Равный доступ: как незрячие люди пользуются цифровыми сервисами

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Люди с нарушениями зрения «слушают» сайты, а компании привлекают их для улучшения виртуальной безбарьерной среды.
Материал подготовлен при поддержке Сбербанка
По официальной статистике Минздрава, более чем у 20 миллионов жителей России временные или постоянные нарушения зрения. Согласно данным главного офтальмолога РФ Владимира Нероева, количество учтённых тотально незрячих и слабовидящих в России составляет 218 тысяч человек, из них абсолютно незрячих — 103 тысячи. Но реальное число людей с нарушениями зрения значительно выше.
Тотально незрячих людей немного. Но игнорировать их потребности — значит не только не соответствовать современным стандартам, но и терять аудиторию. Например, Сбербанк при разработке новой версии интернет-банка Сбербанк Онлайн уделил отдельное внимание доступности для незрячих и сделал сайт удобным.
Инженеры ещё в конце 80-х начали искать решения, которые помогли бы людям с нарушениями зрения пользоваться компьютером. Сейчас незрячие люди при работе с компьютером и смартфоном используют программы экранного доступа. Первая подобная программа JAWS появилась в 1989 году. Её разработал американец Тед Хентер, потерявший зрение после дорожной аварии.
В основе технологии ротор — функция выбора элементов, с помощью которой пользователь перемещается по странице, и голосовой интерфейс, который описывает все её элементы: заголовки, ссылки, картинки и так далее.
Принцип работы у JAWS и её аналогов идентичный. Скринридер, отвечающий за сканирование данных на экране, выводит информацию блоками. Разработчик приложения и операционная система определяют, какая именно информация попадёт в эти блоки.
При работе с сайтом скринридер работает, в первую очередь, с кодом, html-метками, размечающими блоки текста и заголовки, а также с самим текстом. Правильно расставленные метки дают незрячему пользователю информацию о структуре страницы и позволяют быстро по ней перемещаться.
Важно, чтобы визуальные элементы были подписаны так называемыми «альтами» — подписями для скринридера. Если картинка или пиктограмма на кнопке не подписаны, то пользователь слышит «right arrow.jpg», а на адаптированном сайте он услышит «перейти на следующую страницу».
JAWS изначально создавался для MS-DOS. Это была одна из немногих программ для чтения с экрана, работающих в текстовом режиме этой операционной системы.
Теперь аналогичные программы разработаны для каждой системы. У Apple — это VoiceOver, на Android — TalkBack, для Windows — NVDA и JAWS.
Ситуация с доступностью мобильных приложений, информационных сервисов, интернет-ресурсов в России изменяется не очень быстро. Движение есть, но оно поступательное. Стремление Сбербанка обеспечить полную доступность всех удалённых каналов является приятным исключением, высоко оцененным пользователями с нарушениями зрения.
Для создания доступного интерфейса прежде всего требуется корректная верстка. На более поздних этапах разработки необходимо проводить автоматизированное тестирование доступности и тестирование на целевых группах.
Незрячие пользователи довольно консервативны, многие из них принципиально не обновляют операционные системы и приложения на своих смартфонах — им придётся заново их исследовать и изучать. При разработке нового Сбербанк Онлайн программисты старались сделать его не просто доступным, а удобно доступным, чтобы пользователь мог работать с ним без посторонней помощи, так как речь идёт о банковской тайне.
Например, в мобильном приложении Сбербанка есть довольно редкая для российского рынка функция — звуковая индикация загрузки страницы. Во многих других приложениях, когда, например, рассчитывается комиссия на операцию, телефон не издаёт сигналов. И незрячий человек не понимает — приложение зависло или не прошло целевое действие. В подобных ситуациях приложение Сбербанка издает специальные щелчки, которые сигнализируют о том, что приложение работает.
При управлении с клавиатуры незрячему пользователю должно быть очевидно положение фокуса, а переход между элементами должен быть логичным – сверху вниз и слева направо, в порядке визуального расположения элементов.
Разработчики не всегда учитывают, что при навигации с помощью скринридера любое всплывающее (модальное) окно должно выделяться с помощью клавиатурного фокуса, иначе незрячий пользователь не поймёт, что оно появилось.
Пользователь должен иметь возможность выбрать и активировать любой интерактивный элемент на странице с помощью клавиш Tab, пробела и стрелок. Если есть элементы, раскрывающиеся при наведении на них курсора, то должна быть предусмотрена альтернатива для скринридера — в этом могут помочь библиотеки доступности wai-aria.
Все элементы на странице должны быть свёрстаны отдельно. Если подписи к полям и формам свёрстаны как единый текстовый блок, незрячий человек не узнает, к какому полю какая подпись относится. Особое внимание следует уделять таблицам и элементам captcha. Защищённый «молчащей» captcha сценарий будет навсегда закрыт для незрячего пользователя.
В Сбербанк Онлайн практикуется сценарный подход, чтобы убедиться, что все этапы полностью доступны для незрячего пользователя и на его пути не возникнет неподписанной кнопки или неозвучиваемой информации.
Для незрячих пользователей особенно важна функция, позволяющая беспрепятственно перемещаться по странице и переходить к основному контенту. Она дает возможность пропустить рекламу и перепрыгнуть через длинную навигацию к нужной информации веб-страницы, уменьшая количество контента, который они прослушивают.
В коде HTML есть метки для заголовков разного уровня. Когда незрячий пользователь слышит страницу в первый раз, он нажатием на «горячую клавишу» перемещается по этим заголовкам. Ему необязательно пролистывать весь экран – он может сразу переместиться на заголовок нужного уровня или, например, в раздел курсов валют. Для корректной работы разработчик должен разметить все заголовки нужного уровня и все области.
При грамотной разработке пользователь сможет самостоятельно выбрать масштаб контента – при этом сайт останется читаемым. Использовать адаптивную верстку для этого – лучшее решение. Это и закроет потребности слабовидящих пользователей (у которых есть остаточное зрение), и обеспечит адаптируемость сайта под любое устройство.
Также должны быть соблюдены требования к контрастности. Минимальный её коэффициент — 4,5:1. Проверить свой сайт на контрастность можно с помощью плагинов и программ: Stark plugin, Colour Contrast Analyser, Colorable.
Первым элементом для пользователя скринридера должен быть первый элемент страницы — как правило, это кнопка «назад» или заголовок. Разработчики должны учитывать, что курсор можно ставить не в начало страницы, а на первый значимый по смысловой нагрузке элемент.
Подробнее о доступности интерфейса можно почитать в гайдлайнах, которые разработал Сбербанк и разместил в открытом доступе.
Навигация для незрячих напрямую связана с клавиатурой. Работа с этим элементом ввода реализована, например, на сайте Госуслуг. Страницы полностью адаптированы для работы со скринридером, области размечены, элементы подписаны, заголовки и все кнопки кликабельны.
Сайт Пенсионного Фонда России предлагает не только удобные настройки контрастности для слабовидящих. Там разработали и встроили виджет, зачитывающий выделенный текст – это удобно для слабовидящих, но для незрячего всё равно потребуется скринридер на персональном компьютере.
Помимо веб-версии банк адаптировал и своё приложение Сбербанк Онлайн и Сбербанк Бизнес Онлайн для предпринимателей. А недавно и веб-версия Сбербанк для бизнеса стала доступной для слабовидящих.
Правильные ответы:
1. Delivery Club
2. Ситимобил
3. Оkkо
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