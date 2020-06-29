Коротко: скоростная и надёжная система хранения данных Huawei — протестируйте бесплатно

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Можно проверить работу бизнес-сервисов на All-Flash СХД.
Материал подготовлен при поддержке «Крок»
ИТ-компания «Крок» предлагает бесплатно протестировать линейку All-Flash систем хранения данных Huawei OceanStor Dorado v6.
Для компаний, чьи сервисы требуют высокой скорости обработки информации при низкой стоимости владения системами хранения. Например, банки, ритейлеры, страховые и производственные компании.
Инновационная архитектура с алгоритмом интеллектуальной балансировки нагрузки не допустит остановки сервисов, даже если из строя последовательно выйдут семь из восьми контроллеров.
Это антикризисная опция, так что тянуть с заказом демооборудования не стоит. В зависимости от задач тестировать его можно до трёх месяцев. Заполните заявку, а «Крок» поможет с доставкой, настройкой и предложит методики проверки.
Вообще то у интеграторов это частая практика отдавать бесплатно оборудование на демо. И непонятно что инновационного а all flash когда уже у всех производителей такое есть.
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