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Промо
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Коротко: создать единую рабочую среду для тех, кто вернулся в офис, и тех, кто остался дома

Виртуальная АТС Mango Office сделает это за день и закрепит отдельного специалиста за каждым клиентом.

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Для кого

Для компаний, которые хотят организовать распределенный офис и оставить как минимум некоторых сотрудников на удаленной работе

Чем интересен продукт

  • Перейти на виртуальную АТС Mango Office можно с сохранением своих текущих телефонных номеров.

  • Сотрудники, работающие из дома или находящиеся в разъездах, смогут взаимодействовать с клиентами через смартфоны. Платить за мобильную связь или переадресацию звонков не нужно — звонки пойдут через IP-телефонию.

  • Виртуальная АТС позволяет подключить до тысячи сотрудников, создав отдельные правила и схемы распределения для разных отделов (например, группы продаж, техподдержка).

  • Сотрудники дома или в офисе смогут использовать дополнительные сервисы (запись разговоров, речевая аналитика, коллтрекинг) по модели SaaS в рамках одной платформы.

  • Инструменты виртуальной АТС защищают и контролируют коммуникацию, где бы ни находились сотрудники.

Что ещё нужно знать

Mango Office позволяет сохранить и масштабировать существующую аппаратную АТС, увеличив её емкость и функциональность через объединение с виртуальной АТС по технологии SIP-Trunk.

Сервис звонков умеет переключаться между интернетом и GSM-сетью, если один из способов в моменте работает плохо. Доступна интеграция телефонии с популярными CRM-системами: «Мегапланом», amoCRM, «Битрикс24», zendesk, retailCRM, 1С и другие.

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