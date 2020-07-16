Коротко: недорогой экспресс-тест на коронавирус и антитела

Для предпринимателей, которые хотят контролировать эпидемиологическую ситуацию внутри компании.
Чем интересен продукт
Экспресс-тест выявляет два вида антител: IgM — свидетельство активного заболевания и IgG — признак перенесённой болезни. Принцип действия основан на иммунохимическом методе определения иммуноглобулинов, которые демонстрируют защиту организма от повторного заражения.
Для проведения теста не нужны лабораторные условия, а результат известен через 10–20 минут. Точность — 98%. Противопоказания и побочные эффекты не выявлены.
В упаковке 20 тестов. Стоимость одной упаковки в онлайн-магазине «Комус» — 29 500 рублей.
Что ещё нужно знать
Ассортимент «Комуса» не исчерпывается канцелярскими товарами. В интернет-гипермаркете можно купить товары для офиса и дома — компьютерную и бытовую технику, хозтовары, средства индивидуальной защиты и дезинфекции, продукты питания, мебель, товары для творчества и многое другое.
При заказе от 2000 рублей по промокоду «БИЗНЕС» вы получите кофе в подарок. Предложение действует, пока не закончится этот товар.
Georgy Kobelian
Ок, я не бизнес, я частное лицо. Почему бы не организовать штучное решение? И промотировать такой же пост?)
Denis GlebkoGeorgy
проблема найти ещё с десяток людей и скинуться? явно не один нужен всем, а минимум 2-3.
Vit PavlovDenis
Ну вообще-то проблема. Почему мне нужно искать с десяток людей? Я просто хочу прийти и купить один и все.
Andrey LukyanovGeorgy
Еще кровь нужно самостоятельно как-то взять...
Сергей Бобков
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Alexander PopovСергей
Там написано "Предзаказ, поставки с 20.07.2020", обратите внимание.
Serge Nekoval
Что за тест, чьего производства? Пусть опубликуют название производителя и хотя бы какой-то документ, декларирующий точность 98%. К слову, большинство экспресс-тестов, продаваемых в аптеках - китайские фейки.
3216q114Serge