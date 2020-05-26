Суперкомпьютер для ИИ, Bookings в Teams, этика машинного обучения и другие новые инструменты для разработчиков

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Шесть интересных анонсов конференции Microsoft Build 2020.
Материал подготовлен при поддержке Microsoft
Суперкомпьютер на базе облака Azure был разработан в сотрудничестве и эксклюзивно для исследовательской организации OpenAI, среди её основателей — Илон Маск и Сэм Альтман. Он создан для тренировки массивных ИИ-моделей нового поколения, которые могут выполнять больше функций и требуют больших вычислительных мощностей.
Некоторые большие ИИ-модели лучше небольших справляются с конкретными задачами, например, распознать объект или перевести текст. Для этого модель нужно обучить на миллиардах страниц текстов в открытом доступе — так она сможет тонко понимать нюансы речи, грамматику, контекст, а значит, выполнять сразу несколько задач: подводить итоги больших выступлений, заниматься модерацией в чатах или даже генерировать программный код по результатам поиска на GitHub.
По словам Microsoft, новый суперкомпьютер входит в пятёрку самых мощных компьютеров в рейтинге Top 500 Supercomputers. У него единая система с более чем 285 тысячами процессорных ядер, 10 тысячами графических процессоров и скоростью сети 400 гбит/сек для каждого сервера.
Разработчики получили возможность создавать и публиковать приложения для Teams из Visual Studio и Visual Studio Code. Они могут опубликовать их в магазине AppSource или в каталоге приложений организации. Также в Teams улучшился поиск по приложениям: теперь пользователи видят релевантные и персональные предложения по установке полезных приложений.
Теперь вcем пользователям доступно интегрированное приложение Bookings. С его помощью организации могут планировать и управлять встречами с клиентами и вести дела — например, планировать виртуальные встречи в сфере телемедицины, проводить собеседования с кандидатами, обслуживать розничных клиентов или планировать часы встреч со студентами.
В апреле 2020 года компании в сфере здравоохранения по всему миру использовали Teams для проведения 34 млн встреч, в том числе, виртуальных визитов больных. С помощью Microsoft Graph API организации могут интегрировать виртуальные визиты клиентов в рабочие процессы, например, в электронные системы учета посетителей в сфере здравоохранения.
А в мае Microsoft запустит в Teams поддержку Skype для телерадиовещания и видеоустройств стандарта NDI (Network Device Interface), а в июне платформа начнет работать с виртуальными рабочими станциями для передачи видео высокого качества. Пользователи Teams смогут создавать онлайн-конференции, проводить интервью, брифинги для прессы и другие видеотрансляции, планировать их расписание и работу коллег в режиме реального времени.
Машинное обучение за последние несколько лет перешло от исследовательских инициатив к конкретному направлению, в котором необходимо разбираться каждому разработчику, отмечает корпоративный вице-президент Microsoft Azure AI Эрик Бойд.
По его словам, сейчас от разработчиков всё чаще требуют создавать ИИ-системы, которые не нарушают конфиденциальность данных, действуют в рамках этических норм и работу которых легко объяснить.
Так, при обучении классификатора объектов в моделях компьютерного зрения разработчик должен понимать, с помощью каких факторов обучается модель и нет ли среди них ложных или некорректных. Например, модель должна определять животных по их внешним признакам, а не фону изображения или погоде на фото.
Например, OpenAI долгое время не выкладывала в общий доступ разработку GPT-2, объясняя это тем, что нейросеть будут использовать для создания очень реалистичных комментариев и новостей.
Для этого нужно понимать, насколько справедливо разработчик оценивает работу модели и полностью ли понимает, как она работает, строит прогнозы и выдаёт результаты.
Чтобы решить эту проблему, Microsoft анонсировала новые функции в сервисе Azure Machine Learning и в виде открытого кода на GitHub для «ответственного использования машинного обучения». С их помощью разработчики смогут лучше понимать поведение моделей машинного обучения, контролировать их работу и обеспечивать конфиденциальность данных.
Среди возможностей ответственного использования в Azure Machine Learning:
Например, дифференциальная приватность может позволить нескольким больницам совместно работать над прогностической моделью эффективности лечения рака, при этом соблюдая все требования по защите личных данных пациентов.
В январе 2020 года Microsoft выпустила браузер Edge на базе Chromium — он совместим с операционными системами Windows, начиная с Windows 7, а также с macOS, iOS и Android. Он также получит несколько обновлений в 2020 году:
Интеграция рабочих данных в результатах поиска Bing для пользователей Microsoft 365. При условии получения разрешения от администратора, пользователи Microsoft 365 смогут видеть веб-страницу, помеченную, как Work в браузере Edge. На ней будут результаты поиска, специфичные для рабочей задачи, например, файлы, контакты, ссылки на внутренние сайты и другой контент.
Проект Reunion призван обеспечить простую интеграцию между программными интерфейсами Win32 и Universal Windows Platform и предоставить разработчикам единую платформу с поддержкой обратной совместимости — она станет более гибкой, современной и открытой.
Например, Project Reunion позволит унифицировать доступ к API Win32 и UWP и сделает их отделенными от операционной системы. Также инициатива поможет модернизировать существующие приложения, написанные на C++, .NET, React Native, с использованием WPF, Windows Forms или UWP с помощью современных инструментов.
Один из первых компонентов Project Reunion — новая библиотека пользовательского интерфейса WinUI 3 Preview 1, основанная на дизайн-системе Fluent Design. С её помощью приложение будет корректно адаптироваться и масштабироваться в зависимости от устройства
Ещё один анонсированный компонент — компонент WebView2, с помощью которого любое приложение Windows будет поддерживать веб-контент через встроенный Microsoft Edge и Chromium. WebView2 обеспечивает полную функциональность веб-содержимого (HTML, CSS, JavaScript) внутри приложений Windows и при этом не привязан к определённой версии системы.
Например, с его помощью можно реализовать полноценный просмотр PDF-файлов внутри приложения.
Пользователи Windows 10 могут установить подсистему Windows для Linux (WSL) и получить поддержку видеокарт и возможность прямого запуска приложений Linux с графическим интерфейсом.
На Build 2020 Microsoft анонсировала новые функции для WSL, которые сделают работу с Linux ещё удобнее:
Обновлённое приложение для работы с командной строкой Windows теперь доступно в стабильной версии, в том числе — для корпоративного использования. Терминал автоматически сгенерирует дляпрофили, если на компьютере пользователя установлены дистрибутивы Windows Subsystem for Linux или дополнительные версии PowerShell. Скачать Windows Terminal можно из «Магазина Windows».
Microsoft запустит новые бесплатные учебные модули для платформы Microsoft Learn — разработчики смогут пройти обучение по работе с квантовыми вычислениями с использованием языка программирования #Q и Quantum Development Kit.
Также Microsoft запустит ежедневную программу Learn TV для разработчиков, которая будет включать программирование в реальном времени и различные дискуссии с экспертами.
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