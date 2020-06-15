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Коротко: гранты для предпринимателей от ПСБ

Сумма одного гранта — от 50 до 250 тысяч рублей.

Материал подготовлен при поддержке ПСБ

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Для кого

Для предпринимателей, чей бизнес пострадал во время пандемии.

Чем интересна программа

  • ПСБ создал фонд в 15 млн рублей, из которого раздаёт гранты на сумму от 50 до 250 тысяч рублей.
  • Участвовать может стать любой предприниматель. Заводить счёт в ПСБ понадобится только в случае победы — для получения приза.
  • Без обязательств — банк не требует долю, проценты или что угодно ещё.

Что ещё нужно знать

Чтобы принять участие, владельцу бизнеса нужно оставить заявку на сайте. В ней — рассказать о компании: её среднемесячном доходе, количестве сотрудников и на что будут потрачены деньги.

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