Коротко: гранты для предпринимателей от ПСБ

Сумма одного гранта — от 50 до 250 тысяч рублей.

Материал подготовлен при поддержке ПСБ

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Для кого

Для предпринимателей, чей бизнес пострадал во время пандемии.

Чем интересна программа

ПСБ создал фонд в 15 млн рублей, из которого раздаёт гранты на сумму от 50 до 250 тысяч рублей.

Участвовать может стать любой предприниматель. Заводить счёт в ПСБ понадобится только в случае победы — для получения приза.

Без обязательств — банк не требует долю, проценты или что угодно ещё.

Что ещё нужно знать