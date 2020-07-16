Коротко: недорогой экспресс-тест на коронавирус и антитела

Можно не ходить в клинику и проверить сотрудников перед выходом в офис.

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Что ещё нужно знать

Ассортимент «Комуса» не исчерпывается канцелярскими товарами. В интернет-гипермаркете можно купить товары для офиса и дома — компьютерную и бытовую технику, хозтовары, средства индивидуальной защиты и дезинфекции, продукты питания, мебель, товары для творчества и многое другое.

При заказе от 2000 рублей по промокоду «БИЗНЕС» вы получите кофе в подарок. Предложение действует, пока не закончится этот товар.