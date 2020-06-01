Конкурс для дизайнеров: денежные переводы во времени

Можно выиграть MacBook или деньги.

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Материал подготовлен при поддержке «Газпромбанка»

Задача

Представьте, что машину времени наконец изобрели. Более того, можно даже отправлять деньги в прошлое и будущее.

Разработайте дизайн главного экрана соответствующего банковского сервиса и сценарий перевода в любую выбранную эпоху — 2-3 экрана. Веб-версия или мобильное приложение — выбор ваш.

В конце статьи есть форма — там нужно прикрепить свою работу в одном из форматов:

Ссылка на макеты. Например, из Figma или уже залитые на «Google Диск».

Макеты в PNG или JPEG.



Единым файлом или архивом с исходниками. Например, из Sketch или Adobe Illustrator.



Загружаемый файл не может весить больше 10 Мб, поэтому слишком большие исходники лучше или сжать, или заменить изображениями. Не забудьте указать контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться.

Призы и условия

1 место — MacBook Pro на 256 гигабайт.

2 место — MacBook Pro на 128 гигабайт.



3 место — MacBook Air на 256 гигабайт.

Приз можно забрать в денежном эквиваленте. Платить НДФЛ не придётся, он включён в стоимость призов.

У вас есть две недели — приём заявок закончится 12 июня в 23:59. Итоги подведём 26 июня. В этой же статье покажем лучшие дизайны, а жюри прокомментирует работы победителей.

Банк усиливает команду

«Газпромбанк» трансформируется и активно развивает цифровые каналы — мобильное приложение, интернет-банк, сайт. Команде дизайнеров требуется пополнение:

Этот конкурс — своеобразное тестовое задание. Авторов лучших работ пригласят на собеседование. На вакансии можно откликнуться, и не участвуя в конкурсе.

Введите Ваше имя Введите Вашу фамилию Укажите Ваш e-mail Не забудьте открыть доступ по ссылке или Загрузить файл Максимальный размер файла 10 МБ (function(d, w, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://www.google.com/recaptcha/api.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('ula-form-wrapper'); if (!container){ return; } s.onload = function() { var ulaForm = d.querySelector('[data-ula-form]'), ulaFile = d.querySelector('[data-ula-file]'); if (!ulaForm) return false; var ulaInputs = [].slice.call(ulaForm.querySelectorAll('input')).slice(0, 3), ulaSubmitBtn = ulaForm.querySelector('[type="submit"]'), deleteFileButton = ulaForm.querySelector('.delete-button'); ulaInputs.forEach(function(ulaInput) { ulaInput.addEventListener('change', function(e) { ulaInput.parentElement.classList.remove('is-error'); }); }); ulaFile.addEventListener('change', function(e) { var textSpan = ulaFile.parentElement.children[1].children[0], svgIcon = ulaFile.parentElement.querySelector('svg'); textSpan.innerText = getFileName(ulaFile); if (svgIcon){ svgIcon.classList.add('hidden'); } deleteFileButton.classList.add('showed'); }); deleteFileButton.addEventListener('click', () => { let text = ulaFile.parentElement.children[1].children[0]; let svgIcon = ulaFile.parentElement.querySelector('svg'); ulaFile.value = null; text.innerText = 'Загрузить файл'; if (svgIcon){ svgIcon.classList.remove('hidden'); } deleteFileButton.classList.remove('showed'); }) ulaForm.addEventListener('submit', function(e) { e.preventDefault(); var response = (grecaptcha) ? grecaptcha.getResponse() : ''; if (!response.length) return false; if (ulaSubmitBtn.classList.contains('is-loading')) { return false; } if (ulaSubmitBtn.innerText === 'Работа принята!' || ulaSubmitBtn.disabled) { ulaSubmitBtn.innerText = 'Отправить'; return false; } for (let i = 0; i < ulaInputs.length; i++) { ulaInputs[i].parentElement.classList.remove('is-error'); if (ulaInputs[i].value.length === 0) { ulaInputs[i].parentElement.classList.add('is-error'); ulaInputs[i].focus(); return false; } } ulaSubmitBtn.classList.add('is-loading'); var formData = new FormData(ulaForm); Promise.all([wait(), ajax(ulaForm.getAttribute('action'), formData)]).then(function(data) { var res = data[1]; ulaSubmitBtn.classList.remove('is-loading'); if (res.rc !== 200){ Air.get('module.notify').call('show', {type: 'error', message: res.rm}); return; } if (res && res.data && res.data.status === 'success') { ulaSubmitBtn.value = 'Работа принята!'; ulaSubmitBtn.disabled = true; ulaInputs.forEach(input => input.setAttribute('disabled', 'true')) } }).catch(function() { ulaSubmitBtn.classList.remove('is-loading'); }); }); function ajax(url, data) { return new Promise(function(resolve, reject) { var request = new XMLHttpRequest(); request.open('POST', url, true); request.setRequestHeader('X-This-Is-CSRF', 'THIS IS SPARTA!'); request.onload = function() { if (this.status >= 200 && this.status < 400) { var resp = this.response; resolve(JSON.parse(resp)); } else { reject(); } }; request.onerror = function() { reject(); }; request.send(data); }); } function getFileName(input) { var fullPath = input.value; if (fullPath) { var startIndex = (fullPath.indexOf('\\') >= 0 ? fullPath.lastIndexOf('\\') : fullPath.lastIndexOf('/')); var filename = fullPath.substring(startIndex); if (filename.indexOf('\\') === 0 || filename.indexOf('/') === 0) { filename = filename.substring(1); } return filename.slice(0, ); } } function wait() { return new Promise(function(resolve, reject) { setTimeout(function() { resolve(); }, 1000); }); } }; d.body.appendChild(s); })(document, window, 5);