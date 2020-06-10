Коротко: создать единую рабочую среду для тех, кто вернулся в офис, и тех, кто остался дома

Виртуальная АТС Mango Office сделает это за день и закрепит отдельного специалиста за каждым клиентом.

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Материал подготовлен при поддержке Mango Office

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Для кого

Для компаний, которые хотят организовать распределенный офис и оставить как минимум некоторых сотрудников на удаленной работе

Чем интересен продукт

Перейти на виртуальную АТС Mango Office можно с сохранением своих текущих телефонных номеров.

Сотрудники, работающие из дома или находящиеся в разъездах, смогут взаимодействовать с клиентами через смартфоны. Платить за мобильную связь или переадресацию звонков не нужно — звонки пойдут через IP-телефонию.

Виртуальная АТС позволяет подключить до тысячи сотрудников, создав отдельные правила и схемы распределения для разных отделов (например, группы продаж, техподдержка).

Сотрудники дома или в офисе смогут использовать дополнительные сервисы (запись разговоров, речевая аналитика, коллтрекинг) по модели SaaS в рамках одной платформы.

Инструменты виртуальной АТС защищают и контролируют коммуникацию, где бы ни находились сотрудники.

Что ещё нужно знать

Mango Office позволяет сохранить и масштабировать существующую аппаратную АТС, увеличив её емкость и функциональность через объединение с виртуальной АТС по технологии SIP-Trunk.