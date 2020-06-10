Критика: онлайн-покупка квартиры — слишком большой риск

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Задаём неудобные вопросы застройщику.
Материал подготовлен при поддержке ПИК
Квартиры ПИК продаются онлайн. При стопроцентной оплате можно воспользоваться банковской картой или аккредитивом — переводом денег на специальный счёт, доступ к которому продавец получает после регистрации сделки. Для оформления ипотеки тоже не придётся выходить из дома.
Предложением уже воспользовались более тысячи клиентов. Но у многих возникают вполне логичные опасения. Мы собрали распространённые предрассудки и предложили представителю застройщика найти контраргументы.
Если у клиента есть вопросы, он всегда может задать их в чате на сайте или в мессенджерах. Но ещё проще — воспользоваться доступными онлайн-инструментами:
Планировочных решений очень много, и представить все в шоу-руме невозможно. А на сайте есть 3D-модели самых популярных планировок. Можно виртуально прогуляться по квартире и осмотреться с помощью объёмных панорам.
Для подготовки сделки без ипотеки в личном кабинете достаточно загрузить фото паспорта и СНИЛС. И там же оплатить покупку банковской картой или через аккредитив. Для подписания договора долевого участия (ДДУ) используется электронная цифровая подпись, сертификат на её выпуск привезёт курьер.
Если клиенту нужна ипотека, помимо паспорта и СНИЛС нужно ещё заполнить анкету для подачи заявки. Мы направим заявку во все банки-партнёры и вернёмся с несколькими предложениями на выбор. Самая популярная опция — «ипотека по двум документами». Справка о доходах и копия трудовой книжки не понадобятся.
На самом деле, ничего сложного нет. Мы предлагаем три прозрачные схемы оплаты:
Банковской картой на сайте. Когда мы отправим пакет документов в Росреестр, в личном кабинете появится вкладка для внесения денег. Они будут заморожены на карте, пока Росреестр не зарегистрирует ДДУ.
Можно положить деньги на банковский аккредитив, недоступный для застройщика. Когда Росреестр зарегистрирует ДДУ, банк перечислит сумму на эскроу-счёт. И ПИК получит деньги только после того, как мы сдадим объект и передадим квартиру собственнику. До тех пор ни застройщик, ни клиент эти деньгами распоряжаться не могут.
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) — полноценный аналог собственноручной. Она подтверждается сертификатом от аккредитованного удостоверяющего центра и приравнивается к подписи от руки. ЭЦП идентифицирует отправителя и подтверждает, что с момента подписания документ не менялся.
Сделки по покупке недвижимости разрешено проводить в электронном виде с 2015 года. Мы направляем пакет документов в Росреестр по защищённому каналу. Там документы проверяют и вносят в реестр, а клиенту на почту приходит зарегистрированный договор. После этого можно самостоятельно проверить на сайте Росреестра, что договор зарегистрирован.
Покупка происходит через защищённый личный кабинет. Если возникают какие-то подозрения, клиент всегда может удостовериться в том, что общается именно с застройщиком, написав в чат или позвонив в компанию.
Мы работаем со всеми крупнейшими банками, которые сейчас предлагают ипотеку с господдержкой на льготных условиях, ставка — 6,5%. В принципе, можно выбрать и тот банк, которого нет среди наших партнёров. Но такая сделка может занять до двух месяцев и принести дополнительные затраты.
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