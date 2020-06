Равный доступ: как незрячие люди пользуются цифровыми сервисами

Как работают программы экранного доступа

руководитель проекта Dialogue in the Dark , эксперт Всероссийского общества слепых и консультант Сбербанка по вопросам доступности продуктов

Особенности разработки для незрячих

Использование клавиатуры

Неподписанные и непрочитываемые поля

Выбор целевого контента

Масштабирование и контрастность

Логичные переходы

руководитель проекта Dialogue in the Dark , эксперт Всероссийского общества слепых и консультант Сбербанка по вопросам доступности продуктов

Как российские компании внедряют доступность