дням прогулок по Нижнему.

Перед выходными я выбрала в «ВТБ Онлайн» такие категории кешбэка:

Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?

Нижегородский кремль

Я очень люблю местный кремль. Он сильно отличается от других по настроению. Это не столько достопримечательность для туристов, сколько общественное пространство, довольно дружелюбное для горожан.

Днём тут бегают дети, вечером, когда включаются огни, на прогулку выходят группы бабуль и молодёжи. Мы с друзьями часто собираемся у кремля смотреть закат над стрелкой Оки и Волги.

Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?

Пару лет назад администрация разрешила гулять по крепостной стене. С неё открываются отличные виды на Михайло-Архангельский собор (старейший храм города), Филармонию имени Ростроповича, несколько музеев и очень красивую колокольню. Все, у кого есть билет на стену, могут попробовать позвонить в колокол.

Сразу скажу, что прогулки по кремлю — та ещё проверка на прочность. Маршрут по стене крепости — самый длинный из подобных в России, больше двух километров. Но ничего сложного (кроме перепада высот в 82 метра и множества ступенек) в нём нет — моя бабушка спокойно осилила. А я вышла оттуда полная решимости и гордости, хотя мои ноги вряд ли были мне благодарны.

Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?

Билет на стену — 300 рублей, кешбэк — 21 рубль

«Арсенал»

На территории кремля, справа от главной Дмитровской башни, находится музей современного искусства «Арсенал» — это филиал московского Пушкинского музея, в котором проводят выставки молодых художников, концерты, лекции и кинопоказы.

Я взяла билет на «Перевёрнутое сафари. Современное искусство Африки», делюсь работами, которые запомнились мне больше всего:

Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?

Билет в музей — 100 рублей, кешбэк — 7 рублей

Покровка и кафе «Счастливые люди»

Выйдя из Кремля, я взяла мороженое в лавке напротив и пошла к другому символу Нижнего — Большой Покровской улице. Пожалуй, это главное место притяжения, по выходным здесь гуляет примерно весь город. Все слушают живую музыку и отдыхают на открытых верандах. На одной из таких веранд — у кафе «Счастливые люди» — решила передохнуть и я. Изюминка этого места — эклеры и игристое, рекомендую.

Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?

Мороженое — 200 рублей, кешбэк — 4 рубля; счёт в кафе — 1450 рублей, кешбэк — 29 рублей

«Молодость»

Чем дальше идёшь по Покровке, тем больше интересных мест и красивых зданий встречаешь — например, Центральный банк, Драматический театр, памятники и… стереоскопы. Звучит как какой-то научный инструмент, но на самом деле это часть классного проекта, который позволяет взглянуть на город глазами жителей прошлых веков. Посмотрев в них, можно увидеть, как выглядела улица раньше — с того же ракурса.

Всего в Нижнем таких восемь, два из них размещены на Большой Покровской: первый у самого начала возле памятника почтальону, второй у красивого голубого здания Института филологии и журналистики.

Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?

На этой же улице мой любимый магазин «Молодость» с крафтовыми сувенирами: керамикой, украшениями и открытками. Здесь продаются свечки бренда «От мамы» — у них необычные ароматы города. Например, местных улиц, кремля, разных театров и даже нижегородских закатов.

Я взяла аромат нижегородских закатов. А ещё — значок и стикер с признанием в любви дорогому городу.

Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?

Сувениры — 890 рублей, кешбэк — 19 рублей

Концерт Сироткина

Последним в списке дел на день был концерт. Он проходит в рамках фестиваля «Столица Закатов» (так ещё называют Нижний): можно слушать музыку сидя на траве. На главной сцене фестиваля — «Ракушке» — каждые выходные проходят концерты. А по будням она открыта для всех желающих, нижегородцы приходят заниматься йогой и фитнесом.

Концерт (если вы знаете, что поёт Сергей Сироткин, хорошо меня поймёте) получился очень светлым и оптимистичным. Примерно так же я ощущаю сам Нижний: он тоже добрый, светлый, дарящий надежды и греющий душу.

Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?

Билет на концерт — 1700 рублей, кешбэк — 34 рубля; такси до дома — 535 рублей, кешбэк — 27 рублей

Квартал Трёх святителей

Второй день советую начать с «заповедного» квартала Нижнего — Трёх святителей. Это район, в котором сохранилось 28 деревянных домов с уникальной архитектурой. В них жили Горький и Короленко, пел Шаляпин и гостил Чехов.

