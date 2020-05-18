Коротко: онлайн-хакатон для дата-сайентистов с призовым фондом в $25 тысяч

Здесь ждут и любителей, и профессионалов, но конкуренция будет серьёзной.
Материал подготовлен при поддержке McKinsey
Для кого
Для дата-сайентистов любого уровня.
Чем интересен хакатон
- Это международное событие — вы будете конкурировать с участниками из СНГ, Ближнего Востока, Африки, Пакистана и Турции.
- Призовой фонд — $25 тысяч.
- Событие пройдёт в онлайн-режиме, а участвовать можно как в одиночку, так и в команде.
Что ещё нужно знать
Регистрация открыта до 21 июня, но уже с 18 мая можно скачать датасет и начать работу. Свой результат можно в реальном времени отслеживать в таблице лидеров. Результаты подведут 25 июня.
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Uladzimir Tumanau
а может быть чуть подробнее про то, в чём задача заключается?)