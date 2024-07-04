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В «Москва-Сити» припарковался фуд-трак. Вот только никакой еды в нём не было

Как и повара.

В «Москва-Сити» припарковался фуд-трак. Вот только никакой еды в нём не было

Материал подготовлен при поддержке «Сбера»

В полдень 28 июня между башнями делового центра «Москва-Сити» припарковался зелëный фуд-трак. 29 июня его видели на ВДНХ, а 30 июня — на территории культурного центра «Хлебозавод». Но вместо капучино и сэндвичей в этом траке посетителям предлагали кастомизированные карты «Сбера».

Вместо повара в нём работала нейросеть Kandinsky, которая создавала дизайн карты по заданному посетителем текстовому запросу. Также можно было выбрать вариант из набора готовых изображений: для акции разработали коллекцию из 24 картинок с инопланетными пейзажами.

В «Москва-Сити» припарковался фуд-трак. Вот только никакой еды в нём не было

Карту печатали на принтере за пару минут и с пылу, с жару отдавали клиенту.

Чтобы клиенты в это время не скучали, им предлагали охладиться напитком и поиграть в автомат-хваталку. Из него можно было достать стикерпаки, брелоки, картхолдеры и пледы.

В «Москва-Сити» припарковался фуд-трак. Вот только никакой еды в нём не было
В «Москва-Сити» припарковался фуд-трак. Вот только никакой еды в нём не было

Заказать себе карту с нейродизайном всё ещё можно на сайте «Сбера» или в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» (доступны три варианта дизайна из коллекции с инопланетными пейзажами).

Хочу нейрокарту

Реклама, ПАО «Сбербанк», Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1481

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1 комментарий
miumi xiumi

РЕАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: получаете карту самого убогого банка в РФ

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