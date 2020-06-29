Акселератор для туристических стартапов: можно приходить даже без MVP

Образовательная программа, пилоты с партнёрами и 300 000 рублей на маркетинг: отвечаем на главные вопросы о «Фабрике туристических продуктов и сервисов».

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Материал подготовлен при поддержке Moscow Travel Hub

Зачем нужен ещё один акселератор?

С 15 июня открыт прием заявок на «Фабрику туристических продуктов и сервисов» — акселерационную программу для индустрии туризма и гостеприимства. Сам проект начнёт работу 13 июля.

«Фабрика» стала одним из главных «продуктов» Moscow Travel Hub — деловой коммуникационной площадки для туристического бизнеса столицы, которую создал Комитет по туризму города Москвы.

В акселераторе могут принять участие действующие туроператоры и турагентства, а также тревел-стартапы, предприниматели, разработчики и проектные команды.

В странах, где туризм вносит большой вклад в развитие экономики (от Испании до Сингапура), создание туристических акселераторов — рядовая практика, таких инициатив уже довольно много. В нынешних условиях, когда на первый план выходит внутренний туризм, потенциал России выглядит уникальным. Сложная ситуация на международном рынке может стать поводом оживить направления внутри страны.

Идея хаба возникла в начале 2020 года после проведения первого в России хакатона в сфере туризма Moscow Travel Hack. В его рамках решили объединить индустрию туризма и гостеприимства Москвы и не только: в некоторых мероприятиях Moscow Travel Hub принимают участие компании и из других регионов страны.

Почему именно туризм? Зачем инвестировать в туристические компании и сервисы, когда отрасль переживает не лучшие времена?

Сейчас туризм сталкивается с крупнейшим кризисом за последние десятилетия. Очевидно, что многие игроки туристической отрасли не переживут эту ситуацию, некоторые компании уже закрылись.

Однако ни один кризис не может продолжаться вечно. До пандемии туризм рос во всём мире, постоянно появлялись новые стартапы, развивались интересные направления и десятки смежных отраслей. По статистике ООН, каждый десятый житель планеты занят в сфере, так или иначе связанной с путешествиями. И с открытием границ люди возобновят поездки, хотя эпидемиологическая ситуация продолжит влиять на туристические компании по всему миру.

Другая проблема туристической сферы состоит в том, что она консервативна: далеко не все её игроки хорошо знакомы с современными информационными и маркетинговыми технологиями.

В отличие от других аналогичных проектов, на «Фабрику» можно прийти даже без MVP: достаточно лишь свежей бизнес-идеи, посвящённой решению актуальной задачи в сфере туризма и гостеприимства.

Задача акселератора — помочь развитию новых игроков рынка, поддержать тревел-стартапы и уже существующие компании в условиях кризиса. Туристической сфере не хватает прорывных идей и нестандартных маркетинговых решений. Несмотря на то что кризис скорректировал спрос, важная миссия состоит в том, чтобы монетизировать идеи новых продуктов и сервисов и доводить их до целевой аудитории.

А что вообще может считаться «туристическим стартапом»?

Понятно, что рынок турфирм и туроператоров перенасыщен, но многие предприниматели по всему миру осваивают смежные сферы. Множество жизнеспособных стартапов возникает в сфере информационных технологий в туризме. Это и виртуальные путеводители по интересным уголкам земного шара, и сервисы по онлайн-бронированию туристических услуг, составлению маршрутов, организации тематических поездок.

Среди успешных проектов такого рода — австралийский планировщик путешествий Rome2Rio, позволяющий составить маршрут между двумя любыми точками земного шара, французский чат-бот для общения с клиентами DESTYGO, российские сервисы бронирования Sputnik8 (для нестандартных экскурсий) и LinguaTrip (для обучающих курсов за рубежом).

Для уже существующих компаний кризис — повод переосмыслить свою деятельность и вывести на рынок новые продукты. К примеру, в мае 2020 года Aviasales запустила сервис по организации командировок. «Фабрика» готова поддерживать не только стартапы, созданные с нуля, но и продуктовые команды и внутренние разработки уже существующих компаний.

Как принять участие в акселераторе?

