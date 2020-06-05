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«Газпром нефть» строит экосистему за счёт партнёрских сервисов

И предлагает стартапам разные модели сотрудничества.

1 комментарий
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Материал подготовлен при поддержке «Газпром нефти»

Вторая акселерационная программа StartupDrive от «Газпром нефти» подошла к концу. Её прошли девять российских и международных стартапов в сферах транспорта и логистики.

«Газпром нефть» расширяет портфель клиентских сервисов и создаёт собственную экосистему для водителей. Для участников акселератора это возможность масштабировать бизнес и наладить сотрудничество с крупным партнёром.

Стартапы интегрировали свои продукты в разработки компании

Сервис поиска попутчиков среди коллег Cårporate создал коробочное решение по управлению автопарком и внешними службами такси. А также просчитал, как «Газпром нефть» может сократить транспортные издержки, — использование сервиса позволит тратить на 30% меньше.

Компания Mozen специализируется на оптимизации бизнес-процессов в таксопарках. Скоро водители смогут покупать топливо на АЗС «Газпромнефть» онлайн — через приложение Mozen. Планируется, что в концу года объём таких продаж достигнет 4 млн литров.

Некоторые перестроились на ходу из-за пандемии

Компания Ucar — автосервисы и автомойки без сотрудников — вышла на новый для себя рынок b2c. За три месяца акселерации выручка в этом сегменте составила 6,5 млн рублей. Московский стартап открыл представительство в Петербурге и сейчас обрабатывает до 1,5 тысяч заказов ежедневно.

Кроме того, Ucar разработала для партнёрских автомоек новую услугу по дезинфекции автомобилей. А водителей, которые привозили каршеринговые автомобили на мойки, переориентировала на курьерскую доставку.

По понятным причинам вторая половина 2020 года должна стать временем активного развития внутреннего туризма. Сотрудники платформы Road.Travel спроектировали более сотни маршрутов по Москве, Подмосковье, Петербургу и Ленинградской области — достопримечательности, гостиницы, заправки. Любой маршрут можно оптимизировать под заданный бюджет и забронировать услуги.

На этом сотрудничество не прекращается

По завершении акселератора его участники и «Газпром нефть» решат, в какой форме продолжать сотрудничество — партнёрство, revenue sharing (разделение прибыли) или участие компании в капитале стартапа. Ucar, например, собирается выбрать модель revenue sharing, когда комиссионная выручка АЗС «Газпромнефть» достигнет 90 млн рублей в год.

Первая акселерационная программа StartupDrive стартовала в апреле 2019 года. Участниками стали компании, которые разрабатывают продукты в сферах грузоперевозок, антифрода, такси, каршеринга и городской автомобильной инфраструктуры.

Выпускник акселератора сервис эвакуаторов Cartaxi интегрировал решение в мобильное приложение сети АЗС «Газпромнефть» с месячной аудиторией 1,6 млн человек.

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1 комментарий
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Artem Borodinov

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Mozen поздравляю, хорошие ребята, наконец то и у них всё срослось.

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