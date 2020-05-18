«Спортмастер» нашёл работу для двух тысяч сотрудников во время пандемии

Мы это придумали, чтобы сотрудники могли остаться в штате «Спортмастера» и при этом сохранить привычный уровень дохода. У многих компаний появились вакансии для курьеров, но в основном — временные. И если сейчас уйти с основного места, можно остаться без работы после пандемии.

Наши сотрудники числятся в штате «Спортмастера», а в другую компанию оформляются по срочному трудовому договору. Здесь нет никаких юридических тонкостей — можно занимать полную ставку в одной компании и подрабатывать в другой.