Коротко: гранты для предпринимателей от ПСБ

Сумма одного гранта — от 50 до 250 тысяч рублей.
Материал подготовлен при поддержке ПСБ
Для кого
Для предпринимателей, чей бизнес пострадал во время пандемии.
Чем интересна программа
- ПСБ создал фонд в 15 млн рублей, из которого раздаёт гранты на сумму от 50 до 250 тысяч рублей.
- Участвовать может стать любой предприниматель. Заводить счёт в ПСБ понадобится только в случае победы — для получения приза.
- Без обязательств — банк не требует долю, проценты или что угодно ещё.
Что ещё нужно знать
Чтобы принять участие, владельцу бизнеса нужно оставить заявку на сайте. В ней — рассказать о компании: её среднемесячном доходе, количестве сотрудников и на что будут потрачены деньги.
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