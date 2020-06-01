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Конкурс для дизайнеров: денежные переводы во времени

Можно выиграть MacBook или деньги.

1 комментарий
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Материал подготовлен при поддержке «Газпромбанка»

Задача

Представьте, что машину времени наконец изобрели. Более того, можно даже отправлять деньги в прошлое и будущее.

Разработайте дизайн главного экрана соответствующего банковского сервиса и сценарий перевода в любую выбранную эпоху — 2-3 экрана. Веб-версия или мобильное приложение — выбор ваш.

В конце статьи есть форма — там нужно прикрепить свою работу в одном из форматов:

  • Ссылка на макеты. Например, из Figma или уже залитые на «Google Диск».
  • Макеты в PNG или JPEG.
  • Единым файлом или архивом с исходниками. Например, из Sketch или Adobe Illustrator.

Загружаемый файл не может весить больше 10 Мб, поэтому слишком большие исходники лучше или сжать, или заменить изображениями. Не забудьте указать контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться.

Призы и условия

  • 1 место — MacBook Pro на 256 гигабайт.
  • 2 место — MacBook Pro на 128 гигабайт.
  • 3 место — MacBook Air на 256 гигабайт.

Приз можно забрать в денежном эквиваленте. Платить НДФЛ не придётся, он включён в стоимость призов.

У вас есть две недели — приём заявок закончится 12 июня в 23:59. Итоги подведём 26 июня. В этой же статье покажем лучшие дизайны, а жюри прокомментирует работы победителей.

Банк усиливает команду

«Газпромбанк» трансформируется и активно развивает цифровые каналы — мобильное приложение, интернет-банк, сайт. Команде дизайнеров требуется пополнение:

Этот конкурс — своеобразное тестовое задание. Авторов лучших работ пригласят на собеседование. На вакансии можно откликнуться, и не участвуя в конкурсе.

или
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Полные правила конкурса — по ссылке. Банк ГПБ (АО), Генеральная лицензия Банка России № 354 от 29.12.2014.

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1 комментарий
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Алексей Амелин

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Модераторы - обратите внимание: эти ссылки ( на скрине во вложении) НЕ РАБОТАЮТ (пишет, мол, запись, удалена (у всех)).

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