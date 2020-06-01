Конкурс для дизайнеров: денежные переводы во времени

Можно выиграть MacBook или деньги.
Задача
Представьте, что машину времени наконец изобрели. Более того, можно даже отправлять деньги в прошлое и будущее.
Разработайте дизайн главного экрана соответствующего банковского сервиса и сценарий перевода в любую выбранную эпоху — 2-3 экрана. Веб-версия или мобильное приложение — выбор ваш.
В конце статьи есть форма — там нужно прикрепить свою работу в одном из форматов:
- Ссылка на макеты. Например, из Figma или уже залитые на «Google Диск».
- Макеты в PNG или JPEG.
- Единым файлом или архивом с исходниками. Например, из Sketch или Adobe Illustrator.
Загружаемый файл не может весить больше 10 Мб, поэтому слишком большие исходники лучше или сжать, или заменить изображениями. Не забудьте указать контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться.
Призы и условия
Приз можно забрать в денежном эквиваленте. Платить НДФЛ не придётся, он включён в стоимость призов.
У вас есть две недели — приём заявок закончится 12 июня в 23:59. Итоги подведём 26 июня. В этой же статье покажем лучшие дизайны, а жюри прокомментирует работы победителей.
Банк усиливает команду
«Газпромбанк» трансформируется и активно развивает цифровые каналы — мобильное приложение, интернет-банк, сайт. Команде дизайнеров требуется пополнение:
Этот конкурс — своеобразное тестовое задание. Авторов лучших работ пригласят на собеседование. На вакансии можно откликнуться, и не участвуя в конкурсе.