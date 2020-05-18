«Спортмастер» нашёл работу для двух тысяч сотрудников во время пандемии

Прямой эфир
больше миллиона раз
Внутри компании и у партнёров.
Материал подготовлен при поддержке «Спортмастера»
С 28 марта непродовольственные магазины приостановили работу для борьбы с распространением коронавируса. Ритейлеры ищут новые модели бизнеса, которые помогут сохранить рабочие места.
До пандемии в магазинах «Спортмастер» работали 14 тысяч сотрудников. После введения ограничений:
Текучесть персонала осталась на докризисном уровне.
Зарплата сотрудников магазинов складывается из фиксированной части за отработанное время и процента от продаж. Из-за пандемии рухнули продажи, а вместе с ними и премиальная часть зарплаты.
Компания оперативно провела переговоры с компаниями-партнёрами о временном трудоустройстве сотрудников магазинов. Первыми на предложение откликнулись сетевые продуктовые ритейлеры — «Пятёрочка», «Магнит», «О'кей».
О новой возможности сотрудникам рассказали в прямом эфире в группе «ВКонтакте» и Telegram-канале. Там опубликовали перечень компаний-партнёров и контактные данные HR-менеджеров «Спортмастера». Чтобы равномерно распределить нагрузку между менеджерами, каждого закрепили за определённой компанией-партнёром.
При переходе сотрудники получают зарплату от партнёра, а «Спортмастер» выплачивает пособие в качестве поддержки. В сумме это меньше обычной зарплаты— примерно 70-80%. Но больше фиксированной оплаты, которую получают неработающие сотрудники.
Люди нужны в продуктовых магазинах, чей режим работы не изменился. Часто ищут кассиров. Многие компании больше продают в интернете — нужны операторы колл-центров, рабочие на склад и курьеры.
Некоторые сотрудники «Спортмастера» помогли расширить список партнёров — сами договорились о переходе в небольшую сеть или на локальное производство.
178 из 434 магазинов работают в формате бесконтактной выдачи заказов. Такие магазины называют омни-хабами. На новый режим работы перевели магазины, куда покупатели чаще всего приходили за товарами, заказанными в интернете.
Также с начала пандемии в «Спортмастере» появилось около 250 новых позиций — люди нужны в контакт-центре и отделе логистики. Компания не нанимает людей со стороны и обеспечивает работой своих сотрудников.
После того, как некоторые регионы стали смягчать меры противодействия COVID-19, 71 магазин вновь открылся. Соответственно, их сотрудники получают обычную зарплату.
В основном контакт-центре компании работает 160 человек. Во время пандемии объём онлайн-заказов вырос с 40 тысяч до 260 тысяч звонков в неделю, поэтому компании понадобилось больше операторов. В Москве открыли дополнительный контакт-центр ещё на 160 человек. На вакансию оператора откликнулись более 300 сотрудников.
Для поиска сотрудников использовали платформу VCV, где кандидаты записывали короткие видеоинтервью. Их просматривал руководитель контакт-центра — подходящих сразу обзванивали и приглашали на обучение.
Важно, чтобы у оператора была чистая грамотная речь. И видеоинтервью помогали понять, насколько клиентам будет приятно общаться с сотрудником по телефону.
Обучение проходило через Skype. Обычно оно занимает четыре дня, но в новых условиях сократили до двух — сотрудники смогли быстрее приступить и снять нагрузку с других операторов.
В контакт-центр перешли и продавцы, и директора магазинов. Несколько директоров работают старшими смены, ещё один курирует работу всего контакт-центра. У продавцов, которые работают операторами, зарплата не изменилась, а директорам стараются сохранить комфортный уровень дохода — они по-прежнему выполняют управленческие задачи.
Расширенный контакт-центр продолжит работать и после кризиса. Сейчас начинается формирование постоянного штата.
Логистику укрепляли в Москве и ближайшем Подмосковье. В Подмосковье и находится распределительный центр — там комплектуют заказы. Для устройства на работу курьеру нужен личный транспорт или водительский стаж от четырёх лет, если он планирует использовать корпоративный автомобиль.
Курьеров тоже обучали — объяснили, как оформлять товарно-транспортные накладные и другие документы. В свой первый день они работали с опытным наставником. Дальше — выходили на линию по графику. Руководители остались довольны качеством работы новых сотрудников.
Если после окончания пандемии в логистике будут свободные места, сотрудники смогут и дальше работать курьерами. Или вернутся в розничную торговлю — каждый решает сам.
похоже голимая джинса
и никакой конкретики - сколько конкретно получали продавцы. Тысяч рублей в Москве, например. И сколько получают теперь.
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