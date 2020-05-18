Коротко: онлайн-хакатон для дата-сайентистов с призовым фондом в $25 тысяч

Здесь ждут и любителей, и профессионалов, но конкуренция будет серьёзной.

Материал подготовлен при поддержке McKinsey

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Для кого

Для дата-сайентистов любого уровня.

Чем интересен хакатон

Это международное событие — вы будете конкурировать с участниками из СНГ, Ближнего Востока, Африки, Пакистана и Турции.

Призовой фонд — $25 тысяч.

Событие пройдёт в онлайн-режиме, а участвовать можно как в одиночку, так и в команде.

Что ещё нужно знать