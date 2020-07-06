Анализ аккаунта Instagram, пересечения и мониторинг конкурентов: что умеет Nativeflow

Комментарии
оказалась нейронной сетью
AI-платформа, которая помогает повысить эффективность размещений у лидеров мнений в Instagram.
В 2020 году пользователи проводят в Instagram в среднем 28 минут в день, и 72% компаний привлекают новых клиентов в этой соцсети.
Nativeflow — инструмент для анализа аккаунтов в Instagram, который позволяет построить стратегию рекламной кампании и подобрать блогеров для долгосрочного сотрудничества. Он помогает проверить качество аудитории блогеров, рассчитать пересечение и выгрузить кампании конкурентов, автоматизировать работу по оценке блогеров и их аудитории в Instagram. Сервис широко использует нейросети и математические модели для обработки BigData.
Большое количество подписчиков не гарантирует успешность размещения у блогера. На первый план выходит качество аудитории:
Какой процент из аудитории блогера — живые активные люди.
Активность и вовлеченность, т. е. то, как часто люди реагируют на контент блогера.
Задача Nativeflow — найти блогеров, которые будут наиболее эффективны для продвижения бренда.
В базе платформы — более миллиона российских Instagram-профилей. Даже если данные по аккаунту ещё не собраны, система их найдёт и предоставит расчёты в течение 24 часов.
Nativeflow позволяет всесторонне оценить профиль, не запрашивая статистику у самого блогера. Технологии распознавания точно определяют пол и возраст подписчиков блогера, а также состав его аудитории.
Платформа показывает, как менялось количество подписчиков за всё время существования блога. Уже это позволяет выявить, кто из блогеров в тренде, а кто не попадает в модные течения. График также демонстрирует, как рос интерес подписчиков к аккаунту. Например, резкие скачки прироста и падение аудитории говорят либо о том, что блогер проводил какую-то активность (устраивал гивы), либо о том, что инфлюенсер не против накруток.
Накрутки платформа тоже показывает, но уже в разделе, посвящённом качеству аудитории. Обученные модели сервиса определяют, сколько у блогера реальных подписчиков, сколько закрытых аккаунтов, и отсеивают в отдельную категорию масс-фолловеров (людей, которые просто подписываются на всех подряд).
Конечно, доступен анализ аудитории по полу и возрасту с разбивкой на 3-5 лет.
Следующий важный параметр — вовлечённость аудитории: сколько человек видит посты, сколько лайков и реплаев собирают публикации. Обычно микроинфлюенсеры чаще общаются с подписчиками и чаще отвечают на комментарии, чем блогеры с миллионами фолловеров. И это повышает доверие и к самому блогеру, и к тем брендам, которые он представляет.
Модель обучена на открытых данных блогеров и учитывает разные типы постов, включая видео, чтобы точно отображать, какую аудиторию собирают публикации.
Анализ тегов и упоминаний, которые использует блогер, позволяет лучше понять, какой информацией делится инфлюенсер и с какими брендами он чаще всего работает — так можно увидеть, с кем из конкурентов сотрудничает блог.
Геотеги подробно раскрывают географию работы блогера.
Платформа позволяет просмотреть все посты блогера, которые он делал за время работы в Instagram. Это помогает понять, на что больше всего реагирует аудитория инфлюенсера, и решить, насколько ценности блогера подходят компании.
Про-аккаунт дает больше возможностей для анализа рекламной кампании. Пользователям про-версии доступны сведения о пересечениях и выгрузки ответов.
Пересечения аудитории, которые просчитывает Nativeflow, важны по двум причинам. Во-первых, анализ пересечений помогает охватить максимальную аудиторию у разных инфлюенсеров. Во-вторых, снизить стоимость продвижения — часто в кампании попадаются блогеры, которые дружат, они прокачивали аккаунты друг друга, поэтому их аудитория пересекается до 50%. Так что работать с ними неэффективно.
Платформа составляет лист всех подписчиков аккаунтов, которые сравниваются в пересечении. Затем из этого листа удаляются все дубли. Так видно, сколько уникальных подписчиков может быть в одной кампании.
Пересечения можно строить как по всей, так и только по качественной аудитории исключая подозрительные и не качественные аккаунты — пользователь сам может выбрать, какой вариант подходит лучше.
Nativeflow учитывает два показателя, важных для пересечений:
Данные со страниц с анализом профиля и всем контентом лидеров мнений лежат в собственном хранилище платформы и постоянно обновляются. Например, данные аккаунтов меняются раз в день, сведения о демографии и количестве подписчиков пересчитываются, если количествочисло фолловеров изменилось больше чем на 5%. Все отчёты доступны для выгрузки. Пример отчета можно посмотреть здесь.
Сервис позволяет делать выгрузки из контента блогеров как по упоминаниям конкурентов, так и по любым ключевым словам, чтобы понять, с кем и как работают лидеры мнений и спроектировать свою рекламную кампанию с учётом этой информации.
Сервис будет полезен агентствам и клиентам, которые занимаются размещениями у лидеров мнений. Nativeflow поможет понять стратегию конкурентов, подобрать наиболее качественных блогеров и оптимизировать закупку через пересечения.
Блоги компаний
Показать еще