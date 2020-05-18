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«Спортмастер» нашёл работу для двух тысяч сотрудников во время пандемии

Внутри компании и у партнёров.

3 комментария
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Материал подготовлен при поддержке «Спортмастера»

С 28 марта непродовольственные магазины приостановили работу для борьбы с распространением коронавируса. Ритейлеры ищут новые модели бизнеса, которые помогут сохранить рабочие места.

До пандемии в магазинах «Спортмастер» работали 14 тысяч сотрудников. После введения ограничений:

  • 1800 человек на время перешли в компании-партнёры.
  • 110 работают в новом контакт-центре «Спортмастера».
  • 100 — временно устроились курьерами и работниками распределительного центра.

  • Текучесть персонала осталась на докризисном уровне.

Работа у партнёров по совместительству

Зарплата сотрудников магазинов складывается из фиксированной части за отработанное время и процента от продаж. Из-за пандемии рухнули продажи, а вместе с ними и премиальная часть зарплаты.

Компания оперативно провела переговоры с компаниями-партнёрами о временном трудоустройстве сотрудников магазинов. Первыми на предложение откликнулись сетевые продуктовые ритейлеры — «Пятёрочка», «Магнит», «О'кей».

Мы это придумали, чтобы сотрудники могли остаться в штате «Спортмастера» и при этом сохранить привычный уровень дохода. У многих компаний появились вакансии для курьеров, но в основном — временные. И если сейчас уйти с основного места, можно остаться без работы после пандемии.

Наши сотрудники числятся в штате «Спортмастера», а в другую компанию оформляются по срочному трудовому договору. Здесь нет никаких юридических тонкостей — можно занимать полную ставку в одной компании и подрабатывать в другой.

Елена Мажугина
заместитель директора по персоналу розничной сети «Спортмастера»

О новой возможности сотрудникам рассказали в прямом эфире в группе «ВКонтакте» и Telegram-канале. Там опубликовали перечень компаний-партнёров и контактные данные HR-менеджеров «Спортмастера». Чтобы равномерно распределить нагрузку между менеджерами, каждого закрепили за определённой компанией-партнёром.

При переходе сотрудники получают зарплату от партнёра, а «Спортмастер» выплачивает пособие в качестве поддержки. В сумме это меньше обычной зарплаты— примерно 70-80%. Но больше фиксированной оплаты, которую получают неработающие сотрудники.

89 компаний-партнёров
взяли на работу сотрудников «Спортмастера»

Люди нужны в продуктовых магазинах, чей режим работы не изменился. Часто ищут кассиров. Многие компании больше продают в интернете — нужны операторы колл-центров, рабочие на склад и курьеры.

Некоторые сотрудники «Спортмастера» помогли расширить список партнёров — сами договорились о переходе в небольшую сеть или на локальное производство.

HR-менеджер посоветовал устроиться по совместительству в Wildberries. Там предложили несколько вариантов — оператор колл-центра, менеджер в пункте выдачи заказов и работник склада. Я выбрала склад, который недавно открылся рядом с домом.

Рассказала об этом коллегам из своего магазина — теперь мы втроём трудимся в Красногорске. Работа требует внимательности и физических сил, но мы вместе, и от этого нам намного проще. На складе нас называют «командой "Спортмастера"».

Дарья Панкова
начальник отдела магазина «Спортмастер»

Офлайн-магазины стали пунктами выдачи товаров

178 из 434 магазинов работают в формате бесконтактной выдачи заказов. Такие магазины называют омни-хабами. На новый режим работы перевели магазины, куда покупатели чаще всего приходили за товарами, заказанными в интернете.

Также с начала пандемии в «Спортмастере» появилось около 250 новых позиций — люди нужны в контакт-центре и отделе логистики. Компания не нанимает людей со стороны и обеспечивает работой своих сотрудников.

После того, как некоторые регионы стали смягчать меры противодействия COVID-19, 71 магазин вновь открылся. Соответственно, их сотрудники получают обычную зарплату.

Новый контакт-центр в Москве

В основном контакт-центре компании работает 160 человек. Во время пандемии объём онлайн-заказов вырос с 40 тысяч до 260 тысяч звонков в неделю, поэтому компании понадобилось больше операторов. В Москве открыли дополнительный контакт-центр ещё на 160 человек. На вакансию оператора откликнулись более 300 сотрудников.

Для поиска сотрудников использовали платформу VCV, где кандидаты записывали короткие видеоинтервью. Их просматривал руководитель контакт-центра — подходящих сразу обзванивали и приглашали на обучение.

Важно, чтобы у оператора была чистая грамотная речь. И видеоинтервью помогали понять, насколько клиентам будет приятно общаться с сотрудником по телефону.

Обучение проходило через Skype. Обычно оно занимает четыре дня, но в новых условиях сократили до двух — сотрудники смогли быстрее приступить и снять нагрузку с других операторов.

За 2 недели
полностью укомплектовали и обучили новый контакт-центр

В контакт-центр перешли и продавцы, и директора магазинов. Несколько директоров работают старшими смены, ещё один курирует работу всего контакт-центра. У продавцов, которые работают операторами, зарплата не изменилась, а директорам стараются сохранить комфортный уровень дохода — они по-прежнему выполняют управленческие задачи.

Расширенный контакт-центр продолжит работать и после кризиса. Сейчас начинается формирование постоянного штата.

Больше заказов — больше курьеров

Логистику укрепляли в Москве и ближайшем Подмосковье. В Подмосковье и находится распределительный центр — там комплектуют заказы. Для устройства на работу курьеру нужен личный транспорт или водительский стаж от четырёх лет, если он планирует использовать корпоративный автомобиль.

Курьеров тоже обучали — объяснили, как оформлять товарно-транспортные накладные и другие документы. В свой первый день они работали с опытным наставником. Дальше — выходили на линию по графику. Руководители остались довольны качеством работы новых сотрудников.

Если после окончания пандемии в логистике будут свободные места, сотрудники смогут и дальше работать курьерами. Или вернутся в розничную торговлю — каждый решает сам.

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3 комментария
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Иван Волков

6

Извините конечно, но какого черта с вашей рекламой?

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Дмитрий Дацков

0

похоже голимая джинса

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Dan Grigoryev

Дмитрий
0

и никакой конкретики - сколько конкретно получали продавцы. Тысяч рублей в Москве, например. И сколько получают теперь.

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