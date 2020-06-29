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Коротко: скоростная и надёжная система хранения данных Huawei — протестируйте бесплатно

Можно проверить работу бизнес-сервисов на All-Flash СХД.

1 комментарий
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Материал подготовлен при поддержке «Крок»

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ИТ-компания «Крок» предлагает бесплатно протестировать линейку All-Flash систем хранения данных Huawei OceanStor Dorado v6.

Для кого

Для компаний, чьи сервисы требуют высокой скорости обработки информации при низкой стоимости владения системами хранения. Например, банки, ритейлеры, страховые и производственные компании.

Чем интересен продукт

  • Высокоскоростная платформа демонстрирует задержку в 0,1 миллисекунды и производительность в 20 млн операций в секунду.
  • Алгоритмы дедупликации и сжатия увеличивают экономическую эффективность хранения данных.

  • Инновационная архитектура с алгоритмом интеллектуальной балансировки нагрузки не допустит остановки сервисов, даже если из строя последовательно выйдут семь из восьми контроллеров.

  • Широкие возможности для масштабирования физической и программной инфраструктуры.

Что ещё нужно знать

Это антикризисная опция, так что тянуть с заказом демооборудования не стоит. В зависимости от задач тестировать его можно до трёх месяцев. Заполните заявку, а «Крок» поможет с доставкой, настройкой и предложит методики проверки.

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1 комментарий
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Роман Турьев

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Вообще то у интеграторов это частая практика отдавать бесплатно оборудование на демо. И непонятно что инновационного а all flash когда уже у всех производителей такое есть. 

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