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Коротко: сделать так, чтобы ребёнок не прогуливал школу

Ведь все уроки будут онлайн.

Коротко: сделать так, чтобы ребёнок не прогуливал школу

Материал подготовлен при поддержке «Онлайн-школы №1»*

Что

«Онлайн-школа №1» — аналог привычной общеобразовательной школы с полностью удалённым обучением.

Для кого

Для школьников любого возраста: с 1-го по 11-й класс.

Чем интересно

  • Дети занимаются в небольших группах: по 12 учеников в начальных классах и по 30 в старших. При этом уроки специально построены таким образом, чтобы преподаватель мог уделить время каждому ученику.
  • В день у ребёнка от двух до пяти живых занятий с учителем — они проходят как в обычной школе, только по видеосвязи.
  • Общение с одноклассниками тоже предусмотрено: между уроками дети переписываются в чатах, играют в онлайн-игры и договариваются о встречах после школы.
  • Помимо обязательных предметов есть бесплатные дополнительные, например шахматы и компьютерная грамотность. Среди платных — уроки актёрского мастерства и французского.
  • Учебная программа школы составлена с учётом ФГОС, а после выпуска ребёнок получает аттестат государственного образца.

Что ещё нужно знать

В «Онлайн-школе №1» учатся 12 000 учеников из 77 стран — в одном классе могут учиться дети из разных уголков мира. Каждый год школа выпускает около 1500 воспитанников.

Мне бы такую школу

Реклама, ООО «Онлайн-школа», ОГРН 1197847147090. Адрес: 191181, город Санкт-Петербург, Большая Морская улица, дом 3–5 Литера A, пом. 16-H:3. Лицензия на ведение образовательной деятельности №4148 от 30 марта 2020 года, 0+

* На основании результатов всероссийского конкурса «100 лучших школ России» 2019 года в номинации «Лучшая школа дистанционного обучения» по удовлетворённости качеством обучения.

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1 комментарий
Евгения Маленкова

сделать так, чтобы ребёнок не прогуливал школу - повесить в комнате хороший кожаный ремень

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