Я взяла билет на «Заповедные кварталы. Первый взгляд» — это обзорная экскурсия по кварталам дореволюционной застройки. На ней можно послушать рассказы про местных провинциальных архитекторов и узнать истории о каждом необычном домике. Вырученные деньги идут на защиту этих зданий от сноса — их восстанавливают и постоянно поддерживают.

Атмосферу старины тут придаёт всё: и архитектура, и экускурсовод, одетый в стиле начала прошлого века (красная шапка называется «феска», она долго была в моде — такие носили Чехов и Булгаков).

Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?

Билет на экскурсию — 800 рублей, кешбэк — 16 рублей

Ресторан «19»

Нижний — ещё и один из главных гастрономических городов России, здесь изумительные рестораны. Всем гостям рекомендую сходить в «19», у ресторана необычная концепция. Идея заведения оформилась, когда шеф-повар нашёл в антикварном магазине кулинарную книгу 1898 года, — все блюда здесь готовят по ней.

В ресторане подают мясо, жаренное на открытом огне, речную рыбу и самые необычные десерты. Я попробовала бефстроганов с картофелем и солёным огурцом, крем-брюле, которое при мне прижгли клеймом, и бисквит с мороженым из золы — объеденье.

Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?

Крем-брюле, конечно, заслуживает целого видео:

Обедоужин — 1730 рублей, кешбэк — 35 рублей

Верхневолжская набережная и колесо обозрения

Одна из лучших точек для наблюдения за закатом (теперь понимаете, почему Нижний считается столицей закатов?) — Верхневолжская набережная. На самом деле от реки она довольно далеко. Всему виной овраги и холмы, где технически сложно что-то построить.

Ещё больше завораживающих видов в конце набережной — на колесе обозрения. Тут за меня всё скажет надпись у колеса: «Увидеть и полюбить».

Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?

Билет на колесо — 420 рублей, кешбэк — 29 рублей

Нижневолжская набережная

Закончить выходные я решила на Нижневолжской набережной — она значительно ближе к воде, чем Верхневолжская. Тут атмосфера какого-то очень солнечного европейского города: все танцуют, гуляют, едят мороженое, сидят на траве и наслаждаются музыкой и видами.

Но нельзя побывать в Нижнем и не посмотреть на него с воды. Поэтому я села на теплоход — за 1–2 часа прогулочного рейса можно увидеть мосты, стрелку Оки и Волги, огни ночного города и Чкаловскую лестницу. У неё 560 ступенек, и многие отважные туристы стараются пройти её до конца — я же советую посмотреть на неё с воды.

Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?
Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?

Билет на теплоход — 950 рублей, кешбэк — 19 рублей; поездка домой на такси — 687 рублей, кешбэк — 35 рублей

Это были незабываемые выходные — надеюсь, что и у вас они будут такими же в Нижнем. Обязательно приезжайте в гости!

Во сколько обошлись выходные

Сколько кешбэка можно накопить за выходные в Нижнем Новгороде? А в Казани?

Путешествовать по России приятнее с кешбэком рублями. В обновлённой программе лояльности ВТБ вы можете каждый месяц выбирать 3 из 8 предложенных категорий, а если вы зарплатный клиент, то 4 из 8. Категории обновляются раз в месяц — новые варианты на следующий месяц появляются заранее (26-го числа текущего). Рубли по выбранным категориям начислятся прямо на счёт до 20-го числа следующего месяца. Кешбэк отражается в истории операций сразу после покупки, и в приложении «ВТБ Онлайн» можно посмотреть прогноз по его итоговому начислению.

Максимальный уровень кешбэка — 25%. По обычной карте можно вернуть до 3000 рублей в месяц, по карте «Привилегия» — до 30 000 рублей.

Хочу сэкономить

Реклама, «Банк ВТБ» (ПАО), Генеральная лицензия Банка России № 1000. Полные условия акции, ограничения и порядок начисления бонусов по ссылке: https://go.vc.ru/sekw

6
1
1 комментарий
Полина Лааксо

как же хочется простого человеческого — концерт группы сироткин на закате....... рассчитывала на это в прошлом году, но в итоге шёл ливень 🕺

3
Ответить