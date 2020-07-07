Чем занимается водный сомелье

Европейский сомелье воды Дан Волевах рассказывает, как устроена эта профессия, как правильно выбрать питьевую воду и где учатся на сомелье воды.

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Материал подготовлен при поддержке глубинной байкальской воды BAIKAL430

Дан Волевах работает сомелье воды уже почти 15 лет. Он постоянный участник международных конгрессов SWIC, преподаватель в латвийском SPA-колледже и предприниматель, создавший собственное приложение для выбора воды.

Водный сомелье — это человек, который пробует воду?

Не только. Сомелье разбираются в химическом составе воды, изучают рынок и юридические тонкости — как должны быть оформлены этикетки на бутылках, как устроен импорт и экспорт воды в разных странах. Эти знания сомелье используют для консультации компаний в вопросах маркетинга и поиска дистрибьюторов. Часто сомелье выступают на конференциях и совещаниях, где рассказывают о воде и её свойствах.

Как правило, работа водного сомелье связана не только с питьевой водой. Например, я преподаю в латвийском SPA-колледже Baltic Beauty и занимаюсь развитием мобильного приложения Pick Aqua, которое помогает выбрать воду в магазине.

Водный сомелье может составить карту воды для ресторана или отеля и посоветовать гостям воду, которая будет лучше всего сочетаться со вкусом блюд. Например, если отель ориентирован на спортсменов, сомелье предложит воду, которая больше всего подходит для занятий спортом — например, с повышенным содержанием магния или кремния. Такая вода быстрее восстанавливает силы.

Как люди приходят в эту профессию?

Чаще всего этой работой занимаются на фриланс-основе. У меня образование юриста и большой опыт работы в недвижимости и бизнесе. Но однажды я начал экспериментировать над собой — пробовал разные диеты и смотрел, как они отражаются на моём самочувствии.

Я заметил, что количество выпиваемой воды и её состав заметно влияют на моё физическое состояние и спортивные достижения. Эта тема меня увлекла, поэтому я решил получить образование водного сомелье и заняться этим профессионально.

Где можно получить образование водного сомелье?

Главная международная ассоциация водных сомелье называется Water Sommelier Union. Она базируется в Мюнхене, у неё есть своя школа. Ещё одна школа от Water Sommelier Union открылась в прошлом году на Тайване, а в следующем году появится третья — в Риге.

Как правило, курс длится три недели — в него входят теоретические и практические занятия — будущие сомелье узнают о свойствах и составах воды и учатся различать содержащиеся в ней элементы на вкус. После окончания школы можно продолжать обучение — участвовать в международных встречах и конференциях.

Вся ли вода одинаковая?

Нет. Всё зависит от минерального состава. Например, для занятий спортом лучше подходит вода с повышенным содержанием магния, натрия, кремния или pH — водородного показателя.

Однажды я помог своей знакомой подобрать воду для похудения. Я посоветовал пить легко минерализованную воду. При этом в ней было высокое содержание кремния, и высокий уровень натурального pH. Такая вода ускоряет метаболизм: она впитывается в организм в пять раз быстрее, чем обычная. Не меняя рацион, за шесть месяцев девушка сбросила пять килограмм благодаря правильно подобранной воде.

Для повседневного употребления подойдёт легко минерализованная вода — до 500 мг/литр. Если нужно укрепить нервную или сердечно-сосудистую систему, стоит выбрать воду с магнием, для укрепления волос и улучшения состояния кожи — с кремнием.

Можно ли обучиться профессии самостоятельно?

Самостоятельно можно разобраться, какие минералы есть в воде и как они действуют, научиться ориентироваться в ассортименте. Но этого недостаточно, чтобы стать водным сомелье — нужно много теоретических знаний и практических занятий. Наука движется вперёд, каждый день о воде становится известно что-то новое. Чтобы быть в курсе, нужно получать специальное образование и беспрерывно обучаться.

Насколько эта профессия популярна?

