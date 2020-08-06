Что происходит, когда вы нажимаете кнопку «Купить» на сайте

Разбираемся в механике работы онлайн-оплаты.

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Материал подготовлен при поддержке PayBox.money

Нулевой шаг: вы выбираете способ оплаты

После того, как вы выбрали товары в интернет-магазине, добавили их в корзину и заполнили данные о доставке, но перед нажатием кнопки «Оплатить», магазин предлагает выбрать способ оплаты – онлайн оплата на сайте, офлайн-оплата наличными или банковской картой. Вариантов оплаты онлайн, как правило, несколько — при помощи банковской карты, электронного кошелька, через интернет-банкинг, с Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay или с баланса мобильного телефона.

Наиболее быстрыми и удобными способами оплаты считаются банковские карты, технологии Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay или электронные кошельки. Используя эти методы, нет необходимости переходить на сторонние сайты и совершать ряд дополнительных действий; эти способы оперативны и удобны для плательщика, и, как следствие, ведут к повышению конверсии платежей. Оплата с помощью Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay считается одним из самых безопасных способов – данные платёжной карты не передаются и не хранятся ни на мобильном устройстве, ни на серверах у мобильных производителей, ни у магазина, и передаются по защищённому протоколу. Сергей Паршин Директор по развитию бизнеса в России PayBox.money

Чтобы вы сделали всё это в один клик, магазин отдельно договаривается с представителями всех методов оплаты. Нужно заключить договор с банком-эквайером, который возьмёт на себя все банковские платежи, по отдельности добавить интеграцию с каждым электронным кошельком вроде Qiwi или WebMoney, а для организации мобильной коммерции — договориться с каждым мобильным оператором, который предоставляет такие услуги.

Подключение каждого метода оплаты по отдельности – трудоёмкое занятие, требующее значительных временных трат, сбора необходимых пакетов документов и отдельных интеграций на сайте. В то же время, при подключении эквайринга напрямую в банке, интернет-проекты принимают жёсткие условия со стороны эквайеров – начиная с требований к регистрации в банковской системе, пакету документов, кредитной истории юридического лица и руководителя, заканчивая некоторой ограниченностью в технологиях, ввиду незаинтересованности банка в гибкой настройке своего продукта под каждого клиента. Сергей Паршин Директор по развитию бизнеса в России PayBox.money

В итоге то, что для вас выглядит как несколько кликов на сайте, скрывает за собой сложную систему с несколькими сценариями и множеством участников процесса.

Помимо компаний, которые предоставляют отдельные методы оплат, есть еще и агрегаторы онлайн-оплаты, к примеру, PayBox.money. Агрегатор позволяет магазину не заключать договор с каждым отдельным платежным методом, а заключить всего один договор и принимать оплату у себя на сайте сразу всеми популярными методами. Не придётся даже заключать договор эквайринга с банком: компания уже договорилась о выгодных условиях с представителями платёжных систем — тарифные ставки будут ниже, чем если бы владелец магазина договаривался напрямую.

Первый шаг: провайдер платежа собирает необходимые данные и передаёт их на обработку

Когда способ оплаты выбран, магазин резервирует товар и передает информацию о нём на платежную страницу, которая предлагает покупателю ввести все данные, необходимые для оплаты.

Платёжную страницу создаёт агрегатор, который по API передаёт на страницу данные о покупке. Форм оплаты множество: помимо стандартной платёжной страницы, оплачивать можно через ChekOut или Iframe – в зависимости от типа и предпочтений интернет-магазина.

Если вы выбрали оплату при помощи мобильного кошелька или счёта телефона, на первом этапе магазину, как правило, понадобится только почта и пароль для авторизации — и то не всегда. Все платёжные данные вы вводите уже на стороне платежного агрегатора.

Для оплаты банковской картой нужно ввести её номер, срок действия, CVC- или CVV-код, а также подтвердить, что карта принадлежит вам.

Самый популярный способ подтвердить, что оплата картой производится её настоящим владельцем – одноразовый SMS-пароль (3D Secure / SecureCode). Технология разработана для безопасности оплаты товаров в интернете и снижения риска фишинга. Сергей Паршин Директор по развитию бизнеса в России PayBox.money

Фишинг – вид мошенничества в интернете, цель которого получить ваши идентификационные данные, такие как номер карты, логин и пароль от интернет-банкинга и др. После получения данных, мошенники обналичивают счета или перепродают данные.

Рассмотрим подробнее способ оплаты банковской картой. В случае оплаты банковской картой все данные получает и обрабатывает процессинговый центр. Это компания или подразделение банка, которым банк поручает работу со всеми данными о картах.

Любая компания, которая имеет дело с данными хотя бы одной банковской карты, должна пройти проверку у всех платёжных систем-партнёров (Visa, Mastercard и других) и получить международный сертификат безопасности PCI DSS. Payment Card Industry Data Security Standard — стандарт безопасности данных индустрии платежных карт, разработанный международными платежными системами Visa и MasterCard. Чтобы получить такой сертификат, компании нужно доказать независимому аудитору, что данные карт надёжно зашифрованы и изолированы, а инфраструктура, которая с ними работает, не подвержена уязвимостям и у злоумышленников не получится её взломать, даже если они получат доступ к другим внутренним данным и процессам организации. Аудит проходит раз в год и гарантирует, что данные карты покупателя никуда не утекут ни на одном из этапов платежа. Сертификат также позволяет хранить данные о плательщике в зашифрованном виде. Это нужно для реализации сервиса хранения карт — он позволяет покупателям не заполнять информацию о себе повторно на сайте, где они часто бывают.

