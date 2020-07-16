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Коротко: недорогой экспресс-тест на коронавирус и антитела

Можно не ходить в клинику и проверить сотрудников перед выходом в офис.

Материал подготовлен при поддержке «Комус»

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Для кого

Для предпринимателей, которые хотят контролировать эпидемиологическую ситуацию внутри компании.

Чем интересен продукт

  • Экспресс-тест выявляет два вида антител: IgM — свидетельство активного заболевания и IgG — признак перенесённой болезни. Принцип действия основан на иммунохимическом методе определения иммуноглобулинов, которые демонстрируют защиту организма от повторного заражения.
  • Для проведения теста не нужны лабораторные условия, а результат известен через 10–20 минут. Точность — 98%. Противопоказания и побочные эффекты не выявлены.
  • В упаковке 20 тестов. Стоимость одной упаковки в онлайн-магазине «Комус» — 29 500 рублей.

Что ещё нужно знать

Ассортимент «Комуса» не исчерпывается канцелярскими товарами. В интернет-гипермаркете можно купить товары для офиса и дома — компьютерную и бытовую технику, хозтовары, средства индивидуальной защиты и дезинфекции, продукты питания, мебель, товары для творчества и многое другое.

При заказе от 2000 рублей по промокоду «БИЗНЕС» вы получите кофе в подарок. Предложение действует, пока не закончится этот товар.

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0
8 комментариев
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Georgy Kobelian

5

Ок, я не бизнес, я частное лицо. Почему бы не организовать штучное решение? И промотировать такой же пост?)

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Denis Glebko

Georgy
–1

проблема найти ещё с десяток людей и скинуться? явно не один нужен всем, а минимум 2-3.

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Vit Pavlov

Denis
9

Ну вообще-то проблема. Почему мне нужно искать с десяток людей? Я просто хочу прийти и купить один и все.  

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Andrey Lukyanov

Georgy
0

Еще кровь нужно самостоятельно как-то взять...

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Сергей Бобков

1

Ищу 19 человек для покупки коробочки в Москве. Очень надо купить до 20-го июля. Кому интересно, добавьтесь в группу в Телеге: https://bit.ly/30eJWj3

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Alexander Popov

Сергей
0

Там написано "Предзаказ, поставки с 20.07.2020", обратите внимание.

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Serge Nekoval

0

Что за тест, чьего производства? Пусть опубликуют название производителя и хотя бы какой-то документ, декларирующий точность 98%. К слову, большинство экспресс-тестов, продаваемых в аптеках - китайские фейки.

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3216q114

Serge
0
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