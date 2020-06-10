Коротко: создать единую рабочую среду для тех, кто вернулся в офис, и тех, кто остался дома

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Виртуальная АТС Mango Office сделает это за день и закрепит отдельного специалиста за каждым клиентом.
Материал подготовлен при поддержке Mango Office
Для компаний, которые хотят организовать распределенный офис и оставить как минимум некоторых сотрудников на удаленной работе
Перейти на виртуальную АТС Mango Office можно с сохранением своих текущих телефонных номеров.
Сотрудники, работающие из дома или находящиеся в разъездах, смогут взаимодействовать с клиентами через смартфоны. Платить за мобильную связь или переадресацию звонков не нужно — звонки пойдут через IP-телефонию.
Сотрудники дома или в офисе смогут использовать дополнительные сервисы (запись разговоров, речевая аналитика, коллтрекинг) по модели SaaS в рамках одной платформы.
Mango Office позволяет сохранить и масштабировать существующую аппаратную АТС, увеличив её емкость и функциональность через объединение с виртуальной АТС по технологии SIP-Trunk.
Сервис звонков умеет переключаться между интернетом и GSM-сетью, если один из способов в моменте работает плохо. Доступна интеграция телефонии с популярными CRM-системами: «Мегапланом», amoCRM, «Битрикс24», zendesk, retailCRM, 1С и другие.
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