Процессинговый центр либо принадлежит самому банку, либо просто предоставляет ему свои услуги. Часто эквайер, с которым работает магазин, сотрудничает только с одним процессинговым центром — своим собственным или сторонним.

PayBox.money не работает с одним-единственным банком — у системы сразу несколько эквайеров, каждый из которых может взять на себя обработку платежа, если другой загружен или не отвечает. Магазин не столкнётся с ситуацией, когда в банке-эквайере произошёл сбой и принять интернет-заказ невозможно. При этом PayBox.money как предпроцессинговый центр проходит ту же сертификацию, что и процессинговые центры банков — данные покупателей надёжно защищены.

Второй шаг: провайдер платежа обрабатывает данные

При оплате банковской картой процессинговый центр эквайера проверяет, какой банк её выпустил (эмитировал). Если эмитент — сам эквайер, — дальше он работает с платежом самостоятельно.

Карта выпущена другим банком: Процессинговый центр передаёт её данные и сумму платежа в платёжную систему → Платёжная система отправляет всё это эмитенту через процессинговый центр → Выпустивший карту банку даёт ответ, существует ли такая карта и достаточно ли на ней денег → Если ответ положительный, платёжная система запускает следующий этап проверки клиента.

Если карта выпущена другим банком, процессинговый центр передаёт её данные вместе с суммой платежа в платёжную систему, которая отправляет их эмитенту через собственный процессинговый центр. Выпустивший карту банк должен дать ответ, существует ли она и достаточно ли на ней средств для оплаты. Если он положительный, платёжная система просит запустить второй этап проверки клиента. На этом этапе участие магазина не требуется.

Если в качестве средства оплаты выбран электронный кошелёк, нужно проверить, существует ли такой кошелёк и действительно ли покупатель — его владелец. Для этого магазин отправляет данные покупателя компании-владельцу кошелька, а та может, например, отправить на телефон код авторизации.

Примерно так же выглядит процесс и при оплате со счёта мобильного телефона: магазин отправляет оператору данные об абоненте, наименовании товара и стоимости покупки, тот проверяет баланс счёта и отправляет абоненту SMS с просьбой подтвердить оплату.

Третий шаг: вы подтверждаете, что карта или кошелёк действительно принадлежат вам

Для этого вы вводите код авторизации от электронного кошелька или отправляете SMS в ответ на сообщение мобильного оператора.

В случае оплаты банковской картой срабатывает второй этап проверки — подтверждение подлинности транзакции.

Пароль может быть двух видов – статичный (владелец карты самостоятельно устанавливает один пароль для подтверждения всех транзакций при оплате онлайн) или динамический (банк отправляет пароль владельцу карты в SMS-сообщении или push-уведомлением). Динамический пароль считается более безопасным, современным и используется чаще, чем статический. При получении пароля плательщику необходимо ввести его в соответствующее поле формы оплаты на сайте. Он предназначается только владельцу карты и никому более. Сергей Паршин Директор по развитию бизнеса в России PayBox.money

Обычно страницу для ввода кода генерирует банк, и от магазина требуется только подключиться к системе безопасности — пройти сертификацию у платёжных систем, которые поддерживают этот протокол. Для того, чтобы не перенаправлять вас на другой сайт, магазин может использовать всплывающее окно для ввода кода. Это потребует отдельной настройки.

Четвёртый шаг: деньги списываются с вашего счёта

Когда оплата подтверждена, эмитент блокирует средства на вашем счету. Для вас это выглядит так, будто деньги уже ушли на расчётный счёт магазина, но на самом деле банкам-эмитенту и эквайеру ещё предстоит пройти процедуру клиринга (об этом ниже), и деньги будут окончательно списаны только после неё.

Электронный кошелёк или оператор также переводят деньги магазину при помощи банка, которым пользуются сами — и этому банку вместе с тем, в котором магазин держит счёт для расчётов с компаниями, также предстоит пройти клиринг.

Но покупка уже совершена: магазин в это время формирует чек, отправляет его вам на электронную почту или телефон, и начинает оформлять товар для отправки.

Пятый шаг: то, что скрыто

После того, как для вас процесс завершён, магазину и банкам остаётся решить формальности.

Магазин формирует фискальный чек и отправляет его в налоговую через оператора фискальных данных. Для этого нужно арендовать и установить онлайн-кассу и заключить договор с одним из сертифицированных операторов фискальных данных, который будет отправлять данные в налоговую.

Банки проводят клиринг: проверяют все взаимные долги и обязательства и переводят средства со счёта на счёт. Клиринг проводится не после каждой покупки, а с определённой регулярностью по всем совершённым операциям — это позволяет сэкономить время и не переводить лишние средства. Только после него средства оказываются на счету магазина.

PayBox.money предлагает магазинам услуги автоклиринга или клиринга в два этапа. В первом случае система списывает средства получателя сразу после оплаты, а во втором — только после получения заказа. Для этого покупателю или курьеру нужно будет подтвердить, что товар у него. PayBox.money не берёт фиксированную плату с магазина — стоимость зависит от объёма платежей. Сервис работает в 5 странах мира, в России, при работе с популярными платёжными системами (Visa, MasterCard, МИР). Подключение платёжной платформы бесплатно. Дополнительно можно подключить автоматическую работу с ОФД — в таком случае магазину не придётся обрабатывать фискальные данные самостоятельно.

Что в итоге

То, что для покупателя выглядит как несколько коротких шагов, для магазина, платёжной системы и банка — гораздо более сложный процесс, который начинается ещё до того, как на экране появляется форма для ввода номера карты, и включает в себя формальные процедуры вроде клиринга, в которых покупатель даже не принимает участия.