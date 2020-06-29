Коротко: скоростная и надёжная система хранения данных Huawei — протестируйте бесплатно

Для кого

Чем интересен продукт

Инновационная архитектура с алгоритмом интеллектуальной балансировки нагрузки не допустит остановки сервисов, даже если из строя последовательно выйдут семь из восьми контроллеров.

Что ещё нужно знать

Это антикризисная опция, так что тянуть с заказом демооборудования не стоит. В зависимости от задач тестировать его можно до трёх месяцев. Заполните заявку, а «Крок» поможет с доставкой, настройкой и предложит методики проверки.