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Анализ аккаунта Instagram, пересечения и мониторинг конкурентов: что умеет Nativeflow

AI-платформа, которая помогает повысить эффективность размещений у лидеров мнений в Instagram.

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Зачем нужна платформа

В 2020 году пользователи проводят в Instagram в среднем 28 минут в день, и 72% компаний привлекают новых клиентов в этой соцсети.

Nativeflow — инструмент для анализа аккаунтов в Instagram, который позволяет построить стратегию рекламной кампании и подобрать блогеров для долгосрочного сотрудничества. Он помогает проверить качество аудитории блогеров, рассчитать пересечение и выгрузить кампании конкурентов, автоматизировать работу по оценке блогеров и их аудитории в Instagram. Сервис широко использует нейросети и математические модели для обработки BigData.

Большое количество подписчиков не гарантирует успешность размещения у блогера. На первый план выходит качество аудитории:

  • Какой процент из аудитории блогера — живые активные люди.

  • Активность и вовлеченность, т. е. то, как часто люди реагируют на контент блогера.

  • География — насколько местположение подписчиков совпадает с географией продвижения продукта.

Задача Nativeflow — найти блогеров, которые будут наиболее эффективны для продвижения бренда.

Все эти процессы Nativeflow автоматизирует, так что статистику и анализ аудитории можно получить, не обращаясь за данными к самому блогеру.

В базе платформы — более миллиона российских Instagram-профилей. Даже если данные по аккаунту ещё не собраны, система их найдёт и предоставит расчёты в течение 24 часов.

Анализ аккаунта: от динамики подписчиков до рейтинга вовлечённости

Nativeflow позволяет всесторонне оценить профиль, не запрашивая статистику у самого блогера. Технологии распознавания точно определяют пол и возраст подписчиков блогера, а также состав его аудитории.

Платформа показывает, как менялось количество подписчиков за всё время существования блога. Уже это позволяет выявить, кто из блогеров в тренде, а кто не попадает в модные течения. График также демонстрирует, как рос интерес подписчиков к аккаунту. Например, резкие скачки прироста и падение аудитории говорят либо о том, что блогер проводил какую-то активность (устраивал гивы), либо о том, что инфлюенсер не против накруток.

Здесь аудитория выросла резко — это повод проверить, что сделал блогер для продвижения

Накрутки платформа тоже показывает, но уже в разделе, посвящённом качеству аудитории. Обученные модели сервиса определяют, сколько у блогера реальных подписчиков, сколько закрытых аккаунтов, и отсеивают в отдельную категорию масс-фолловеров (людей, которые просто подписываются на всех подряд).

Здесь видно, что у блогера очень мало реальных подписчиков

Конечно, доступен анализ аудитории по полу и возрасту с разбивкой на 3-5 лет.

А у этого блогера другая аудитория: реальных подписчиков больше, и соотношение мужчин и женщин совсем другое

Следующий важный параметр — вовлечённость аудитории: сколько человек видит посты, сколько лайков и реплаев собирают публикации. Обычно микроинфлюенсеры чаще общаются с подписчиками и чаще отвечают на комментарии, чем блогеры с миллионами фолловеров. И это повышает доверие и к самому блогеру, и к тем брендам, которые он представляет.

Охваты постов, которые показывает Nativeflow, рассчитывает математическая модель.

Модель обучена на открытых данных блогеров и учитывает разные типы постов, включая видео, чтобы точно отображать, какую аудиторию собирают публикации.

Те самые охваты и рейтинг вовлечённости

Анализ тегов и упоминаний, которые использует блогер, позволяет лучше понять, какой информацией делится инфлюенсер и с какими брендами он чаще всего работает — так можно увидеть, с кем из конкурентов сотрудничает блог.

Первый столбец позволяет оценить теги, второй — упоминания, третий — тип контента

Геотеги подробно раскрывают географию работы блогера.

Видно, в каких городах и странах блогер проводит больше всего времени — можно настраивать региональные кампании

Платформа позволяет просмотреть все посты блогера, которые он делал за время работы в Instagram. Это помогает понять, на что больше всего реагирует аудитория инфлюенсера, и решить, насколько ценности блогера подходят компании.

Фильтры позволяют выделить самые популярные посты по количеству лайков, просмотров и комментариев за разные периоды времени

Пересечения: повышаем эффективность закупки

Про-аккаунт дает больше возможностей для анализа рекламной кампании. Пользователям про-версии доступны сведения о пересечениях и выгрузки ответов.

Пересечения аудитории, которые просчитывает Nativeflow, важны по двум причинам. Во-первых, анализ пересечений помогает охватить максимальную аудиторию у разных инфлюенсеров. Во-вторых, снизить стоимость продвижения — часто в кампании попадаются блогеры, которые дружат, они прокачивали аккаунты друг друга, поэтому их аудитория пересекается до 50%. Так что работать с ними неэффективно.

Платформа составляет лист всех подписчиков аккаунтов, которые сравниваются в пересечении. Затем из этого листа удаляются все дубли. Так видно, сколько уникальных подписчиков может быть в одной кампании.

Пересечения можно строить как по всей, так и только по качественной аудитории исключая подозрительные и не качественные аккаунты — пользователь сам может выбрать, какой вариант подходит лучше.

Nativeflow учитывает два показателя, важных для пересечений:

  • Уникальная аудитория — это количество уникальных подписчиков аккаунта, которых нет у других блогеров. Этот показатель считается в процентах, и если он меньше 5% , то аккаунт можно исключить из кампании с минимальной потерей аудитории. Или использовать его для напоминания о продукте.
  • Доля в общей аудитории — это показатель того, какую часть от общей уникальной аудитории всех аккаунтов, включённых в сравнение, составляют фолловеры выбранного блогера.
Пересечения отображаются в удобных для восприятия формах

Мониторинг: выгрузки отчётов из собственного хранилища платформы

Данные со страниц с анализом профиля и всем контентом лидеров мнений лежат в собственном хранилище платформы и постоянно обновляются. Например, данные аккаунтов меняются раз в день, сведения о демографии и количестве подписчиков пересчитываются, если количествочисло фолловеров изменилось больше чем на 5%. Все отчёты доступны для выгрузки. Пример отчета можно посмотреть здесь.

Сервис позволяет делать выгрузки из контента блогеров как по упоминаниям конкурентов, так и по любым ключевым словам, чтобы понять, с кем и как работают лидеры мнений и спроектировать свою рекламную кампанию с учётом этой информации.

Мы видим на примере наших клиентов со сквозной аналитикой, что работа с сервисом увеличивает эффективность размещений до 50% в количестве целевых действий (установки, заказы, активации промо кодов).

Константин Черевко
Менеджер по развитию бизнеса Nativeflow

Сервис будет полезен агентствам и клиентам, которые занимаются размещениями у лидеров мнений. Nativeflow поможет понять стратегию конкурентов, подобрать наиболее качественных блогеров и оптимизировать закупку через пересечения.

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