Сейчас во всём мире работают около 160 профессиональных водных сомелье. Ещё недавно я был единственным человеком этой профессии на постсоветском пространстве, а сейчас у меня появился коллега.

Водные сомелье умеют определять воду по вкусу?

Не всегда можно угадать конкретный бренд, но состав — да. Этому сомелье учатся специально: сначала пробуют каждый минерал на вкус и стараются запомнить ощущения и вкусовые особенности. У каждого они разные: для кого-то магний, разбавленный в дистиллированной воде, будет сладким, а для кого-то — горьким. Мы называем это «‎калибровкой» — будущий сомелье узнаёт, какой вкус для него имеет каждый минерал. Дальше можно научиться отличать их друг от друга уже внутри целого букета минералов.

Когда необученный человек пьёт воду, он может сказать, например, что она «с газами и солёненькая». Но на самом деле у воды намного больше оттенков и тонкостей.

Какая вода самая вкусная и хорошая?

Такой не существует. Каждому человеку подходит своя вода.

Недавно мы с коллегами пробовали сильно минерализованную воду с большим количеством железа. Большинству из нас её вкус показался своеобразным, никто не хотел её пить. Но одной из коллег, наоборот, так понравилось, что она даже набрала с собой бутылку такой воды. Потом оказалось, что у неё в организме есть нехватка железа и она интуитивно выбрала воду, которая подходит именно ей.

Как выбрать воду, которая подходит мне?

Вода бывает натуральной и искусственной. Натуральную бутилируют в том виде, в котором она появилась в источнике. Искусственная вода — это вода с изменённым составом.

Яркий пример такой натуральной, или, как ее еще называют «природной» воды - байкальская вода, которая добывается с глубин известного на весь мир озера. В отличие от тысяч пресноводных озер, Байкал – единственный на земле, сохранивший кристальную чистоту воды на протяжении миллионов лет. На глубинах свыше 400 метров в озере нетронутыми остаются массивные водные линзы, которые ученые называют «реликтовыми».

Глубинная байкальская вода имеет ярко выраженную особенность – большое количество кислорода. Это крайне редкие характеристики, но они присуще воде из Байкала. Когда кислород поступает в организм человека вместе с водой, он усваивается намного лучше нежели обычным путем. Во всем мире известно, что люди с повышенным эмоциональным тонусом понижают его с помощью кислорода, он оказывает умиротворяющее и успокаивающее действие на организм. Это, безусловно, положительное качество. Байкальская вода приятная на вкус и легко минерализованная.

Вода сверхлёгкой минерализации в Европе классифицируется как вода, содержащая общую минерализацию не более 50 мг/л. Обычно такие воды по вкусу лёгкие и приятные: они хорошо сопровождают вкусовой букет красного вина, крепкого кофе, подходят для различных детокс-программ.

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Воду из-под крана пить нельзя? А если она фильтрованная?

Если сильно мучает жажда и нет доступа к хорошей воде, то её можно выпить, но идеальной такую воду назвать нельзя.

Вода из-под крана везде разная — например, в Риге половина города получает воду из подземного источника, а вторая половина — её же, смешанную с водой из реки Двины.

В целом вода из-под крана по сравнению с хорошей бутилированной водой — это как воздух в Москве в час-пик по сравнению с воздухом в сосновом лесу.

Если вода долго стоит в бутылке, она становится хуже?

Зависит от бутылки, окружающего пространства и изначальной микробиологии. Если через полгода-год внутри бутылки появляются зелёные осадки, значит, микробиологический состав воды изначально был неидеальным.

Если вода стоит в пластиковой бутылке, а вокруг есть сильные запахи, они могут проникнуть внутрь — от этого вода портится. Не стоит пить воду из пластиковой бутылки, если она стояла в нагретом помещении. Если при сжатии бутылки запах воды отдаёт алкоголем, значит, она перегрелась и пить её не стоит.

BAIKAL430 — природная чистейшая вода из озера Байкал с глубины 430 метров.