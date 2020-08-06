Что происходит, когда вы нажимаете кнопку «Купить» на сайте

Разбираемся в механике работы онлайн-оплаты.
Материал подготовлен при поддержке PayBox.money
Нулевой шаг: вы выбираете способ оплаты
После того, как вы выбрали товары в интернет-магазине, добавили их в корзину и заполнили данные о доставке, но перед нажатием кнопки «Оплатить», магазин предлагает выбрать способ оплаты – онлайн оплата на сайте, офлайн-оплата наличными или банковской картой. Вариантов оплаты онлайн, как правило, несколько — при помощи банковской карты, электронного кошелька, через интернет-банкинг, с Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay или с баланса мобильного телефона.
Чтобы вы сделали всё это в один клик, магазин отдельно договаривается с представителями всех методов оплаты. Нужно заключить договор с банком-эквайером, который возьмёт на себя все банковские платежи, по отдельности добавить интеграцию с каждым электронным кошельком вроде Qiwi или WebMoney, а для организации мобильной коммерции — договориться с каждым мобильным оператором, который предоставляет такие услуги.
В итоге то, что для вас выглядит как несколько кликов на сайте, скрывает за собой сложную систему с несколькими сценариями и множеством участников процесса.
Первый шаг: провайдер платежа собирает необходимые данные и передаёт их на обработку
Когда способ оплаты выбран, магазин резервирует товар и передает информацию о нём на платежную страницу, которая предлагает покупателю ввести все данные, необходимые для оплаты.
Платёжную страницу создаёт агрегатор, который по API передаёт на страницу данные о покупке. Форм оплаты множество: помимо стандартной платёжной страницы, оплачивать можно через ChekOut или Iframe – в зависимости от типа и предпочтений интернет-магазина.
Если вы выбрали оплату при помощи мобильного кошелька или счёта телефона, на первом этапе магазину, как правило, понадобится только почта и пароль для авторизации — и то не всегда. Все платёжные данные вы вводите уже на стороне платежного агрегатора.
Для оплаты банковской картой нужно ввести её номер, срок действия, CVC- или CVV-код, а также подтвердить, что карта принадлежит вам.
Рассмотрим подробнее способ оплаты банковской картой. В случае оплаты банковской картой все данные получает и обрабатывает процессинговый центр. Это компания или подразделение банка, которым банк поручает работу со всеми данными о картах.
Процессинговый центр либо принадлежит самому банку, либо просто предоставляет ему свои услуги. Часто эквайер, с которым работает магазин, сотрудничает только с одним процессинговым центром — своим собственным или сторонним.
Второй шаг: провайдер платежа обрабатывает данные
При оплате банковской картой процессинговый центр эквайера проверяет, какой банк её выпустил (эмитировал). Если эмитент — сам эквайер, — дальше он работает с платежом самостоятельно.
Если карта выпущена другим банком, процессинговый центр передаёт её данные вместе с суммой платежа в платёжную систему, которая отправляет их эмитенту через собственный процессинговый центр. Выпустивший карту банк должен дать ответ, существует ли она и достаточно ли на ней средств для оплаты. Если он положительный, платёжная система просит запустить второй этап проверки клиента. На этом этапе участие магазина не требуется.
Если в качестве средства оплаты выбран электронный кошелёк, нужно проверить, существует ли такой кошелёк и действительно ли покупатель — его владелец. Для этого магазин отправляет данные покупателя компании-владельцу кошелька, а та может, например, отправить на телефон код авторизации.
Примерно так же выглядит процесс и при оплате со счёта мобильного телефона: магазин отправляет оператору данные об абоненте, наименовании товара и стоимости покупки, тот проверяет баланс счёта и отправляет абоненту SMS с просьбой подтвердить оплату.
Третий шаг: вы подтверждаете, что карта или кошелёк действительно принадлежат вам
Для этого вы вводите код авторизации от электронного кошелька или отправляете SMS в ответ на сообщение мобильного оператора.
В случае оплаты банковской картой срабатывает второй этап проверки — подтверждение подлинности транзакции.
Обычно страницу для ввода кода генерирует банк, и от магазина требуется только подключиться к системе безопасности — пройти сертификацию у платёжных систем, которые поддерживают этот протокол. Для того, чтобы не перенаправлять вас на другой сайт, магазин может использовать всплывающее окно для ввода кода. Это потребует отдельной настройки.
Четвёртый шаг: деньги списываются с вашего счёта
Когда оплата подтверждена, эмитент блокирует средства на вашем счету. Для вас это выглядит так, будто деньги уже ушли на расчётный счёт магазина, но на самом деле банкам-эмитенту и эквайеру ещё предстоит пройти процедуру клиринга (об этом ниже), и деньги будут окончательно списаны только после неё.
Электронный кошелёк или оператор также переводят деньги магазину при помощи банка, которым пользуются сами — и этому банку вместе с тем, в котором магазин держит счёт для расчётов с компаниями, также предстоит пройти клиринг.
Но покупка уже совершена: магазин в это время формирует чек, отправляет его вам на электронную почту или телефон, и начинает оформлять товар для отправки.
Пятый шаг: то, что скрыто
После того, как для вас процесс завершён, магазину и банкам остаётся решить формальности.
Магазин формирует фискальный чек и отправляет его в налоговую через оператора фискальных данных. Для этого нужно арендовать и установить онлайн-кассу и заключить договор с одним из сертифицированных операторов фискальных данных, который будет отправлять данные в налоговую.
Банки проводят клиринг: проверяют все взаимные долги и обязательства и переводят средства со счёта на счёт. Клиринг проводится не после каждой покупки, а с определённой регулярностью по всем совершённым операциям — это позволяет сэкономить время и не переводить лишние средства. Только после него средства оказываются на счету магазина.
Что в итоге
То, что для покупателя выглядит как несколько коротких шагов, для магазина, платёжной системы и банка — гораздо более сложный процесс, который начинается ещё до того, как на экране появляется форма для ввода номера карты, и включает в себя формальные процедуры вроде клиринга, в которых покупатель даже не принимает участия.
Магазин может настроить все варианты приёма платежей самостоятельно, но придётся многое предусмотреть: добавить оплату картой, электронным кошельком, с баланса мобильного телефона, договориться с банком и эквайером, подключить онлайн-кассу для формирования и отправки чеков. А можно воспользоваться услугами агрегатора, который возьмёт всё на себя.
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