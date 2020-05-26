Суперкомпьютер для ИИ, Bookings в Teams, этика машинного обучения и другие новые инструменты для разработчиков

Шесть интересных анонсов конференции Microsoft Build 2020.

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Материал подготовлен при поддержке Microsoft

Создание одного из самых мощных суперкомпьютеров в мире — эксклюзивно для OpenAI

Суперкомпьютер на базе облака Azure был разработан в сотрудничестве и эксклюзивно для исследовательской организации OpenAI, среди её основателей — Илон Маск и Сэм Альтман. Он создан для тренировки массивных ИИ-моделей нового поколения, которые могут выполнять больше функций и требуют больших вычислительных мощностей.

Некоторые большие ИИ-модели лучше небольших справляются с конкретными задачами, например, распознать объект или перевести текст. Для этого модель нужно обучить на миллиардах страниц текстов в открытом доступе — так она сможет тонко понимать нюансы речи, грамматику, контекст, а значит, выполнять сразу несколько задач: подводить итоги больших выступлений, заниматься модерацией в чатах или даже генерировать программный код по результатам поиска на GitHub.

По словам Microsoft, новый суперкомпьютер входит в пятёрку самых мощных компьютеров в рейтинге Top 500 Supercomputers. У него единая система с более чем 285 тысячами процессорных ядер, 10 тысячами графических процессоров и скоростью сети 400 гбит/сек для каждого сервера.

Новые возможности Microsoft Teams: разработка приложений в Visual Studio, интеграция Bookings и другие обновления

Разработчики получили возможность создавать и публиковать приложения для Teams из Visual Studio и Visual Studio Code. Они могут опубликовать их в магазине AppSource или в каталоге приложений организации. Также в Teams улучшился поиск по приложениям: теперь пользователи видят релевантные и персональные предложения по установке полезных приложений.

Теперь вcем пользователям доступно интегрированное приложение Bookings. С его помощью организации могут планировать и управлять встречами с клиентами и вести дела — например, планировать виртуальные встречи в сфере телемедицины, проводить собеседования с кандидатами, обслуживать розничных клиентов или планировать часы встреч со студентами.

В апреле 2020 года компании в сфере здравоохранения по всему миру использовали Teams для проведения 34 млн встреч, в том числе, виртуальных визитов больных. С помощью Microsoft Graph API организации могут интегрировать виртуальные визиты клиентов в рабочие процессы, например, в электронные системы учета посетителей в сфере здравоохранения.

А в мае Microsoft запустит в Teams поддержку Skype для телерадиовещания и видеоустройств стандарта NDI (Network Device Interface), а в июне платформа начнет работать с виртуальными рабочими станциями для передачи видео высокого качества. Пользователи Teams смогут создавать онлайн-конференции, проводить интервью, брифинги для прессы и другие видеотрансляции, планировать их расписание и работу коллег в режиме реального времени.

Инструменты для ответственного использования моделей машинного обучения в Microsoft Azure Machine Learning

Машинное обучение за последние несколько лет перешло от исследовательских инициатив к конкретному направлению, в котором необходимо разбираться каждому разработчику, отмечает корпоративный вице-президент Microsoft Azure AI Эрик Бойд.

По его словам, сейчас от разработчиков всё чаще требуют создавать ИИ-системы, которые не нарушают конфиденциальность данных, действуют в рамках этических норм и работу которых легко объяснить.

Так, при обучении классификатора объектов в моделях компьютерного зрения разработчик должен понимать, с помощью каких факторов обучается модель и нет ли среди них ложных или некорректных. Например, модель должна определять животных по их внешним признакам, а не фону изображения или погоде на фото.

Например, OpenAI долгое время не выкладывала в общий доступ разработку GPT-2, объясняя это тем, что нейросеть будут использовать для создания очень реалистичных комментариев и новостей.

Для этого нужно понимать, насколько справедливо разработчик оценивает работу модели и полностью ли понимает, как она работает, строит прогнозы и выдаёт результаты.

Чтобы решить эту проблему, Microsoft анонсировала новые функции в сервисе Azure Machine Learning и в виде открытого кода на GitHub для «ответственного использования машинного обучения». С их помощью разработчики смогут лучше понимать поведение моделей машинного обучения, контролировать их работу и обеспечивать конфиденциальность данных.

Среди возможностей ответственного использования в Azure Machine Learning:

Инструмент InterpretML для лучшего понимания поведения модели и представления её в простой и понятной форме.

Набор инструментов Fairlearn для оценки и повышения объективности ИИ-систем, который будет интегрирован в Azure Machine Learning в июне 2020 года.

