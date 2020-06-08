Одежда за экологию: как бренды меняют промышленность

Производство, осознанное потребление, отказ от меха и экологические инициативы — в инфографике.

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Материал подготовлен при поддержке компании Reima

В прошлом году Европейская комиссия вручила финскому городу Лахти награду «Зелёная столица Европы 2021 года» и выделила 350 тысяч евро на развитие экологических инициатив. В финал прошёл ещё один финский город — Лаппеенранта.

В Финляндии серьёзно относятся к сохранению окружающей среды и регулируют влияние производства на неё. Об экологическом следе задумываются ещё на этапе создания вещей — например, в финальную цену автомобиля включают стоимость утилизации металла.

Одно из самых «грязных» производств в мире — текстильная промышленность. Но есть компании, которые меняют производство ради природы. Ещё в 70-х годах финский бренд детской одежды Reima предпочёл долговечность гонке за модой.

Производства тратят много воды

Вода в больших объёмах нужна для полива хлопка. Например, одна пара джинсов «выпивает» около 7000 литров. На производство самого популярного материала в мире, полиэстера, тоже уходит много воды. А потом люди тратят воду на стирку одежды.

4% мирового запаса воды в год уходит на производство одежды

У синтетики есть важное преимущество — долговечность. Верхняя одежда из синтетических материалов долго служит — можно реже обновлять гардероб, меньше производить и тратить меньше ресурсов. Поэтому производителю нужно взвешивать все плюсы и минусы.

Дети довольно быстро пачкают одежду. Мы учли это в производстве. Верхнюю одежду Reima можно стирать реже — достаточно просто протереть поверхность влажной тканью. Мы обрабатываем вещи безвредной водо- и грязеотталкивающей пропиткой bionic-finish®ECO. Она не содержит фторуглероды (PFC) и безопасна как для ребёнка, так и для воды, которая после стирки в конце концов попадает в почву и океан.

Эрик Петит генеральный директор Reima Россия

Много покупаем — быстро выбрасываем

За последние 15 лет люди стали покупать больше одежды. И производители откликнулись на спрос — компания может выпустить 52 мини-коллекции за год. При этом, многое просто оседает в шкафах — россияне не носят половину купленных вещей. Одежда может оказаться на помойке, ни разу не выйдя в свет. Взволнованные этим активисты призывают людей к осознанному потреблению и находят всё больше сторонников.

Время отказаться от меха

Более 100 млн пушных зверей ежегодно убивают в мире ради меха. Ещё недавно отказ от меха был уделом зоозащитников, но сейчас — это мировой тренд. От меха уже отказались Gucci, Burberry и Versace. «Я не хочу убивать животных ради моды», — сказала Донателла Версаче.

Дети любят животных, и мы тоже. Поэтому используем только искусственный мех. Пух и перо в наших изделиях — побочный продукт птицеводства с сертификатом RDS. Это значит, что всё этично — без принудительного откорма или ощипывания живых птиц.



В некоторых изделиях мы используем мериносовую овечью шерсть. Её получают с помощью щадящей стрижки — мы категорически против травмирующей процедуры мьюлесинга.



Reima сотрудничает с фондом защиты дикой природы WWF в России — сейчас помогаем сохранить популяцию атлантических моржей на Оранских островах. Эрик Петит генеральный директор Reima Россия

Экологические инициативы Reima

Компания Reima за то, чтобы одежду носили дольше и давали ей вторую жизнь. Так в 2020 году в ассортименте появилось изделие из мономатериала — перерабатываемая куртка Voyager. Ещё Reima запустили линейку купальников из переработанного пластика. На один купальный костюм с UF-защитои уходит четыре пластиковые бутылки.

Специальная пропитка летних вещей защищает детей от ультрафиолетовых лучей — не нужно мазаться кремом. А ещё есть коллекция Anti-Bite, которая спасёт от укусов насекомых: комаров, клещей и вшей. Специальная пропитка их отпугивает и выдерживает более 50 стирок без токсического эффекта для воды.

Плюс с каждой коллекцией увеличивается количество экологичных тканей. В сезоне весна-лето 2020 года уже 13% моделей создано из органических материалов — лиоцелла, хлопка и переработанных волокон.

Чтобы снизить выбросы в атмосферу, в Reima почти перестали пользоваться самолётами при доставке. А на производстве установили измерительное оборудование, чтобы следить за количеством выбросов парниковых газов.

Как ещё бренды помогают природе

Часть брендов старается оптимизировать трату ресурсов. Например, United Colors of Benetton планирует отказать от обычного хлопка и полностью перейти на органический к 2025 году. Для выращивания такого хлопка нужно меньше удобрений и воды.

Компании всё чаще производят одежду из вторсырья. Спортивный бренд Patagonia делает вещи из пластиковых бутылок. А Adidas пообещали полностью перейти на переработанный пластик к 2024 году.

Кто-то ради этичности разрабатывает собственные материалы. Фирма Pangaia сделала новый наполнитель для курток — этичный аналог зимнего пуха. Куртки с таким наполнителем можно отдать на вторичную переработку.

Многие делают упаковку более экологичной, исключая из производства пластик и ламинирование. Так Uniqlo отказался от полиэтиленовых пакетов в пользу многоразовых хлопковых сумок.

Финский бренд Reima заботится о природе и своих покупателях. В компании знают, что детские игры — это бег по лужам и лазание по деревьям. И одежда сделана специально для активных детей. Она меньше пачкается, служит дольше и может передаваться из поколения в поколение.

В России у Reima есть интернет-магазин и сеть офлайн магазинов. В них можно найти всё, что нужно для ребёнка: от нижнего белья до верхней одежды, обуви и аксессуаров на возраст от 0 до 12 лет.