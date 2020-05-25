Мы нарисовали 3D-модель символа vc.ru — им стал феникс

В марте фантазировали на эту тему, пришло время реализации.

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Материал подготовлен при поддержке Acer

В марте мы провели конкурс идей для символа vc.ru. Победила Мари Голянская, предложившая образ феникса, — как никогда актуальный. К тому же несколько лет назад перерождение пережил и сайт.

3D-модель феникса создала дизайнер Маргарита Львовна. По нашей просьбе она сделала упор на графичность изображения и придумала такие крылья и хвост, чтобы они образовали буквы «V» и «C». В остальном пользовалась полной свободой творчества.

Я изучила референсы и за пару дней сделала набросок. Сначала нарисовала эскиз от руки, поправила некоторые детали в Photoshop и согласовала образ. Во второй день занималась детальным скетчем для 3D-модели.

Старалась подчеркнуть величие фигуры и для этого заострила силуэт, сделала черты резкими. Тело феникса повернуто в фас, а голова смотрит в бок — это придаёт форме приятный конфликт. Если бы голова тоже была развёрнута в фас — смотрелось бы скучно.

Я загрузила «плоский» эскиз в редактор Autodesk Maya и растягивала по проекции простейшие фигуры — кубы и конусы. Работа с моделью всегда начинают с проработки формы. В этом работа 3D-художника схожа с работой скульптора. Он берёт кусок глины, придаёт ему форму, а потом медленно идёт к более мелким деталям. То же самое делаю я в 3D.

Это начальный этап, который занимает максимум два дня. Остальное время уходит проработку деталей. На создание феникса ушло полторы недели — мы долго обсуждали изменения.

3D-моделирование в Autodesk Maya

Важно посмотреть на работу свежим взглядом. Поэтому лучше не отправлять результат заказчику вечером, а отложить до утра. Бывает, я переворачиваю фигуру вниз головой или отображаю слева-направо — этот трюк помогает мозгу переключиться и увидеть картинку по-новому.

Когда основная фигура готова, можно переходить к детализации в программе ZBrush. Всё начинается с настройки освещения — для 3D-художника свет так же важен, как и для фотографа. Свет должен быть установлен так, чтобы фигура выглядела наиболее выигрышно.

В первую очередь, нужно поставить основной свет — он как солнечный, естественное освещение. Второй — заполняющий, делает тени более мягкими — это важно для эстетического восприятия. Третий — фоновый, создаёт контраст между основной фигурой и окружением. Здесь я не использовала фоновый свет — модель с ним очень блестит, выглядит пёстро как ёлочная игрушка.

Колоризация в ZBrush

Маргарита работала на ноутбуке ConceptD 9 от Acer. Это модель из премиальной линейки устройств ConceptD. Её разработали для тех, кому важны высокая производительность и точная цветопередача, — дизайнеров, видеографов, архитекторов. Ноутбук ConceptD 9 от Acer — один из флагманов линейки. Вращающийся сенсорный дисплей с разрешением 4K UHD можно сложить и получить планшет. За производительность отвечают процессор Intel Core i9, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 и два SSD с объёмом до 512 ГБ и до 32 ГБ оперативной памяти.

Следующий этап — работа с материалом. В ZBrush большой выбор: дерево, кожа, металлы, стекло. И у каждого можно изменить блеск, свет и прозрачность — это помогает добиться нужно результата. Я выбрала золото.

После можно браться за проработку текстуры. Для этого фигуру разбивают на куски и разглаживают — получается такая выкройка, как у модельера. Затем на эту выкройку накладывают текстуру. Её можно сгенерировать в программе или сделать вручную, кистями. Я выбрала второй вариант — это приятный творческий процесс, можно создать неповторимый рисунок.

Постепенно я добавляла всё больше мелких деталей — создала крылья, перья и глаза. Изначально изображение было менее реалистичным с графичными перьями на крыльях.

Но стилизованные элементы могут выглядеть неестественно, поэтому я отказалась от этого решения. И искала баланс между реалистичностью и стилизацией. В какой-то момент крылья выглядели эстетично, но в них читалась буква «M», а не «V» — тоже пришлось переделать. Вообще, детализация — мой любимый этап работы.

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Во время рисования нужно смотреть на модель под разными углами. Пригодилось, что ConceptD 9 трансформируется — можно развернуть экран под 60 градусов или использовать ноутбук как планшет. Когда рисуешь стилусом, хочется поменять положение тела.

За таким ноутбуком можно работать, например, стоя за высоким столом. Это аналог мольберта, которым пользуются живописцы. Думаю, его удобно использовать для презентации работы коллегам, развернув к ним экран. Такая гибкость — большой плюс для любого художника, который будет работать за ноутбуком.

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Следующий этап — работа с цветом. Я быстро определилась с решением — феникс ассоциируется с огнём, пламенем, лавой. Поэтому выбрала золотой цвет с красными вкраплениями. Это сочетание эффектно смотрится на черном фоне. Дерзко, ярко и бросается в глаза.

При подготовке модели для кино или рекламной кампании с изображением ещё работают колористы — занимаются цветокоррекций. Но художнику всё равно важно видеть реальные цвета, чтобы картинка не получилась блёклой или слишком яркой. ConceptD 9 с этим справлялся, у него прекрасная цветопередача и большой экран — 17 дюймов.

После работы с цветом модель отправляется в рендер. Это самый энергозатратный процесс для ноутбука. Бывает, что картинка обрабатывается всю ночь. Моего феникса ConceptD 9 рендерил около 10 минут — очень быстро.

3D-художнику вообще важна машина с мощным процессором. Для создания реалистичных или анимированных фигур я могу одновременно использовать пять программ. Недостаточно мощный ноутбук будет зависать и снижать скорость выполнения задачи.