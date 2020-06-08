Одежда за экологию: как бренды меняют промышленность

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Производство, осознанное потребление, отказ от меха и экологические инициативы — в инфографике.
Материал подготовлен при поддержке компании Reima
В прошлом году Европейская комиссия вручила финскому городу Лахти награду «Зелёная столица Европы 2021 года» и выделила 350 тысяч евро на развитие экологических инициатив. В финал прошёл ещё один финский город — Лаппеенранта.
В Финляндии серьёзно относятся к сохранению окружающей среды и регулируют влияние производства на неё. Об экологическом следе задумываются ещё на этапе создания вещей — например, в финальную цену автомобиля включают стоимость утилизации металла.
Одно из самых «грязных» производств в мире — текстильная промышленность. Но есть компании, которые меняют производство ради природы. Ещё в 70-х годах финский бренд детской одежды Reima предпочёл долговечность гонке за модой.
Вода в больших объёмах нужна для полива хлопка. Например, одна пара джинсов «выпивает» около 7000 литров. На производство самого популярного материала в мире, полиэстера, тоже уходит много воды. А потом люди тратят воду на стирку одежды.
У синтетики есть важное преимущество — долговечность. Верхняя одежда из синтетических материалов долго служит — можно реже обновлять гардероб, меньше производить и тратить меньше ресурсов. Поэтому производителю нужно взвешивать все плюсы и минусы.
За последние 15 лет люди стали покупать больше одежды. И производители откликнулись на спрос — компания может выпустить 52 мини-коллекции за год. При этом, многое просто оседает в шкафах — россияне не носят половину купленных вещей. Одежда может оказаться на помойке, ни разу не выйдя в свет. Взволнованные этим активисты призывают людей к осознанному потреблению и находят всё больше сторонников.
Более 100 млн пушных зверей ежегодно убивают в мире ради меха. Ещё недавно отказ от меха был уделом зоозащитников, но сейчас — это мировой тренд. От меха уже отказались Gucci, Burberry и Versace. «Я не хочу убивать животных ради моды», — сказала Донателла Версаче.
Компания Reima за то, чтобы одежду носили дольше и давали ей вторую жизнь. Так в 2020 году в ассортименте появилось изделие из мономатериала — перерабатываемая куртка Voyager. Ещё Reima запустили линейку купальников из переработанного пластика. На один купальный костюм с UF-защитои уходит четыре пластиковые бутылки.
Специальная пропитка летних вещей защищает детей от ультрафиолетовых лучей — не нужно мазаться кремом. А ещё есть коллекция Anti-Bite, которая спасёт от укусов насекомых: комаров, клещей и вшей. Специальная пропитка их отпугивает и выдерживает более 50 стирок без токсического эффекта для воды.
Плюс с каждой коллекцией увеличивается количество экологичных тканей. В сезоне весна-лето 2020 года уже 13% моделей создано из органических материалов — лиоцелла, хлопка и переработанных волокон.
Чтобы снизить выбросы в атмосферу, в Reima почти перестали пользоваться самолётами при доставке. А на производстве установили измерительное оборудование, чтобы следить за количеством выбросов парниковых газов.
Часть брендов старается оптимизировать трату ресурсов. Например, United Colors of Benetton планирует отказать от обычного хлопка и полностью перейти на органический к 2025 году. Для выращивания такого хлопка нужно меньше удобрений и воды.
Компании всё чаще производят одежду из вторсырья. Спортивный бренд Patagonia делает вещи из пластиковых бутылок. А Adidas пообещали полностью перейти на переработанный пластик к 2024 году.
Кто-то ради этичности разрабатывает собственные материалы. Фирма Pangaia сделала новый наполнитель для курток — этичный аналог зимнего пуха. Куртки с таким наполнителем можно отдать на вторичную переработку.
Многие делают упаковку более экологичной, исключая из производства пластик и ламинирование. Так Uniqlo отказался от полиэтиленовых пакетов в пользу многоразовых хлопковых сумок.
Финский бренд Reima заботится о природе и своих покупателях. В компании знают, что детские игры — это бег по лужам и лазание по деревьям. И одежда сделана специально для активных детей. Она меньше пачкается, служит дольше и может передаваться из поколения в поколение.
В России у Reima есть интернет-магазин и сеть офлайн магазинов. В них можно найти всё, что нужно для ребёнка: от нижнего белья до верхней одежды, обуви и аксессуаров на возраст от 0 до 12 лет.
Отчет об ответственности Reima.
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