Критика: онлайн-покупка квартиры — слишком большой риск

Задаём неудобные вопросы застройщику.

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Материал подготовлен при поддержке ПИК

Квартиры ПИК продаются онлайн. При стопроцентной оплате можно воспользоваться банковской картой или аккредитивом — переводом денег на специальный счёт, доступ к которому продавец получает после регистрации сделки. Для оформления ипотеки тоже не придётся выходить из дома.

Предложением уже воспользовались более тысячи клиентов. Но у многих возникают вполне логичные опасения. Мы собрали распространённые предрассудки и предложили представителю застройщика найти контраргументы.

На сайте нет всей информации, которая нужна, чтобы выбрать квартиру, — куда выходят окна, как будет устроено общественное пространство и прочее. Нужна консультация менеджера.

Если у клиента есть вопросы, он всегда может задать их в чате на сайте или в мессенджерах. Но ещё проще — воспользоваться доступными онлайн-инструментами:

В приложении ПИК можно построить 3D-макет жилого комплекса в дополненной реальности. Он привязывается к любой поверхности и позволяет оценить здания и благоустройство со всех сторон. Чтобы изучить маршруты передвижения по району, найти свой дом и даже окна будущей квартиры, нужно перемещать камеру смартфона.

На сайте есть рендеры с инфраструктурой двора в жилых комплексах, которые ещё строятся. За ходом строительства и благоустройства можно следить по видео и фото, они регулярно обновляются.

В карточке проекта указаны возможные варианты маршрутов до ЖК на личном и общественном транспорте с приблизительным временем в пути — покупатели могут оценить транспортную доступность.



Там же есть схемы с видом из окон квартиры.



Только по планировке сложно понять, хочу ли я жить в такой квартире. Шоу-румы не просто так придумали.

Планировочных решений очень много, и представить все в шоу-руме невозможно. А на сайте есть 3D-модели самых популярных планировок. Можно виртуально прогуляться по квартире и осмотреться с помощью объёмных панорам.

Чтобы собрать все документы, обязательно придётся куда-то сходить.

Для подготовки сделки без ипотеки в личном кабинете достаточно загрузить фото паспорта и СНИЛС. И там же оплатить покупку банковской картой или через аккредитив. Для подписания договора долевого участия (ДДУ) используется электронная цифровая подпись, сертификат на её выпуск привезёт курьер.

Если клиенту нужна ипотека, помимо паспорта и СНИЛС нужно ещё заполнить анкету для подачи заявки. Мы направим заявку во все банки-партнёры и вернёмся с несколькими предложениями на выбор. Самая популярная опция — «ипотека по двум документами». Справка о доходах и копия трудовой книжки не понадобятся.

Онлайн-покупка строящейся недвижимости наверняка предполагает очень сложную схему оплаты. Непонятно, куда я перечисляю деньги и как они будут защищены.

На самом деле, ничего сложного нет. Мы предлагаем три прозрачные схемы оплаты:

Банковской картой на сайте. Когда мы отправим пакет документов в Росреестр, в личном кабинете появится вкладка для внесения денег. Они будут заморожены на карте, пока Росреестр не зарегистрирует ДДУ.

Можно положить деньги на банковский аккредитив, недоступный для застройщика. Когда Росреестр зарегистрирует ДДУ, банк перечислит сумму на эскроу-счёт. И ПИК получит деньги только после того, как мы сдадим объект и передадим квартиру собственнику. До тех пор ни застройщик, ни клиент эти деньгами распоряжаться не могут.

Третий вариант — внести деньги на номинальный счёт в банке с помощью Сервиса безопасных расчетов. С него они также будут перечислены застройщику только после регистрации ДДУ.

Разве ДДУ не должен быть заключён в письменной форме? Как происходит его государственная регистрация?

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) — полноценный аналог собственноручной. Она подтверждается сертификатом от аккредитованного удостоверяющего центра и приравнивается к подписи от руки. ЭЦП идентифицирует отправителя и подтверждает, что с момента подписания документ не менялся.

Сделки по покупке недвижимости разрешено проводить в электронном виде с 2015 года. Мы направляем пакет документов в Росреестр по защищённому каналу. Там документы проверяют и вносят в реестр, а клиенту на почту приходит зарегистрированный договор. После этого можно самостоятельно проверить на сайте Росреестра, что договор зарегистрирован.

Сайт, где проходят настолько крупные покупки, — приманка для мошенников. Понимая, что клиент готов расстаться с большой суммой денег, они будут особенно стараться.

Покупка происходит через защищённый личный кабинет. Если возникают какие-то подозрения, клиент всегда может удостовериться в том, что общается именно с застройщиком, написав в чат или позвонив в компанию.

Мне навяжут ипотеку от банка-партнёра, а она будет не такая выгодная, как в том банке, с которым я сам могу договориться напрямую.