Набор инструментов WhiteNoise для обеспечения технологии дифференциальной приватности (математического шума в собираемых данных) — она помогает обрабатывать данные пользователей, но при этом предоставлять гарантию, что конфиденциальные сведения, такие как имена или дни рождения, останутся защищенными.

Например, дифференциальная приватность может позволить нескольким больницам совместно работать над прогностической моделью эффективности лечения рака, при этом соблюдая все требования по защите личных данных пациентов.

Microsoft Edge: интеграция Pinterest, контекстный поиск и улучшения безопасности

В январе 2020 года Microsoft выпустила браузер Edge на базе Chromium — он совместим с операционными системами Windows, начиная с Windows 7, а также с macOS, iOS и Android. Он также получит несколько обновлений в 2020 году:

Интеграция Pinterest — теперь Edge предлагает подсказки из сервиса Pinterest в нижней части панели «Коллекций», чтобы подсказывать пользователям новые идеи для вдохновения и решения различных задач.

Контекстный поиск на боковой панели. В Edge появится возможность искать слова или фразы не только на новой вкладке, но и на боковой панели, чтобы не отвлекаться от контента и не терять ход мысли.

Новые настройки синхронизации между устройствами. Теперь ИТ-специалисты могут управлять синхронизацией расширений Edge и настраивать, какие типы данных будут синхронизироваться у корпоративных пользователей браузера. Например, для некоторых организаций важно запретить синхронизацию паролей, чтобы уменьшить шанс утечки данных сотрудников.

Microsoft Edge теперь поддерживает технологию защиты данных Windows Information Protection, которая разделяет корпоративные и личные данные и предотвращает их потерю.

Автоматические переключение между личным и рабочим профилем при переходе по рабочим ссылкам во время использования личного аккаунта.

Интеграция рабочих данных в результатах поиска Bing для пользователей Microsoft 365. При условии получения разрешения от администратора, пользователи Microsoft 365 смогут видеть веб-страницу, помеченную, как Work в браузере Edge. На ней будут результаты поиска, специфичные для рабочей задачи, например, файлы, контакты, ссылки на внутренние сайты и другой контент.

Windows: универсальная платформа для разработчиков, улучшения подсистемы Linux и другие изменения

Project Reunion

Проект Reunion призван обеспечить простую интеграцию между программными интерфейсами Win32 и Universal Windows Platform и предоставить разработчикам единую платформу с поддержкой обратной совместимости — она станет более гибкой, современной и открытой.

Например, Project Reunion позволит унифицировать доступ к API Win32 и UWP и сделает их отделенными от операционной системы. Также инициатива поможет модернизировать существующие приложения, написанные на C++, .NET, React Native, с использованием WPF, Windows Forms или UWP с помощью современных инструментов.

Один из первых компонентов Project Reunion — новая библиотека пользовательского интерфейса WinUI 3 Preview 1, основанная на дизайн-системе Fluent Design. С её помощью приложение будет корректно адаптироваться и масштабироваться в зависимости от устройства

Ещё один анонсированный компонент — компонент WebView2, с помощью которого любое приложение Windows будет поддерживать веб-контент через встроенный Microsoft Edge и Chromium. WebView2 обеспечивает полную функциональность веб-содержимого (HTML, CSS, JavaScript) внутри приложений Windows и при этом не привязан к определённой версии системы.

Например, с его помощью можно реализовать полноценный просмотр PDF-файлов внутри приложения.

Поддержка GPU и GUI в подсистеме Linux (WSL 2)

Пользователи Windows 10 могут установить подсистему Windows для Linux (WSL) и получить поддержку видеокарт и возможность прямого запуска приложений Linux с графическим интерфейсом.

На Build 2020 Microsoft анонсировала новые функции для WSL, которые сделают работу с Linux ещё удобнее:

Поддержка GUI-приложений с графическим интерфейсом. Обновление позволит пользователям открывать Linux-приложение с графическим интерфейсом напрямую — без стороннего сервера. Например, интегрированную среду разработки в Linux.



Также WSL скоро будет поддерживать упрощённую процедуру установки по команде wsl.exe -install.

Релиз Windows Terminal 1.0

Обновлённое приложение для работы с командной строкой Windows теперь доступно в стабильной версии, в том числе — для корпоративного использования. Терминал автоматически сгенерирует дляпрофили, если на компьютере пользователя установлены дистрибутивы Windows Subsystem for Linux или дополнительные версии PowerShell. Скачать Windows Terminal можно из «Магазина Windows».

Бесплатное обучение квантовым вычислениям

Microsoft запустит новые бесплатные учебные модули для платформы Microsoft Learn — разработчики смогут пройти обучение по работе с квантовыми вычислениями с использованием языка программирования #Q и Quantum Development Kit.