До 5 июля открыт приём заявок на трек «Стартап» для туристических фирм, тревел-стартапов и проектных команд. Для начинающих игроков сферы туризма это возможность доработать продукт, вывести его на рынок и получить поддержку профессионалов. Представители смежных отраслей и все, кто интересуется бизнес-составляющей индустрии туризма и гостеприимства, тоже могут заявляться.

Чтобы принять участие в треке «Стартап», нужна команда от 2 до 7 человек и перспективная идея/MVP продукта или сервиса. Участие в треке полностью бесплатно, но количество мест ограничено. Результаты отбора будут объявлены 10 июля.

Что акселератор даёт стартапам?

Главное преимущество трека «Стартап» — возможность принять участие в трекинге, познакомиться с потенциальными инвесторами, клиентами и партнёрами и получить перспективы выхода на рынок.

В рамках акселератора предусмотрена образовательная программа для всех участников. Она включает в себя лекции приглашённых спикеров и интенсив из 30 занятий в рамках семи модулей, по итогам каждого из которых команды выполняют задание. Проверять эти задания и помогать применять знания будет наставник — трекер. Профессиональные трекеры консультируют участников и помогают проектам на протяжении всей программы. Кроме того, запланированы открытые лекции от гостевых спикеров — специалистов туристической сферы.

Во время прохождения программы участники встретятся с потенциальными инвесторами в формате Speed Dating. На них стартапы получат возможность за три минуты рассказать о себе и заинтересовать партнёров программы.

Стартапы будут разделены на две группы в зависимости от того, с кем собирается работать бизнес. Для сегмента b2b предусмотрены нетворк-сессии с партнёрами.Туристические компании, которые ориентированы на b2c-продукты, получат и экспертизу от маркетингового агентства — с возможностью и дальше сотрудничать.

Экспертиза маркетингового агентства — что это такое?

Конкурс для коммуникационных маркетинговых агентств состоится с 1 по 30 сентября 2020 года. Каждый участник должен подать заявку с описанием своего опыта и возможной стратегии продвижения на рынке продуктов, отобранных в рамках трека «Стартап». Потом в акселераторе выбирают по одному агентству на каждый b2c-проект, прошедший «Фабрику», тем самым запуская их сотрудничество.

Каждой команде даётся бюджет 300 000 рублей и срок 6 недель, после чего выбирается победитель. Для агентств участие в конкурсе — это отличная возможность заявить о себе (все кейсы будут опубликованы на сайте хаба, отраслевых СМИ и на информационных площадках Москвы) и получить новых клиентов из туриндустрии и смежных отраслей.

А что делать, если участник не из Москвы?

Для акселератора неважно, из какого вы города: заявки принимаются от всех. А ещё есть трек «Слушатель», туда попадут компании, которые не прошли отбор в «Стартап», а также все, кто просто хочет развиваться в сфере туризма и интересуется тревел-бизнесом. Чтобы получить доступ к образовательной программе и материалам «Фабрики», нужна только регистрация.

Кто является партнёрами акселератора и как они помогают проекту?

Среди партнёров «Фабрики» — железнодорожный перевозчик «Аэроэкспресс», платформа уличных и музейных аудиопутеводителей izi.TRAVEL, тревел-сервисы tutu.ru, OZON.travel, «Связной Трэвел» и «Мегафон Путешествия», дистрибьюторская система для туризма Amadeus, школа инноваций и креативного мышления «ИКРА», авиакомпания S7 Airlines, отели Ritz-Carlton и Swissôtel Красные Холмы, туристическая компания TUI, онлайн-поисковик авиабилетов Aviasales, онлайн-сервис по бронированию трансферов GetTransfer, агентство делового туризма «Аэроклуб», Viber, «Яндекс.Такси».

Часть компаний готова предложить конкретные продукты и услуги начинающим игрокам туристического рынка или использовать стартапы для развития собственного бизнеса. Другая часть — предложить экспертизу, тестирование или пилотирование проекта. К примеру, Tutu.ru готова оказать менторскую поддержку для решений по поиску гидов на местах и хранению персонализированной информации. «Связной Трэвел» предлагает стажировки и пилотные запуски для проектов, связанных с контентом. Viber — бесплатное продвижение ботов для финалистов «Фабрики».

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